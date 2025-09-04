Не только газопроводы: Россия намерена развивать СПГ-проекты с Китаем

Россия намерена углублять энергетическое сотрудничество с Китаем не только в области трубопроводных поставок природного газа, но и в сфере сжиженного природного газа.

Фото: commons.wikimedia.org by Hannes Grobe, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Танкер с СПГ

По словам вице-премьера Александра Новака, взаимодействие двух стран выходит за рамки простого экспорта. Речь идёт и о развитии инфраструктуры газификации на территории России, что придаёт проектам двустороннее значение, отметил в интервью "России-24".

Одним из ключевых элементов в энергетическом диалоге остаётся газопровод "Сила Сибири". Уже к 2025 году он достигнет своей проектной мощности — 38 млрд кубометров газа в год. Этот трубопровод стал основным каналом прямых поставок российского газа в Китай и символом энергетической интеграции двух стран.

К нему добавляется дальневосточный маршрут объёмом порядка десяти млрд кубометров. В совокупности текущие и перспективные проекты обеспечат транспортировку около ста млрд кубометров ежегодно.

Особое внимание уделяется развитию направления СПГ. Новак отметил, что Россия и Китай активно работают над созданием совместных инициатив в этой сфере. СПГ-проекты рассматриваются отдельно от трубопроводных поставок, что позволяет формировать более гибкую модель сотрудничества.

Для России развитие СПГ несёт сразу два преимущества: во-первых, создаётся возможность увеличивать экспорт в азиатские страны через морскую логистику, а во-вторых, подобные проекты стимулируют развитие инфраструктуры газификации внутри страны.

Это особенно важно для регионов Дальнего Востока и Сибири, где уровень газификации традиционно остаётся ниже среднего по стране.

Участие китайских компаний в российских СПГ-проектах уже имеет практическую основу. Крупные китайские корпорации являются партнёрами в проектах НОВАТЭКа "Ямал СПГ" и "Арктик СПГ 2". Их участие обеспечивает приток инвестиций и гарантированный рынок сбыта.

Кроме того, Новак неоднократно подчёркивал заинтересованность России в привлечении китайских инвесторов и к другим крупным проектам, включая строительство комплекса по сжижению газа в Усть-Луге, где основным оператором выступает "Газпром".

Если рассматривать ситуацию шире, становится очевидным, что российско-китайское энергетическое сотрудничество выходит за рамки стандартных торговых отношений. Здесь формируется долгосрочный стратегический союз. Россия получает стабильный и растущий рынок сбыта, а Китай — гарантированные поставки энергоресурсов на фоне роста собственного потребления.

Такой формат взаимодействия снижает риски для обеих сторон: Москва меньше зависит от западных рынков, а Пекин — от транспортных маршрутов через узкие места мировой торговли, такие как Малаккский пролив.

С точки зрения мировой энергетики, усиление газового альянса между Россией и Китаем способно изменить баланс сил. На фоне энергоперехода и стремления многих стран снизить долю углеводородов в энергобалансе, азиатский рынок продолжает активно расти.

Для России это открывает окно возможностей: азиатское направление становится главным драйвером экспорта. При этом СПГ даёт возможность выйти не только на Китай, но и на другие страны региона — Индию, Южную Корею, Японию.

Таким образом, ставка на СПГ в связке с трубопроводными поставками формирует для Москвы более устойчивую модель энергетической политики.

Для внутреннего рынка России участие в СПГ-проектах совместно с Китаем также имеет значение. Часть произведённого газа остаётся в стране и используется для газификации регионов. Это снижает нагрузку на внутренние бюджеты и ускоряет социально-экономическое развитие территорий.

Проекты имеют двойной эффект: экспортная выручка сочетается с внутренними инвестициями в инфраструктуру.

Таким образом, можно заключить, что энергетическое партнёрство России и Китая переживает новый этап. Если ранее акцент делался преимущественно на трубопроводных поставках, то сегодня вектор смещается в сторону диверсификации — в частности, активного развития СПГ.

Это направление обозначается как одно из ключевых, что подтверждает стратегическое видение российской стороны: наращивать экспорт, укреплять внутреннюю газификацию и формировать устойчивую энергетическую систему, где Китай становится главным партнёром.