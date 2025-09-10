Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Артюков

Россия может стать ключевым партнёром Алжира в сфере энергоресурсов

5:26
Экономика

Алжир официально предложил российским компаниям принять участие в новых конкурсах на разработку нефтяных и газовых месторождений, а также содействовать в реализации масштабных инфраструктурных проектов в энергетике.

Фото: freepik.com is licensed under public domain
Речь идёт не только о разведке и добыче углеводородов, но и о строительстве электростанций, модернизации существующих энергосетей и внедрении современных технологий управления энергетическими системами.

Таким образом, страна стремится привлечь дополнительные инвестиции и опыт внешних партнеров, чтобы повысить эффективность своей топливно-энергетической отрасли и укрепить позиции на международном рынке.

Согласование этих инициатив состоялось в ходе переговоров между заместителем министра энергетики России Романом Маршавиным и министром энергетики Алжира Мохамедом Аркабом. Встреча продемонстрировала, что сотрудничество двух стран носит комплексный характер: оно охватывает как двусторонние экономические проекты, так и координацию действий на международных энергетических площадках.

В частности, обсуждались перспективы дальнейшего взаимодействия в рамках ОПЕК+, где оба государства стремятся защищать интересы экспортёров нефти, а также в Форуме стран-экспортеров газа. Координация в этих организациях позволяет странам совместно формировать повестку и противостоять колебаниям на мировом рынке энергоресурсов.

Россия обозначила несколько ключевых направлений сотрудничества. Среди них — развитие условий для свободной торговли энергоресурсами, обмен передовыми техническими и технологическими решениями, а также защита энергетической инфраструктуры от возможных внешних угроз.

Кроме того, прозвучало намерение активнее подключать к диалогу в рамках ФСЭГ такие международные объединения, как Шанхайская организация сотрудничества и Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество. Это говорит о стремлении расширять энергетическую дипломатию и выходить за пределы традиционных альянсов.

Примечательно, что Россия и Алжир рассматривают своё партнёрство не только в плоскости двусторонних проектов. Стороны договорились о совместных инициативах в других странах Африки, где спрос на электроэнергию и энергетические услуги стабильно растёт.

Африканский континент рассматривается как перспективное направление для экспансии в сфере электроэнергетики, включая строительство электростанций и развитие сетевой инфраструктуры.

Отдельный интерес представляет взаимодействие банковских и финансовых институтов, которые могли бы обеспечить кредитование и страхование подобных проектов. Это особенно важно для Африки, где высокие риски требуют участия надёжных международных партнёров.

Алжир по праву считается одним из крупнейших игроков на энергетическом рынке Африки. Его нефтяные запасы оцениваются примерно в 12,2 млрд баррелей, а текущий уровень добычи находится в районе 1 млн баррелей в сутки.

Однако значительная часть месторождений постепенно истощается, что снижает долгосрочные перспективы добычи.

К тому же нефтехимическая отрасль внутри страны развита слабо, из-за чего Алжир вынужден экспортировать преимущественно сырье, а не продукты его переработки. Это создает уязвимость для экономики, зависящей от колебаний мировых цен на нефть.

Чтобы преодолеть эти вызовы, власти активно привлекают иностранных инвесторов. На алжирском рынке уже присутствуют такие транснациональные корпорации, как TotalEnergies, Chevron и Eni. Их участие позволяет внедрять современные технологии, в том числе для разработки трудноизвлекаемых запасов в пустыне Сахара, где сосредоточена большая часть углеводородных ресурсов страны.

Однако Алжир стремится диверсифицировать партнёров и уменьшить зависимость от западных компаний, что делает сотрудничество с Россией стратегически значимым.

Для Москвы, в свою очередь, партнёрство с Алжиром открывает ряд преимуществ. Во-первых, Россия получает возможность укрепить свои позиции в Африке, где идёт ожесточенная конкуренция между крупными мировыми игроками за доступ к ресурсам и рынкам сбыта.

Во-вторых, это расширяет возможности для российских энергетических и строительных компаний, которые могут участвовать в реализации инфраструктурных проектов.

В-третьих, координация позиций в ОПЕК+ и ФСЭГ помогает России вместе с Алжиром противостоять давлению со стороны потребителей нефти и газа, прежде всего со стороны западных стран.

Таким образом, диалог Москвы и Алжира отражает тенденцию к формированию более многополярного энергетического мира, где страны-поставщики стараются действовать согласованно и выстраивать партнёрства не только для краткосрочной выгоды, но и для укрепления долгосрочных позиций.

Для Алжира это шанс модернизировать экономику и инфраструктуру, для России — возможность расширить своё влияние на африканском континенте и укрепить союзнические связи в энергетической сфере.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру
Темы алжир нефть инвестиции энергетика
