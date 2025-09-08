Лавров: Россия не собирается мстить Западу

Россия не стремится к мести или демонстративным шагам против Запада, несмотря на глубокие противоречия последних лет.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Московский_Кремль,_вид_с_Дома_на_набережной.jpg by Semyon Borisov Московский Кремль, вид с Дома на набережной

В ходе выступления в МГИМО в понедельник министр иностранных дел Сергей Лавров обозначил позицию Москвы: российская сторона не намерена действовать исходя из эмоций или стремления наказать западные государства за их политические решения. Основной акцент делается на прагматизме и защите собственных национальных интересов.

Лавров отметил, что Россия не стремится "сорвать злость" на тех, кто ранее покинул российский рынок, руководствуясь политическими директивами. Однако факт массового ухода иностранных компаний из страны стал для Москвы показателем ненадёжности западного бизнеса в условиях кризисов.

Российское руководство теперь исходит из необходимости создания новых условий для экономического взаимодействия, в которых ключевые отрасли не будут зависеть от внешних игроков.

Заявление министра отражает важный сдвиг в подходе России к международному экономическому сотрудничеству. Если ранее ставка делалась на интеграцию в глобальные рынки и тесные связи с западными корпорациями, то теперь курс сместился в сторону осторожности, диверсификации и акцента на внутренние ресурсы.

При этом российская сторона оставляет "окно возможностей" для возвращения западных компаний, но с оговоркой, что условия их работы будут иными — более жёсткими и ориентированными на интересы национальной экономики.

Президент России Владимир Путин на Восточном экономическом форуме подчеркнул, что наша страна не собирается замыкаться в себе и готова к сотрудничеству, однако это взаимодействие должно строиться на равноправных основах, без диктата и политического давления.

Таким образом, формируется своеобразный "двойной сигнал": Россия демонстрирует открытость, но при этом предупреждает, что доверие к западным партнёрам подорвано и восстановить его будет непросто.

Экономическая практика последних лет подтверждает справедливость этих слов. После 2022 года многие западные компании — от автопроизводителей до ретейла и IT-сектора — свернули деятельность в России. Это вызвало ряд структурных проблем, например, временные перебои в поставках комплектующих, снижение конкуренции в определённых сегментах и необходимость срочного поиска альтернативных поставщиков.

Вместе с тем, в условиях ухода иностранных игроков начался процесс замещения: часть активов была продана российским бизнес-структурам или инвесторам из дружественных стран.

Параллельно усилился интерес к сотрудничеству с государствами Азии, Ближнего Востока, Латинской Америки и Африки. Многие компании из этих регионов начали занимать освободившиеся ниши, что позволило минимизировать негативный эффект от ухода западных корпораций.

Однако важно отметить, что в технологической и финансовой сферах западные компании ещё долго будут оставаться серьёзным фактором. Россия вынуждена искать пути развития собственных технологий и создавать устойчивые механизмы, снижающие зависимость от внешнего давления.

С политико-экономической точки зрения позиция Москвы выражает стремление к балансу. С одной стороны, Россия не хочет полностью отрезать себя от западного капитала, понимая, что в долгосрочной перспективе иностранные инвестиции и опыт могут способствовать модернизации экономики.

С другой — очевидно, что прежние модели сотрудничества, основанные на доверии к западным корпорациям, больше неактуальны. Новый формат предполагает более строгий контроль, требования по локализации производства, передачу технологий и привязку бизнеса к российским интересам.

Россия не стремится к конфронтации ради самой конфронтации, но и возврат к старым правилам невозможен. Будущее присутствия западных компаний в России будет определяться не только политическими факторами, но и готовностью этих компаний работать в условиях, когда Москва будет выстраивать свои правила игры исходя из задач защиты суверенитета и долгосрочной стабильности.