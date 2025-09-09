Впервые в истории: цены на золото установили новый рекорд

Экономика

Цены на золото впервые в истории превысили отметку в 3700 долларов за тройскую унцию. По итогам торгов на Нью-Йоркской товарной бирже 9 сентября в середине дня декабрьские фьючерсы на золото подорожали на 0,66 процента, достигнув на пике уровня 3701,7 доллара.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Золотые слитки

Это событие стало важной вехой для мирового финансового рынка и подтвердило статус золота как одного из ключевых защитных активов.

С начала 2025 года рост стоимости драгоценного металла составил около 40 процентов. Ещё в апреле котировки золота впервые преодолели планку в 3500 долларов за унцию. Этот скачок был связан с ростом геополитической напряжённости и повышенной экономической неопределённостью, вызванной новой волной торговых ограничений со стороны США.

Тогдашние инициативы американского президента Дональда Трампа по введению пошлин на импорт стали катализатором усиления инфляционных ожиданий и ускорили приток капитала в защитные активы. К началу сентября котировки золота превысили 3600 долларов, а последующее движение вверх лишь закрепило тренд.

Главными факторами столь масштабного роста выступают одновременно несколько взаимосвязанных процессов. Во-первых, это активные покупки золота со стороны центральных банков, которые усилили темпы накопления резервов. Согласно данным консалтинговой компании Metals Focus, с 2022 года ежегодные чистые закупки золота превышают тысячу тонн.

Для сравнения: в период с 2016 по 2021 годы среднегодовые покупки составляли лишь 457 тонн. В 2025 году ожидается приобретение около 900 тонн, что делает этот год четвёртым подряд, когда спрос со стороны монетарных властей остается на беспрецедентно высоком уровне.

Во-вторых, наблюдается устойчивый рост инвестиционного спроса. Растущая неопределённость на мировых рынках заставляет частных и институциональных инвесторов искать способы сохранения капитала. Это проявляется, в частности, в росте объёмов вложений в биржевые фонды, обеспеченные физическим золотом.

Приток средств в эти инструменты фиксируется как в развитых странах, так и на развивающихся рынках, что дополнительно подталкивает котировки вверх.

Важным драйвером выступает и геополитический фактор. После заморозки части международных резервов России в 2022 году многие страны, особенно развивающиеся экономики, начали пересматривать структуру своих валютных активов.

Возникло стремление снизить зависимость от доллара США и евро, что стимулировало диверсификацию в пользу золота. Этот процесс можно рассматривать как долгосрочный тренд: чем больше государств сталкиваются с риском санкционного давления, тем активнее они будут укреплять свои резервы за счёт драгоценного металла.

Не менее значимым фактором выступает изменение глобальной торговой архитектуры. Усиление тарифных войн, деглобализация и фрагментация международной экономики сопровождаются ростом инфляционного давления.

В то же время действия американских властей добавляют дополнительную неопределённость. Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял о необходимости снижения ключевых ставок Федеральной резервной системой.

Такая политика способна ослабить контроль над инфляцией и тем самым повысить привлекательность золота как защитного инструмента. Для инвесторов это сигнал к сохранению или наращиванию длинных позиций по золоту.

В совокупности все перечисленные обстоятельства формируют устойчивый "бычий" тренд. Если раньше золото воспринималось как актив "последнего убежища" лишь в периоды кризисов, то теперь оно превращается в системный элемент финансовых стратегий как для государств, так и для крупных фондов.

Мировые аналитики ожидают дальнейшего роста котировок. Так, эксперты Goldman Sachs допускают, что в среднесрочной перспективе золото способно подорожать до 5000 долларов за унцию.

Подобные прогнозы выглядят амбициозными, но они опираются на объективные макроэкономические и политические тенденции. Если инфляционное давление сохранится, а центральные банки продолжат агрессивные закупки, предпосылки для продолжения роста действительно остаются.