Александр Довбик: Хороший инженер — это тот, кто не боится брать на себя ответственность

Экономика

Старший технолог "СибурТюменьГаз", лауреат премии National Business Award 2025 — о сложностях профессии инженера в нефтегазовой отрасли, принципах построения успешной карьеры и стимулах профессионального роста.

Старший технолог СибурТюменьГаз Александр Довбик
Фото: Фото из личного архива Александра Довбика
Старший технолог СибурТюменьГаз Александр Довбик

Страна нуждается в инженерах-нефтяниках не меньше, чем в айтишниках. Согласно исследованию сервиса "Работа.ру", уже в начале 2020-х годов в России сложнее всего было найти инженеров, а по данным аналитиков консалтинговой компании "Апрайт", новая волна спроса на высококвалифицированных нефтегазовых специалистов поднимется уже к 2027 году. Нужны при этом инженеры нового поколения — способные сочетать глубокие технические знания с цифровыми навыками и лидерскими качествами. Однако таких на всю страну десятки, а получивших признание — единицы. Старший технолог "СибурТюменьГаз" Александр Довбик — признанный эксперт, лауреат премии National Business Award 2025 в номинации "Инженер года в нефтяной и газовой промышленности". За его плечами — десятки реализованных проектов, внедрение инноваций для повышения операционной эффективности и экологической безопасности, опыт по снижению производственных потерь и повышения технологической дисциплины. Эти решения сегодня применяются на крупных ямальских газоперерабатывающих заводах в контуре "Сибура". Александр не ограничивается инженерными разработками: активно участвует в подготовке молодых специалистов, передавая им ценный опыт и знания.

Стать профессионалом

Роль инженера-нефтяника остается важной и востребованной и в России, и в других нефтедобывающих странах. Отсюда — и высокие зарплаты, и карьерные перспективы, которые повышают привлекательность профессии для молодых людей. Однако, чтобы получить все эти возможности, нужно постоянно повышать профессиональную планку и совершенствовать инженерные навыки — только так можно реализовать себя в профессии, говорит инженер Александр Довбик, которому доверяют, например, модернизацию крупных нефтеперерабатывающих заводов в стране, а его решения, по признанию жюри национальных конкурсов, помогают формировать новое качество инженерных стандартов в нефтегазовой отрасли.

Свой профессиональный подход Александр Довбик начал формировать еще в школьные годы, когда учился в математическом классе — именно там заложилась база для системного мышления и аналитического подхода к решению задач, столь необходимая для инженера. Затем, в специализированном ЮКОС-классе он изучал специализированную программу для одаренных школьников — талантливых ребят со школьной скамьи готовили к работе в нефтяной отрасли. Несколько раз становился лауреатом областных олимпиад по химии и занимал призовые места по биологии. После школы поступил в Иркутский национальный технический университет на специальность "Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов" — именно там демонстрирующего успехи юношу отправили на практику на крупный нефтеперерабатывающий завод "Роснефти" в Ангарске. Он с головой ушел в новое направление и тогда же решил: после вуза придет сюда работать.

Учеба не только дала ему прочную техническую базу, но и сформировала характер, в котором дисциплина и внимание к деталям стали основой профессионального успеха. Он учился видеть технологические процессы комплексно, использовать в работе цифровые инструменты и аналитические программы, вычислять слабые места в производственных процессах и находить оптимальные решения задач. Профильное образование — основа профессии, говорит инженер, но этого не достаточно.

"Для меня инженер — это не просто профессия, — говорит Александр, — это постоянное движение вперед, поиск новых путей улучшения, повышение профессионального уровня и готовность брать на себя ответственность за результаты. Без этого невозможно добиться серьезных успехов и сохранить лидерство в быстро меняющейся отрасли".

