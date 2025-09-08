Индийские государственные нефтеперерабатывающие компании стремятся продолжить закупки российской нефти на льготных условиях, несмотря на давление со стороны США.
Однако реализация этих планов натолкнулась на новые препятствия, главным из которых стала ограниченность доступных поставок, говорится в материалах агентства Bloomberg.
По данным источников в отрасли, объём предложений по российской нефти для индийского рынка заметно снизился.
Основная причина сокращения поставок заключается в перераспределении экспортных потоков. Значительная часть сырья, которая ранее направлялась в Индию, была переориентирована на Китай.
Несмотря на возникшие трудности, индийские НПЗ подчеркивают, что закупки российской нефти не прекращались. Сырьё из России остается важным элементом энергетической безопасности Индии, обеспечивая относительную ценовую стабильность в условиях волатильности мирового рынка.
На текущий момент фактическая скидка на российские сорта нефти составляет порядка два-три доллара за баррель по сравнению с дубайским эталонным бенчмарком. Хотя такая разница меньше, чем в пиковые периоды 2022-2023 годов, она по-прежнему делает российскую нефть привлекательной с точки зрения себестоимости переработки.
Вместе с тем аналитики указывают, что динамика индийского импорта из России в ближайшее время будет меняться. Прогнозируется, что в октябре объём поставок может сократиться примерно на 250 тысяч баррелей в сутки.
Это свидетельствует о прохождении пика закупок: Индия достигла предельного уровня диверсификации за счёт российских поставок, и дальнейший рост ограничен как логистическими, так и политическими факторами.
При этом следует заметить, что к данным западной прессы следует относиться осторожно. Ранее, например, они утверждали, что индийские государственные НПЗ сокращают закупки российской нефти. Преподнося это так, будто это сокращение будет продолжено и будет идти постоянно.
Ситуация отражает более широкие процессы, происходящие на мировом нефтяном рынке. После введения западных санкций Россия активно переориентировала экспортные потоки в Азию, главным образом в Китай и Индию.
Однако со временем баланс начал смещаться: Китай, обладающий более масштабными перерабатывающими мощностями и долгосрочными контрактными механизмами, оказался в выигрышной позиции. Индия же, несмотря на рост поставок в последние два года, теперь сталкивается с ограничением возможностей.
Здесь проявляется двойственная логика энергетической политики Нью-Дели. С одной стороны, страна стремится максимально использовать ситуацию для получения сырья по сниженным ценам, что позволяет удерживать внутренние топливные цены и поддерживать экономический рост.
С другой стороны, индийское руководство вынуждено учитывать внешнеполитическое давление, прежде всего со стороны США, для которых расширение торговли Индии с Россией становится вызовом.
Тем не менее, именно рыночные обстоятельства, а не дипломатическое давление, становятся ключевым фактором снижения импорта.
Индийские НПЗ продолжают закупки у традиционных поставщиков с Ближнего Востока, а также рассматривают новые возможности на африканском континенте и в Латинской Америке. Однако такие альтернативы в большинстве случаев обходятся дороже, что ставит под вопрос устойчивость национальной энергетической стратегии.
