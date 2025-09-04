Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Артюков

Индия намерена наращивать объёмы торговли с Россией

Экономика

Несмотря на усиливающееся давление со стороны США и введение новых пошлин, Индия демонстрирует твёрдое намерение продолжать закупки нефти из России.

Фото: unsplash.com by chuttersnap, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
В Нью-Дели этот вопрос рассматривается не только через призму внешнеполитических отношений, но и в контексте национальной безопасности, экономического развития и социальной стабильности.

Глава Индийского бизнес-альянса Сэмми Котвани на Восточном экономическом форуме во Владивостоке заявил, что закупки российской нефти закупки помогли Индии сдержать рост цен и защитить своих граждан от инфляции.

Котвани также ожидает, что товарооборот между двумя странами будет только расти: возможно, уже в этом году он достигнет рекордных 80 миллиардов долларов, а к 2030-у — сто миллиардов.

С учётом того, что численность населения Индии приближается к полутора миллиардам человек, а темпы роста экономики остаются одними из самых высоких в мире, потребность в доступных энергоресурсах становится стратегическим приоритетом.

Без устойчивого доступа к сырью Индия рискует столкнуться с ростом цен на топливо и электроэнергию, что способно вызвать цепную реакцию: ускорение инфляции, снижение покупательной способности населения и рост социальной напряжённости.

По сути, российские поставки стали для Индии инструментом сдерживания инфляционных процессов. Дешёвая нефть позволила стабилизировать внутренний рынок и снизить нагрузку на бюджет домохозяйств.

Экономисты отмечают, что именно гибкая энергетическая политика дала стране возможность удерживать цены на бензин и дизель в более контролируемых пределах, чем это могло бы быть в случае отказа от сотрудничества с Россией.

Индийские власти и бизнес готовы рассматривать и американские предложения по поставкам нефти и газа, однако ключевым критерием выбора остаётся экономическая выгода и надёжность партнёра. Для Индии принципиально важно не зависеть от одного источника, а создавать широкую корзину поставщиков, что обеспечивает энергетическую безопасность на долгосрочную перспективу.

Особое значение придаётся совместным проектам с Россией в Арктике и на Дальнем Востоке. Эти регионы рассматриваются как стратегические с точки зрения долгосрочных поставок энергоресурсов и развития инфраструктуры. Сотрудничество в освоении новых месторождений открывает для Индии перспективу закрепления в перспективных сырьевых зонах и расширения своего влияния в глобальной энергетике.

Экономические связи между двумя странами демонстрируют устойчивый рост. Сотрудничество выходит далеко за рамки нефтяной торговли и включает широкий спектр отраслей — от фармацевтики и IT до машиностроения и аграрного сектора.

Следует напомнить, что противостояние в энергетической сфере обострилось после введения администрацией Дональда Трампа дополнительных пошлин в размере 25 процентов на индийские товары. Эти меры стали ответом на закупки российской нефти и фактически носили характер давления на Дели.

Однако индийская сторона расценила подобные шаги как необоснованные и подчеркнула, что будет продолжать покупать энергоносители там, где условия окажутся наиболее привлекательными, если на такие поставки не распространяются прямые международные санкции.

Экономический эффект от подобной политики уже ощутим. По данным индийских СМИ, за три года благодаря закупкам у России удалось сэкономить не менее 12,6 миллиарда долларов. Эти средства остались внутри экономики Индии и были перераспределены на социальные и инфраструктурные проекты.

Для развивающейся страны подобные суммы имеют критическое значение, так как позволяют ускорять модернизацию и поддерживать рост занятости.

Прогнозы международных агентств подтверждают устойчивость этой тенденции. Так, по оценкам Reuters, несмотря на американские ограничения и пошлины, в сентябре объём российского экспорта нефти в Индию может увеличиться на 10-20 процентов.

Это свидетельствует о том, что экономическая логика берёт верх над политическим давлением. Индийская экономика слишком крупна и энергозатратна, чтобы позволить себе игнорировать выгодные предложения, особенно в условиях высокой волатильности мирового рынка нефти.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру
Темы нефть индия инфляция экономика
