Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Артюков

Индийским НПЗ не хватает российской нефти

3:49
Экономика

Индийские государственные нефтеперерабатывающие компании стремятся продолжить закупки российской нефти на льготных условиях, несмотря на давление со стороны США.

Индийский НПЗ
Фото: forbesindia.com by Reliance Industries, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Индийский НПЗ

Однако реализация этих планов натолкнулась на новые препятствия, главным из которых стала ограниченность доступных поставок, говорится в материалах агентства Bloomberg.

По данным источников в отрасли, объём предложений по российской нефти для индийского рынка заметно снизился.

Основная причина сокращения поставок заключается в перераспределении экспортных потоков. Значительная часть сырья, которая ранее направлялась в Индию, была переориентирована на Китай.

Несмотря на возникшие трудности, индийские НПЗ подчеркивают, что закупки российской нефти не прекращались. Сырьё из России остается важным элементом энергетической безопасности Индии, обеспечивая относительную ценовую стабильность в условиях волатильности мирового рынка.

На текущий момент фактическая скидка на российские сорта нефти составляет порядка два-три доллара за баррель по сравнению с дубайским эталонным бенчмарком. Хотя такая разница меньше, чем в пиковые периоды 2022-2023 годов, она по-прежнему делает российскую нефть привлекательной с точки зрения себестоимости переработки.

Вместе с тем аналитики указывают, что динамика индийского импорта из России в ближайшее время будет меняться. Прогнозируется, что в октябре объём поставок может сократиться примерно на 250 тысяч баррелей в сутки.

Это свидетельствует о прохождении пика закупок: Индия достигла предельного уровня диверсификации за счёт российских поставок, и дальнейший рост ограничен как логистическими, так и политическими факторами.

При этом следует заметить, что к данным западной прессы следует относиться осторожно. Ранее, например, они утверждали, что индийские государственные НПЗ сокращают закупки российской нефти. Преподнося это так, будто это сокращение будет продолжено и будет идти постоянно.

Ситуация отражает более широкие процессы, происходящие на мировом нефтяном рынке. После введения западных санкций Россия активно переориентировала экспортные потоки в Азию, главным образом в Китай и Индию.

Однако со временем баланс начал смещаться: Китай, обладающий более масштабными перерабатывающими мощностями и долгосрочными контрактными механизмами, оказался в выигрышной позиции. Индия же, несмотря на рост поставок в последние два года, теперь сталкивается с ограничением возможностей.

Здесь проявляется двойственная логика энергетической политики Нью-Дели. С одной стороны, страна стремится максимально использовать ситуацию для получения сырья по сниженным ценам, что позволяет удерживать внутренние топливные цены и поддерживать экономический рост.

С другой стороны, индийское руководство вынуждено учитывать внешнеполитическое давление, прежде всего со стороны США, для которых расширение торговли Индии с Россией становится вызовом.

Тем не менее, именно рыночные обстоятельства, а не дипломатическое давление, становятся ключевым фактором снижения импорта.

Индийские НПЗ продолжают закупки у традиционных поставщиков с Ближнего Востока, а также рассматривают новые возможности на африканском континенте и в Латинской Америке. Однако такие альтернативы в большинстве случаев обходятся дороже, что ставит под вопрос устойчивость национальной энергетической стратегии.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру
Темы индия китай нефть экспорт
Новости Все >
Аглая Тарасова попала под следствие, но её гонорары всё равно впечатляют: сколько зарабатывает актриса
Кондиционер для белья превращается во врага: ошибка, которую совершают тысячи
Страшный позор: иноагент Лазарева* призналась, почему её не приняли в театральное
Весь мир ездит на 12 вольтах: инженеры объяснили, откуда взялся стандарт батарей
Врачи бьют тревогу: что на самом деле происходит со здоровьем Бари Алибасова
Фаршированные перцы в маринаде превращают обычный ужин в праздничный стол
Потомки обезьян или прообраз человека? Жители Эфиопского нагорья ломают привычные схемы
В США обвинили Макрона и Стармера в предательстве интересов собственных стран
Идеальный завтрак для здоровья: как смузи с клубникой заряжает на весь день
Растение-секрет: дачники нашли зелёную замену навозу, которая оживляет землю
Сейчас читают
Торговля взлетела в 13 раз: как ЕАЭС изменил экономику Армении
Экономика и бизнес
Торговля взлетела в 13 раз: как ЕАЭС изменил экономику Армении
Земля в ДНР превращается в золото: предпринимателям открывают быстрый путь к участкам
Экономика и бизнес
Земля в ДНР превращается в золото: предпринимателям открывают быстрый путь к участкам
Рынок недвижимости ожил: вторичное жильё снова на коне — цифры за август
Экономика и бизнес
Рынок недвижимости ожил: вторичное жильё снова на коне — цифры за август
Популярное
В джунглях Амазонки обнаружили речного монстра: новая рыба способна бросить вызов пираням

Учёные Бразилии сделали шокирующее открытие — обнаружили гигантскую рыбу в амазонских реках, что ставит новые вопросы к экосистеме и эволюции.

В джунглях Амазонки обнаружили речного монстра: новая рыба способна бросить вызов пираням
Воссозданные лютоволки превратились в гигантов: новый проект науки пугает масштабами успеха
Воссозданные лютоволки превратились в гигантов: новый проект науки пугает масштабами успеха
Пантанал преподнёс сюрприз: обнаружено гнездо гарпий, которых считали исчезнувшими десятилетия
Хруст, от которого не уйдёшь: маринованная капуста с перцем за ночь
Когда вода стала топливом: как в СССР Москвич ездил за счёт водорода Сергей Милешкин Учения Запад-2025: ядерный ответ и пугающий Орешник для принуждения к миру Олег Володин Путь искупления или шоу для селфи? Разгадка противоречий в Сантьяго-де-Компостела Игорь Буккер
Рынок недвижимости ожил: вторичное жильё снова на коне — цифры за август
Крыса может пережить яд, бетон и мороз, но уйдёт навсегда, если в доме появится один запах
Королева глубин: почему белая акула охотится точнее любого оружия
Королева глубин: почему белая акула охотится точнее любого оружия
Последние материалы
Кондиционер для белья превращается во врага: ошибка, которую совершают тысячи
Страшный позор: иноагент Лазарева* призналась, почему её не приняли в театральное
Весь мир ездит на 12 вольтах: инженеры объяснили, откуда взялся стандарт батарей
Врачи бьют тревогу: что на самом деле происходит со здоровьем Бари Алибасова
Фаршированные перцы в маринаде превращают обычный ужин в праздничный стол
Потомки обезьян или прообраз человека? Жители Эфиопского нагорья ломают привычные схемы
В США обвинили Макрона и Стармера в предательстве интересов собственных стран
Идеальный завтрак для здоровья: как смузи с клубникой заряжает на весь день
Растение-секрет: дачники нашли зелёную замену навозу, которая оживляет землю
Как вовремя понять, что волосы не растут, и спасти прическу от катастрофы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.