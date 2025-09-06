В Европе растёт число недовольных торговым соглашением с США

Недовольство торговым соглашением между США и Евросоюзом постепенно усиливается в Европе. И этот процесс уже выходит за рамки узких политических дебатов, превращаясь в предмет широкой общественной и экономической дискуссии.

Первоначально, когда летом 2023 года президент США Дональд Трамп объявил о достижении договорённостей с ЕС, многие европейские бизнес-структуры восприняли эту новость с надеждой.

Считалось, что наконец-то появилось решение, способное положить конец неопределённости, которая тянулась на протяжении многих месяцев и создавала напряжённость в отношениях между двумя крупнейшими экономическими блоками.

Однако реальность оказалась иной. Спустя менее двух месяцев после подписания рамочного соглашения стало очевидно, что новые правила торговли приносят не столько облегчение, сколько новые трудности.

По сообщениям западных СМИ, европейские компании начали массово приостанавливать экспорт в США. Основная причина заключается в бюрократических барьерах, которые, вместо того чтобы уменьшиться, только усилились.

Фирмы сталкиваются с многочисленными формальностями и дополнительными требованиями, замедляющими торговые процессы. Таким образом, вместо снятия препятствий соглашение фактически создало новые сложности.

Негативная реакция наблюдается не только среди представителей бизнеса, но и в политических структурах Европы. Всё больше членов Европарламента высказывают сомнения в том, что данное соглашение отвечает интересам ЕС.

Недовольство заметно и в национальных парламентах стран-членов союза, где всё чаще звучат обвинения в том, что договорённость носит односторонний характер и фактически закрепляет экономическую зависимость Европы от США.

Ключевым пунктом соглашения стала отмена пошлин со стороны ЕС на все промышленные товары из США. В теории это должно было стимулировать взаимную торговлю.

Однако на практике США сохранили 15-процентную пошлину на большую часть европейской продукции, что привело к очевидному дисбалансу.

Европейские производители оказались в менее выгодных условиях, поскольку их товары продолжают облагаться дополнительными сборами, тогда как американские компании получили фактически свободный доступ к европейскому рынку.

Особое внимание вызывает энергетический компонент сделки. Евросоюз обязался закупить у США сжиженный природный газ, нефть и продукцию атомной энергетики на общую сумму около 750 миллиардов долларов к 2028 году.

Это решение вызывает серьёзные споры. С одной стороны, европейские лидеры объясняют его необходимостью диверсификации поставок и снижением зависимости от других поставщиков энергоресурсов.

С другой стороны, критики указывают, что подобные обязательства фактически привязывают Европу к американскому рынку и ограничивают её гибкость в энергетической политике.

Не менее важным элементом соглашения является и технологическое сотрудничество. ЕС планирует закупить американские чипы для искусственного интеллекта и вычислительных центров на сумму не менее 40 миллиардов долларов.

На первый взгляд это выглядит как инвестиция в развитие цифровой инфраструктуры, однако эксперты обращают внимание на то, что подобные шаги могут существенно затормозить развитие собственной европейской технологической базы. Вместо того чтобы поддерживать собственные компании, Евросоюз вкладывает средства в поддержку американских производителей, усиливая их доминирование на глобальном рынке.

Отдельным направлением остаётся военное и оборонное сотрудничество. В рамках соглашения Европа также берёт на себя обязательство значительно увеличить закупки американского вооружения и оборонного оборудования.

Для США это означает укрепление позиций на рынке военной продукции и расширение влияния на европейскую оборонную стратегию. Для ЕС же это чревато ещё большей зависимостью в сфере безопасности, что вызывает обеспокоенность среди тех политиков, которые выступают за развитие собственной независимой оборонной политики.

В совокупности все эти факторы формируют растущее недовольство среди европейских элит и бизнеса. Если вначале соглашение рассматривалось как компромиссное решение, то теперь многие воспринимают его как неравноправный договор, в большей степени отвечающий интересам США.

Участившиеся голоса критиков говорят о том, что Европа рискует оказаться в ситуации, где её экономическая и политическая автономия будет постепенно сокращаться.