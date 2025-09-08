В Евросоюзе обсуждается вопрос о введении так называемых вторичных санкций в отношении Китая и ряда других государств, которые продолжают закупать российские нефть и газ.
Такая мера, по мнению европейских политиков и чиновников, могла бы снизить эффективность схем обхода действующих ограничений и усилить давление на Москву.
Идея вторичных санкций означает, что под удар попадут не только компании и структуры внутри России, но и иностранные государства, которые сотрудничают с российскими поставщиками энергоресурсов.
Однако самостоятельно реализовать подобный шаг Евросоюзу будет крайне сложно. Санкционная политика в последние годы выстраивается в тесной связке с США, любые новые решения требуют согласования с Вашингтоном.
Именно поэтому в американскую столицу в понедельник отправилась делегация представителей европейских институтов, чтобы обсудить детали потенциального 19-го пакета ограничений против России.
Новые меры могут затронуть не только энергетический сектор, но и банковскую сферу отдельных стран Центральной Азии.
Рассматривается возможность ограничения деятельности финансовых институтов, которые, по мнению Брюсселя, помогают обеспечивать транзит товаров или денежных потоков в обход уже действующих санкций.
Важную роль в формировании этой стратегии играет согласованная позиция с США. Вашингтон традиционно занимает более жёсткую линию в вопросах антироссийской политики и одновременно стремится извлечь собственную выгоду из новых условий на энергетическом рынке.
Американская сторона последовательно добивается того, чтобы европейские страны сокращали закупки российских энергоресурсов, замещая их поставками из США.
В соответствующих торговых соглашениях зафиксировано требование увеличения закупок американских углеводородов. Это означает, что санкционная политика носит не только политико-идеологический, но и ярко выраженный экономический характер, где каждая сторона преследует свои интересы.
С точки зрения США, полный отказ Европы от российской нефти и газа позволил бы укрепить собственные позиции как главного поставщика энергоресурсов на мировой рынок. В то же время это открывает новые возможности для американских компаний, а также усиливает зависимость европейских государств от Вашингтона.
Фактически энергетическая безопасность ЕС в таком случае будет определяться не только внутренними стратегиями диверсификации, но и политическими решениями США.
Введение вторичных санкций несёт в себе и геополитические риски. Усиление давления на Китай или Индию может привести к консолидации этих стран вокруг альтернативных экономических блоков, например БРИКС. Уже сегодня заметно, что Вашингтон и Брюссель своей жёсткой политикой подталкивают государства глобального Юга к более тесному взаимодействию.
Индия, Китай, Бразилия и другие участники БРИКС начинают искать новые форматы сотрудничества, в том числе в финансовой сфере. Если раньше идея создания единой валюты внутри объединения выглядела утопической, то на фоне активизации санкционной линии Запада такие инициативы обретают новое звучание.
Пока речь идёт скорее о расширении роли Нового банка развития и аналогичных институтов, но тенденция к укреплению альтернативной финансовой архитектуры очевидна.
В этой связи важно учитывать, что санкционная политика Запада работает не только как инструмент давления на Россию, но и как фактор глобальной трансформации мировой экономики.
Каждое новое ограничение стимулирует поиск обходных схем, развитие альтернативных платёжных систем и укрепление сотрудничества между государствами, которые чувствуют угрозу со стороны коллективного Запада.
Таким образом, вместо изоляции Москва может получить поддержку со стороны стран, заинтересованных в снижении зависимости от доллара и евро.
Байкал станет морем, Африка расколется, а Исландию разорвёт пополам. Учёные уверены: новые океаны уже начали своё рождение.