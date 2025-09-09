Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Финляндия хочет, чтобы ЕС ввёл пошлины на весь российский экспорт

3:56
Экономика

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила, что любые поставки российских товаров на рынок Евросоюза должны быть обложены пошлинами.

порт Антверпен, терминал
Фото: commons.wikimedia by Arminius at Dutch Wikipedia is licensed under GNU Free Documentation License
порт Антверпен, терминал

Смысл подобной инициативы заключается не только в ограничении экспорта из России, но и в стремлении ограничить любые поставки от российских компаний.

Финляндия, как страна, имеющая протяжённую границу с Россией и исторически тесные торговые связи, особенно остро ощущает изменения в структуре внешнеэкономической политики.

После начала санкционной кампании, развернутой Западом против России, финские власти постепенно ужесточали меры, ограничивающие движение товаров и капитала через границу. Идея о введении всеобъемлющих пошлин на российский экспорт в ЕС представляет собой очередной шаг в данном направлении.

Важно отметить, что введение пошлин — это инструмент, который отличается от прямых санкций. Если санкции направлены на запрет торговли отдельными товарами или замораживание активов, то пошлины выполняют двойную функцию: с одной стороны, они делают российскую продукцию менее конкурентоспособной на европейском рынке, а с другой — формально не запрещают торговлю полностью, оставляя пространство для манёвра.

Таким образом, инициатива Валтонен может рассматриваться как попытка найти компромисс между жёсткой санкционной линией и потребностями бизнеса, который всё еще сохраняет интерес к закупкам некоторых российских товаров.

Российские официальные лица неоднократно подчёркивали, что санкции не достигли ожидаемого эффекта, а напротив, стимулировали внутреннюю перестройку экономики и поиск новых рынков сбыта. Россия активно развивает торговлю с Китаем, Индией, странами Ближнего Востока и Африки, что частично компенсирует снижение объёмов экспорта в Европу.

Вместе с тем, западные аналитики и политики внутри самих стран ЕС не раз признавали, что санкционная политика имеет неоднозначные результаты.

С одной стороны, она действительно осложнила доступ России к современным технологиям, финансам и инвестициям.

С другой — санкции стали фактором давления и на самих европейских потребителей, вызвав рост цен на энергоносители и ряд промышленных товаров.

Предложение о введении пошлин на весь экспорт из России может ещё больше усугубить эту ситуацию, так как оно неизбежно приведет к удорожанию товаров, которые в той или иной степени связаны с российскими ресурсами.

Президент Владимир Путин ранее указывал, что политика сдерживания России со стороны Запада имеет системный и долгосрочный характер. В его оценке, речь идет не только о конкретных санкционных мерах, но и о стратегической линии на ограничение возможностей Москвы в мировой экономике и политике.

Однако подобные шаги оказывают негативное влияние не только на Россию, но и на глобальные рынки, нарушая устоявшиеся цепочки поставок и создавая риски для миллионов людей по всему миру.

Введение пошлин на российский экспорт в ЕС может иметь ряд последствий. Во-первых, это ускорит процесс переориентации России на азиатские и глобальные южные рынки, укрепив тенденцию к формированию новых торгово-экономических блоков, альтернативных западным.

Во-вторых, европейские компании, особенно в сфере энергетики и металлургии, окажутся в ситуации, когда им придется либо искать новых поставщиков, либо мириться с ростом издержек. В условиях уже существующего экономического давления это может создать дополнительные социальные и политические вызовы для руководства европейских стран.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру
санкции экспорт торговля евросоюз