Как стать профессионалом

За пять лет на НПЗ в Ангарске он прошел путь от товарного оператора до инженера-технолога установки первичной переработки нефти и установки каталитического крекинга, освоил специальности машиниста насосной станции и газоспасателя, регулярно исполнял обязанности замначальника установки. Параллельно участвовал в научных конференциях, сумел выиграть ежегодный окружной конкурс и стать лучшим уполномоченным лицом по охране труда. Неудивительно, что амбициозного специалиста заметило руководство одного из крупнейших независимых производителей нефти в России — Иркутской нефтяной компании, и предложило должность ведущего инженера-технолога. Здесь он выстроил системный подход к организации процессов, участвовал в разработке технической документации. В результате на предприятии появились специальные тренажеры, на которых персонал смог отрабатывать действия при ЧС, были введены электронные чек-листы для проверки оборудования, разработаны и внедрены BIM-модели установок подготовки нефти — такие цифровые решения помогают эффективно управлять жизненным циклом объекта. Кроме того, за год на восьми технологических объектах Александру удалось снизить число аварийных сигналов более чем на 90%. Это была работа, в которой многое зависело от точности, инженерной интуиции и способности просчитывать риски.

Став частью команды, он сосредоточился и на вопросах производственной безопасности: продвигал риск-ориентированный подход, вошел в состав рабочей группы по анализу и минимизации производственных рисков, а затем — в состав жюри ежегодных корпоративных профессиональных конкурсов "Лучший по профессии".

"Именно здесь у меня появилась та самая опора: понимание, как работает система, и уверенность, что могу ее развивать, — вспоминает он. — Это был сложный, но честный опыт, который многому меня научил. Когда ты видишь результат — это лучший стимул расти дальше".

Параллельно он продолжал развиваться как отраслевой эксперт. Получил профессиональную сертификацию и вошел в единые реестры инженеров Иркутской области и Российской Федерации, а также стал призером регионального этапа престижного национального конкурса "Инженер года — 2019".

Инженер года

Когда Александр Довбик в 2023 году пришел в "дочку" "Сибура" — "СибурТюменьГаз", в его зоне ответственности оказались сразу несколько крупных производственных объектов: Вынгапуровский и Муравленковский газоперерабатывающие заводы, компрессорные станции в Вынгаяхе и Холмогорах. Но главное, что от него требовалось, — не просто контроль над технологическим процессом, а системное мышление, умение работать с причинами, а не с последствиями.

Он выстроил поэтапный мониторинг потерь, внедрил цифровые инструменты анализа и управления производственными показателями, участвовал в планировании ключевых метрик, вел переговоры и запускал кросс-функциональные инициативы. В итоге за два года объем производственных потерь удалось снизить более чем на 7,4 миллиона кубометров газа, а выработку ценной продукции — увеличить за счет глубокой настройки технологического режима.

На предприятии, где каждый сбой может стать причиной аварии, он сосредоточился на управлении предупредительными и аварийными сигналами. Вместо формального контроля — глубокая аналитика, поиск слабых мест и алгоритмизация процесса. В результате за 2023 год количество срабатываний снизилось на 33%, а в следующем — еще на 7%. Серьезные усилия были направлены и на устойчивое развитие: выбросы СО₂ сократились на 10%, потребление артезианской воды — на 35%.

Но дело было не только в цифрах. Александр запустил внутренние мозговые штурмы, обмен практиками между заводами и внешними экспертами. Итог усилий талантливого инженера: в 2023 и 2024 годах под его кураторством было проработано свыше 40 инвестиционных и организационных проектов, которые дали компании экономический эффект более чем в 690 миллионов рублей.

Уже в 2025 году он стал senior member крупнейшей международной инженерной ассоциации IEEE — этого статуса добивается менее 10% участников по всему миру, а также победил в одной из крупнейших бизнес-премий страны: National Business Awards. Александр Довбик был признан лучшим в номинации "Инженер года в нефтяной и газовой промышленности".

Стратегия профессионального роста

Настоящий инженер должен не только разбираться в технологиях, но и просчитывать решения на несколько ходов вперед — уверен Александр Довбик. Именно поэтому он сам постоянно учится, участвует в отраслевых конкурсах и проектах, передает знания молодым специалистам и советует поступать так другим. Сейчас его цель — продолжать развиваться как инженер и получить дополнительное образование в сфере управления. Тем же, кто только приходит в инженерное дело или выбирает для поступления технический вуз, он желает осознанности и терпения.

"Хороший инженер — это не тот, кто знает все, а тот, кто умеет быстро разобраться и не боится брать на себя ответственность, — говорит он. — Начинающим я советую в первую очередь учиться думать, а не просто выполнять инструкции. И не бояться задавать вопросы. В нашей профессии быстро видно, кто просто приходит на смену, а кто думает на два шага вперед. Таких всегда заметят".

Александр Приходько — журналист, корреспондент Правды.Ру
