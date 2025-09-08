Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Артюков

Лавров: Россия не собирается мстить Западу

4:22
Экономика

Россия не стремится к мести или демонстративным шагам против Запада, несмотря на глубокие противоречия последних лет.

Московский Кремль, вид с Дома на набережной
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Московский_Кремль,_вид_с_Дома_на_набережной.jpg by Semyon Borisov
Московский Кремль, вид с Дома на набережной

В ходе выступления в МГИМО в понедельник министр иностранных дел Сергей Лавров обозначил позицию Москвы: российская сторона не намерена действовать исходя из эмоций или стремления наказать западные государства за их политические решения. Основной акцент делается на прагматизме и защите собственных национальных интересов.

Лавров отметил, что Россия не стремится "сорвать злость" на тех, кто ранее покинул российский рынок, руководствуясь политическими директивами. Однако факт массового ухода иностранных компаний из страны стал для Москвы показателем ненадёжности западного бизнеса в условиях кризисов.

Российское руководство теперь исходит из необходимости создания новых условий для экономического взаимодействия, в которых ключевые отрасли не будут зависеть от внешних игроков.

Заявление министра отражает важный сдвиг в подходе России к международному экономическому сотрудничеству. Если ранее ставка делалась на интеграцию в глобальные рынки и тесные связи с западными корпорациями, то теперь курс сместился в сторону осторожности, диверсификации и акцента на внутренние ресурсы.

При этом российская сторона оставляет "окно возможностей" для возвращения западных компаний, но с оговоркой, что условия их работы будут иными — более жёсткими и ориентированными на интересы национальной экономики.

Президент России Владимир Путин на Восточном экономическом форуме подчеркнул, что наша страна не собирается замыкаться в себе и готова к сотрудничеству, однако это взаимодействие должно строиться на равноправных основах, без диктата и политического давления.

Таким образом, формируется своеобразный "двойной сигнал": Россия демонстрирует открытость, но при этом предупреждает, что доверие к западным партнёрам подорвано и восстановить его будет непросто.

Экономическая практика последних лет подтверждает справедливость этих слов. После 2022 года многие западные компании — от автопроизводителей до ретейла и IT-сектора — свернули деятельность в России. Это вызвало ряд структурных проблем, например, временные перебои в поставках комплектующих, снижение конкуренции в определённых сегментах и необходимость срочного поиска альтернативных поставщиков.

Вместе с тем, в условиях ухода иностранных игроков начался процесс замещения: часть активов была продана российским бизнес-структурам или инвесторам из дружественных стран.

Параллельно усилился интерес к сотрудничеству с государствами Азии, Ближнего Востока, Латинской Америки и Африки. Многие компании из этих регионов начали занимать освободившиеся ниши, что позволило минимизировать негативный эффект от ухода западных корпораций.

Однако важно отметить, что в технологической и финансовой сферах западные компании ещё долго будут оставаться серьёзным фактором. Россия вынуждена искать пути развития собственных технологий и создавать устойчивые механизмы, снижающие зависимость от внешнего давления.

С политико-экономической точки зрения позиция Москвы выражает стремление к балансу. С одной стороны, Россия не хочет полностью отрезать себя от западного капитала, понимая, что в долгосрочной перспективе иностранные инвестиции и опыт могут способствовать модернизации экономики.

С другой — очевидно, что прежние модели сотрудничества, основанные на доверии к западным корпорациям, больше неактуальны. Новый формат предполагает более строгий контроль, требования по локализации производства, передачу технологий и привязку бизнеса к российским интересам.

Россия не стремится к конфронтации ради самой конфронтации, но и возврат к старым правилам невозможен. Будущее присутствия западных компаний в России будет определяться не только политическими факторами, но и готовностью этих компаний работать в условиях, когда Москва будет выстраивать свои правила игры исходя из задач защиты суверенитета и долгосрочной стабильности.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру
Темы запад россия международные отношения
Новости Все >
Универсальная намазка из чесночных стрелок: вкус, который одинаково любит и мясо, и тост
Стиль как оружие: как старая проба Стива Бушеми покорила Тарантино и принесла ему роль в Бешеных псах
Простой рецепт пеперони, который покорит ваши вкусовые сосочки за 15 минут
Подделка моторного масла убивает двигатель быстрее плохого бензина: как отличить поддельное моторное масло по упаковке
Грубый жест Никиты Преснякова: музыкант публично избавился от связанного с экс-женой подарка
Паровой очиститель ускоряет рост грибка: чем реально убрать плесень
Любите смотреть видео про маньяков? Вот что это говорит о вас
Одно неверное движение — и розы встретят весну голыми
Украина осудила выступление Нетребко: это предательство со стороны Лондона
Буддийский центр с тысячелетним духом на Хайнане: как богиня заставляет море молчать
Сейчас читают
Перезагрузка рыбного рынка России: импортная продукция из минтая вытесняется конкурентами
Экономика и бизнес
Перезагрузка рыбного рынка России: импортная продукция из минтая вытесняется конкурентами
Золотой запас страны может вырасти ещё больше: ожидается открытие крупных месторождений
Экономика и бизнес
Золотой запас страны может вырасти ещё больше: ожидается открытие крупных месторождений
Ногти теперь пахнут дороже, чем духи: тренд 2025 года свёл с ума индустрию
Красота и стиль
Ногти теперь пахнут дороже, чем духи: тренд 2025 года свёл с ума индустрию
Популярное
В джунглях Амазонки обнаружили речного монстра: новая рыба способна бросить вызов пираням

Учёные Бразилии сделали шокирующее открытие — обнаружили гигантскую рыбу в амазонских реках, что ставит новые вопросы к экосистеме и эволюции.

В джунглях Амазонки обнаружили речного монстра: новая рыба способна бросить вызов пираням
Воссозданные лютоволки превратились в гигантов: новый проект науки пугает масштабами успеха
Воссозданные лютоволки превратились в гигантов: новый проект науки пугает масштабами успеха
Пантанал преподнёс сюрприз: обнаружено гнездо гарпий, которых считали исчезнувшими десятилетия
Хруст, от которого не уйдёшь: маринованная капуста с перцем за ночь
Когда вода стала топливом: как в СССР Москвич ездил за счёт водорода Сергей Милешкин Учения Запад-2025: ядерный ответ и пугающий Орешник для принуждения к миру Олег Володин Путь искупления или шоу для селфи? Разгадка противоречий в Сантьяго-де-Компостела Игорь Буккер
Рынок недвижимости ожил: вторичное жильё снова на коне — цифры за август
Крыса может пережить яд, бетон и мороз, но уйдёт навсегда, если в доме появится один запах
Земля в ДНР превращается в золото: предпринимателям открывают быстрый путь к участкам
Земля в ДНР превращается в золото: предпринимателям открывают быстрый путь к участкам
Последние материалы
Грубый жест Никиты Преснякова: музыкант публично избавился от связанного с экс-женой подарка
Паровой очиститель ускоряет рост грибка: чем реально убрать плесень
Любите смотреть видео про маньяков? Вот что это говорит о вас
Одно неверное движение — и розы встретят весну голыми
Украина осудила выступление Нетребко: это предательство со стороны Лондона
Буддийский центр с тысячелетним духом на Хайнане: как богиня заставляет море молчать
Новый закон о цифровых платформах: кто попадёт под контроль
Осенний урожай: собираем витамины или проблемы с животом — инструкция по применению
Ешь всё и не толстеешь? Организм уже готовит счёт
Встретить акулу — всё равно что встретить смерть? Правила, которые спасают жизнь
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.