Олег Артюков

Евросоюз изучает возможность санкций против Казахстана

3:46
Экономика

Евросоюз рассматривает возможность введения ограничительных мер в отношении Казахстана, подозревая его в содействии обходу антироссийских санкций.

Фото: commons.wikimedia.org by European Commission, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Обсуждается использование механизма противодействия обходу санкций, который ранее еще ни разу не применялся в отношении этой страны, говорится в материале агентства Bloomberg. Если решение будет принято, Казахстану может быть запрещён импорт определённого оборудования, которое, по мнению Брюсселя, способно попадать в Россию и использоваться для поддержания её промышленного и военного потенциала.

Однако для реализации такого шага потребуется не только наличие убедительных доказательств, но и согласие всех государств — членов Евросоюза. Это связано с тем, что санкционная политика в ЕС строится на принципе единогласия: любое ограничение должно быть одобрено всеми странами блока, иначе оно не вступит в силу.

Такой подход нередко усложняет процесс, поскольку государства Евросоюза имеют разные интересы и уровень экономической зависимости от внешних партнёров.

Вопрос о введении так называемых вторичных санкций обсуждается в ЕС уже не первый месяц. Глава европейской дипломатии Кая Каллас ранее подчёркивала, что в рамках подготовки 19-го пакета ограничений против России рассматривается не только ужесточение уже действующих мер, но и возможность давления на третьи страны, которые, как полагают в Брюсселе, помогают Москве смягчать эффект западных санкций.

Одновременно с этим звучат заявления о необходимости более решительных шагов в энергетической сфере. Председатель Европейского совета Антониу Кошта в ходе пресс-конференции в Финляндии отметил, что Евросоюз должен усилить давление на Россию, чтобы подтолкнуть её к переговорам.

По его мнению, ключевым инструментом остаётся борьба с так называемым теневым флотом. Кроме того, Кошта заявил о необходимости ограничений не только против самой России, но и против тех государств, которые продолжают закупать у неё нефть и газ.

Аналитики отмечают, что обсуждаемая стратегия ЕС отражает более широкую тенденцию — переход от прямого давления на Москву к косвенному воздействию через третьи страны.

Евросоюз стремится закрыть те "лазейки", которые позволяют России поддерживать торговлю, перенаправлять финансовые потоки и закупать критически важное оборудование. Казахстан в данном контексте оказывается в центре внимания, поскольку его торговые связи с Россией сохраняются на высоком уровне, несмотря на санкционное давление.

Введение вторичных санкций против Казахстана стало бы серьёзным прецедентом. До настоящего времени ЕС воздерживался от применения подобных мер к государствам Центральной Азии, предпочитая вести диалог и договариваться о добровольном соблюдении санкционного режима.

Жёсткие шаги могут осложнить отношения Евросоюза с Казахстаном, который играет ключевую роль в транспортных коридорах между Европой и Азией, а также активно участвует в энергетическом сотрудничестве.

Более того, Астана стремится балансировать между различными центрами силы, выстраивая отношения как с Западом, так и с Россией и Китаем.

Брюссель всё чаще рассматривает меры не только против Москвы, но и против её партнёров. Однако такие действия чреваты дипломатическими осложнениями и риском потери влияния в регионе. Впрочем, Евросоюзу не впервые наступать на грабли.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру
Темы санкции евросоюз казахстан международные отношения
