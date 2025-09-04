Испугались того, чего ещё нет: в США заявили о возможности подрыва "Силы Сибири 2"

Американские СМИ не обходят вниманием российско-китайский проект "Сила Сибири 2", который должен стать одним из крупнейших инфраструктурных энергетических объектов ближайших десятилетий.

Фото: commons.wikimedia.org by LutzBruno, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ газопровод

В эфире телеканала Fox News прозвучало предположение, что газопровод может оказаться под угрозой диверсий по аналогии с уже известной историей вокруг "Северных потоков".

"(Президент России Владимир) Путин прокладывает большой трубопровод в Китай. Предполагается, что его закончат в следующем десятилетии, он будет обеспечивать 15 процентов энергии Китая. Россия и Китай сближаются. Возможно, кому-то придется разбомбить этот трубопровод, как "Северный поток", — заявил ведущий Джесси Уоттерс в прямом эфире.

Сам факт того, что в США допускают возможность подобного сценария, свидетельствует о растущей обеспокоенности Запада укреплением энергетического партнёрства Москвы и Пекина.

Ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер сообщил о подписании юридически обязывающего меморандума между российской компанией и Китайской национальной нефтегазовой корпорацией (CNPC). Документ закрепляет договоренности о строительстве "Силы Сибири 2" и транзитного газопровода "Союз Восток" через Монголию. Проект предполагает экспорт до 50 миллиардов кубометров газа ежегодно.

История с подрывом "Северных потоков" в сентябре 2022 года остается одним из самых спорных эпизодов современной энергетической политики.

Несмотря на заявления Германии, Дании и Швеции о признаках диверсии, окончательные результаты расследования до сих пор не представлены, а Москва подчеркивает, что ей так и не предоставили доступ к материалам.

Российская сторона настаивает на проведении полноценного международного расследования, однако, по словам представителей РФ в ООН, этому препятствуют США и Великобритания.

Дополнительное внимание к инциденту привлекло расследование журналиста Сеймура Херша, утверждавшего, что операция была санкционирована американской администрацией и проведена при участии ВМС США и норвежских специалистов. Вашингтон отвергает эти обвинения.

На фоне этих событий "Сила Сибири 2" приобретает ещё более важное значение. Для России это стратегический проект, позволяющий компенсировать сокращение поставок в Европу и переориентировать экспорт в динамично развивающийся азиатский регион.

Китай, в свою очередь, получает стабильный источник газа на десятилетия вперёд, что особенно важно с учётом роста его промышленности и стремления к энергетической диверсификации.

А на Западе, судя по комментариям, уже увидели в проекте прямую угрозу своим интересам. США активно развивают экспорт сжиженного природного газа, делая ставку на азиатские рынки как на ключевое направление поставок.

Однако если Россия обеспечит Китаю крупные объёмы трубопроводного газа по конкурентным ценам, американский СПГ окажется в менее выгодных условиях. Пекин будет иметь возможность выбирать между стабильными контрактами с Россией и более дорогими, подверженными колебаниям поставками из США.

Таким образом, "Сила Сибири 2" может изменить баланс на мировом газовом рынке. Фактически речь идет о формировании своеобразного "энергетического альянса" между Москвой и Пекином.

Если газопровод будет построен в полном объёме, Россия получит гарантированный сбыт своего ресурса, а Китай — дополнительный рычаг для маневра в отношениях с Западом.

США же в этом случае окажутся в проигрышной позиции: их стратегическая задача по закреплению на азиатских энергетических рынках станет гораздо сложнее.

Кроме того, проект имеет политическое измерение. Сотрудничество России и Китая в энергетике становится ещё одним подтверждением общего тренда на сближение двух держав, которые в последние годы всё активнее координируют свои действия на международной арене. Это вызывает раздражение на Западе, поскольку подрывает традиционную систему энергетической и политической зависимости, сложившуюся за последние десятилетия.

Именно поэтому в западных СМИ звучат намёки на угрозу будущему газопроводу. Подобные заявления можно рассматривать как своеобразный сигнал: проект воспринимается не как обычный экономический контракт, а как стратегический вызов, способный изменить расстановку сил в глобальной энергетике.

В результате "Сила Сибири 2" становится не только крупнейшим российско-китайским инфраструктурным проектом, но и символом новой эпохи в мировой энергетике, где Восток постепенно выходит на ведущие позиции, а США рискуют потерять часть своего влияния.