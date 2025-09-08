Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Артюков

В Евросоюзе заговорили о санкциях против Китая за покупку нефти и газа в России

4:17
Экономика

В Евросоюзе обсуждается вопрос о введении так называемых вторичных санкций в отношении Китая и ряда других государств, которые продолжают закупать российские нефть и газ. 

Флаг ЕС
Фото: commons.wikimedia.org by Marek Ślusarczyk (, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Флаг ЕС

Такая мера, по мнению европейских политиков и чиновников, могла бы снизить эффективность схем обхода действующих ограничений и усилить давление на Москву. 

Идея вторичных санкций означает, что под удар попадут не только компании и структуры внутри России, но и иностранные государства, которые сотрудничают с российскими поставщиками энергоресурсов.

Однако самостоятельно реализовать подобный шаг Евросоюзу будет крайне сложно. Санкционная политика в последние годы выстраивается в тесной связке с США, любые новые решения требуют согласования с Вашингтоном. 

Именно поэтому в американскую столицу в понедельник отправилась делегация представителей европейских институтов, чтобы обсудить детали потенциального 19-го пакета ограничений против России.

Новые меры могут затронуть не только энергетический сектор, но и банковскую сферу отдельных стран Центральной Азии. 

Рассматривается возможность ограничения деятельности финансовых институтов, которые, по мнению Брюсселя, помогают обеспечивать транзит товаров или денежных потоков в обход уже действующих санкций. 

Важную роль в формировании этой стратегии играет согласованная позиция с США. Вашингтон традиционно занимает более жёсткую линию в вопросах антироссийской политики и одновременно стремится извлечь собственную выгоду из новых условий на энергетическом рынке. 

Американская сторона последовательно добивается того, чтобы европейские страны сокращали закупки российских энергоресурсов, замещая их поставками из США. 

В соответствующих торговых соглашениях зафиксировано требование увеличения закупок американских углеводородов. Это означает, что санкционная политика носит не только политико-идеологический, но и ярко выраженный экономический характер, где каждая сторона преследует свои интересы.

С точки зрения США, полный отказ Европы от российской нефти и газа позволил бы укрепить собственные позиции как главного поставщика энергоресурсов на мировой рынок. В то же время это открывает новые возможности для американских компаний, а также усиливает зависимость европейских государств от Вашингтона. 

Фактически энергетическая безопасность ЕС в таком случае будет определяться не только внутренними стратегиями диверсификации, но и политическими решениями США.

Введение вторичных санкций несёт в себе и геополитические риски. Усиление давления на Китай или Индию может привести к консолидации этих стран вокруг альтернативных экономических блоков, например БРИКС. Уже сегодня заметно, что Вашингтон и Брюссель своей жёсткой политикой подталкивают государства глобального Юга к более тесному взаимодействию. 

Индия, Китай, Бразилия и другие участники БРИКС начинают искать новые форматы сотрудничества, в том числе в финансовой сфере. Если раньше идея создания единой валюты внутри объединения выглядела утопической, то на фоне активизации санкционной линии Запада такие инициативы обретают новое звучание. 

Пока речь идёт скорее о расширении роли Нового банка развития и аналогичных институтов, но тенденция к укреплению альтернативной финансовой архитектуры очевидна.

В этой связи важно учитывать, что санкционная политика Запада работает не только как инструмент давления на Россию, но и как фактор глобальной трансформации мировой экономики. 

Каждое новое ограничение стимулирует поиск обходных схем, развитие альтернативных платёжных систем и укрепление сотрудничества между государствами, которые чувствуют угрозу со стороны коллективного Запада. 

Таким образом, вместо изоляции Москва может получить поддержку со стороны стран, заинтересованных в снижении зависимости от доллара и евро.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру
Темы китай санкции евросоюз
