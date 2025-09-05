Россия начала поставки продовольствия в США

В июле текущего года США впервые в новейшей истории закупили куриные яйца в России. Таковы данные статистики, опубликованной американскими государственными органами, сообщает РИА "Новости".

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Корзина с яйцами

Ситуация выглядит достаточно примечательной, если учитывать особенности аграрных рынков обеих стран.

Причиной интереса США к расширению внешних поставок послужила острая проблема внутри американского рынка. В начале 2023 года страна столкнулась с последствиями масштабной эпидемии птичьего гриппа, которая охватила значительные регионы и привела к вынужденному сокращению поголовья птицы.

Итогом стало резкое уменьшение объёмов производства и, как следствие, стремительный рост цен на яйца. В условиях высокой инфляционной нагрузки на население и важности этого продукта в ежедневном рационе власти были вынуждены предпринять меры по стабилизации ситуации. Одной из таких мер стало расширение географии импорта.

Несмотря на то, что во второй половине года цены в США начали постепенно снижаться, они по-прежнему оставались заметно выше уровня прошлого года.

Так, по данным на июль, стоимость яиц в американской рознице превышала прошлогоднюю на 16,4 процента. Это означало, что внутренний рынок ещё не восстановился, а дефицит сохранялся, пусть и в меньших масштабах.

В такой ситуации американские закупщики продолжали искать новые направления поставок, и неожиданным решением стало обращение к России.

Согласно данным официальной статистики США, в июле страна ввезла из России свежих куриных яиц на сумму 455 тысяч долларов.

Это событие имеет исторический характер: ранее, по крайней мере с начала 1990-х годов, подобных поставок зафиксировано не было. Фактически речь идёт о первом шаге на пути к формированию торговых связей в этой нише между двумя странами.

Для России же экспорт в США совпал с противоположной ситуацией на внутреннем рынке. В 2023 году в стране наблюдался резкий рост производства куриных яиц. Это объяснялось как расширением мощностей агропромышленных предприятий, так и благоприятной конъюнктурой предыдущих лет, когда спрос превышал предложение и стимулировал наращивание объёмов.

Однако летом 2023 года начался обратный процесс: предложение стало избыточным, что вызвало падение цен. В июле средняя цена десятка яиц составила 83,2 рубля, что стало минимальным показателем за год.

Более того, представители министерства сельского хозяйства сообщали, что производители часто вынуждены реализовывать продукцию ниже себестоимости. Это ставило их в крайне уязвимое положение и вынуждало искать альтернативные рынки сбыта.

Таким образом, экспорт яиц в США стал логичным выходом для российских производителей, испытывающих давление внутреннего демпинга. Для них это возможность диверсифицировать поставки и получить доступ к более платёжеспособным рынкам, где цена выше внутренней.

Для США же импорт из России оказался элементом стратегии по быстрому насыщению рынка и снижению ценовой напряжённости.

В тот же период они начали ввозить яйца из Саудовской Аравии, общая сумма поставок откуда составила 518 тысяч долларов.

Если рассматривать общую структуру импорта яиц в США в июле, то объём закупок составил 16,5 миллиона долларов. Крупнейшими поставщиками стали Бразилия с объёмом 8,8 миллиона долларов, Мексика с 3,9 миллиона и Индия с 933 тысячами долларов. Россия и Саудовская Аравия заняли гораздо более скромные позиции, однако сам факт их появления в этом списке примечателен.

Ситуация отражает несколько важных тенденций. Во-первых, глобальный аграрный рынок становится всё более гибким: даже страны, традиционно ориентированные на собственное производство, при возникновении кризисов быстро диверсифицируют импорт.

Во-вторых, эпидемии и климатические факторы продолжают играть решающую роль в формировании цен и доступности продуктов питания, что делает международную торговлю в этой сфере крайне чувствительной.

В-третьих, сотрудничество России и США в столь повседневной категории товаров демонстрирует, что экономическая прагматика иногда способна превалировать над политическими противоречиями.

Если поставки продолжатся и будут расширяться, это станет дополнительным каналом поддержки российских производителей. С американской стороны это элемент кризисного управления, позволяющий снять социальное напряжение, вызванное ростом цен на базовые продукты.