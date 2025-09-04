Компании Британии стремительно сокращают рабочие места

Прошедшее лето в Великобритании оказалось сложным для рынка труда: британские компании начали сокращать число рабочих мест самыми высокими темпами с 2021 года.

Согласно исследованию Банка Англии, которое приводит издание Financial Times, падение занятости составило 0,5 процента в годовом выражении за период с июня по август. Этот показатель стал худшим со времён пандемии и указывает на серьёзное давление на бизнес со стороны налоговой политики государства.

Ситуация напрямую связана с решением министерства финансов страны увеличить налоговую нагрузку на заработную плату. В апреле в силу вступили новые правила, предусматривающие рост взносов работодателей в систему государственного социального страхования.

Эти изменения существенно повысили издержки бизнеса. Особенно сильно они затронули компании с крупным штатом сотрудников, для которых рост обязательных платежей оказался значительным фактором давления на финансовые результаты.

Одновременно с этим власти Великобритании отменили специальный налоговый режим для нерезидентов, который долгое время позволял обеспеченным иностранцам не платить налоги на доходы, полученные за пределами страны.

Для Лондона, традиционно привлекающего состоятельных инвесторов и специалистов, это решение стало сигналом о пересмотре налоговой модели в сторону большей фискальной нагрузки. В совокупности новые меры усилили неопределённость в деловой среде и стали катализатором для масштабных корректировок в кадровой политике компаний.

По данным опроса Банка Англии, в котором участвовало более двух тысяч предприятий, почти половина компаний прямо указали, что вынуждены сокращать штат именно из-за повышения взносов. Для многих бизнесов рост налогов стал тем фактором, который подтолкнул к пересмотру стратегий занятости и отказу от расширения рабочих мест в ближайшие годы.

Примечательно, что ещё месяцем ранее бизнес прогнозировал сокращение занятости на 0,5 процента к 2026 году, но фактические темпы падения уже сейчас демонстрируют ускорение негативного процесса.

Экономисты обращают внимание на то, что ситуация с занятостью напоминает начало пандемийного кризиса, когда рынок труда Великобритании пережил сильнейший удар, а восстановление заняло несколько лет.

После октября 2020 года экономика страны постепенно оживлялась, поддерживаемая мягкой денежно-кредитной политикой и государственными мерами стимулирования.

Однако нынешнее сокращение занятости происходит в ином контексте: денежно-кредитная политика Банка Англии остаётся достаточно жёсткой на фоне борьбы с инфляцией, а повышение налогов в дополнение к этому снижает гибкость предприятий.

Экономический эффект таких решений может оказаться двойственным. С одной стороны, повышение налогов на заработную плату должно увеличить доходы бюджета, что позволит финансировать социальные программы и снижать дефицит государственных финансов.

С другой стороны, дополнительная нагрузка на бизнес ведёт к падению числа рабочих мест, снижению уровня потребительских расходов и росту социальной напряжённости.

Есть и ещё один важный аспект. Сокращение занятости в условиях сохраняющейся инфляции может парадоксальным образом привести к её ускорению.

Экономист исследовательской компании Pantheon Macroeconomics Роб Вуд указывает, что снижение предложения рабочей силы повышает давление на уровень заработных плат в оставшихся секторах и создает риски для стабильности цен.

Банк Англии уже скорректировал прогноз инфляции на текущий год, повысив его с 3,25 процентов до 3,75 процентов. На следующий год ожидания также пересмотрены: теперь рост потребительских цен оценивается в 2,5 процента, тогда как ещё весной прогноз составлял два процента.

Это означает, что инфляционное давление сохраняется дольше, чем предполагалось ранее, и меры правительства, направленные на наполнение бюджета, могут лишь усилить этот тренд.

Таким образом, Великобритания сталкивается с классическим противоречием между необходимостью укрепления государственных финансов и поддержанием устойчивого развития рынка труда.

В краткосрочной перспективе рост налогов позволит увеличить бюджетные поступления, но одновременно снизит конкурентоспособность бизнеса и ухудшит динамику занятости. Если эта тенденция продолжится, страна может столкнуться с новыми вызовами: снижением темпов экономического роста, замедлением инвестиций и ростом социального недовольства.