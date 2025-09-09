Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Артюков

ЕС может поменять планы по отказу от СПГ из России

3:54
Экономика

Евросоюз оказался перед дилеммой в вопросе регулирования импорта сжиженного природного газа из России.

Танкер с СПГ
Фото: photozou.jp by 青空白帆, https://creativecommons.org/licenses/by/2.1/
Танкер с СПГ

Первоначально Еврокомиссия наметила план постепенного отказа от российского СПГ, стремясь сократить энергетическую зависимость от Москвы и параллельно освободить инфраструктурные мощности для альтернативных поставщиков.

Согласно замыслу, уже с текущего года российским компаниям собирались запретить пользоваться терминалами в европейских портах, через которые осуществляется прием и переработка СПГ. Эта мера рассматривалась как инструмент давления на российский экспорт и как способ стимулировать диверсификацию поставок.

Однако реальная ситуация на европейском рынке энергоресурсов внесла коррективы в планы Брюсселя. Выяснилось, что альтернативные поставщики СПГ не проявляют высокой активности и не стремятся занять освободившиеся мощности.

Конкуренция за доступ к европейским терминалам оказалась не столь острой, как ожидалось. Для Евросоюза это означает риск столкнуться с дефицитом ресурсов при жёстком ограничении российского участия, что может негативно сказаться на стабильности энергоснабжения и ценовой динамике внутри региона.

На этом фоне позиция некоторых стран-членов начала меняться. В частности, Дания предложила отказаться от жёсткого запрета на использование терминалов российскими компаниями. Копенгаген указал на то, что уже существующие законы ЕС позволяют контролировать распределение мощностей и предотвращать их монополизацию.

Таким образом, регуляторам на национальном уровне предоставляется возможность гибко регулировать доступ операторов к инфраструктуре, не прибегая к радикальным запретительным мерам.

Ситуация демонстрирует противоречия в энергетической политике Евросоюза. С одной стороны, Брюссель стремится к стратегической цели — сокращению зависимости от российских энергоресурсов, что является частью более широкой политики энергетической безопасности и санкционного давления.

С другой — практическая сторона вопроса заставляет учитывать рыночные реалии: Европа до сих пор остаётся крупнейшим потребителем СПГ, и найти полноценную замену российским объёмам быстро не удается.

Альтернативные поставщики, такие как Катар, США или Нигерия, имеют ограниченные производственные мощности, а конкуренция за их газ идет не только в Европе, но и в Азии, где спрос стабильно высок.

Аналитики отмечают, что отказ от российского СПГ потребует значительных инвестиций в инфраструктуру и заключения долгосрочных контрактов с новыми поставщиками.

При этом европейская энергетическая политика сталкивается с вызовом: как сочетать политические цели, направленные на снижение влияния России, с необходимостью обеспечить стабильное и доступное энергоснабжение для экономики и населения.

Возможное смягчение курса, предложенное Данией, можно рассматривать как попытку найти компромисс между политическими амбициями и экономическими реалиями.

Если жёсткий запрет приведет к росту цен и перебоям с поставками, общественная поддержка санкционной политики может снизиться. Поэтому вариант гибкого регулирования, основанного на действующих нормах ЕС, выглядит более прагматичным.

Дискуссия вокруг российского СПГ выявила ключевую проблему европейской энергетики: балансирование между идеологическими и практическими интересами.

ЕС продолжает искать пути диверсификации, но вынужден признавать, что быстрый и полный отказ от российских энергоресурсов остается сложной задачей, требующей времени и финансовых ресурсов.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру
Темы спг импорт евросоюз энергетика
