Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Артюков

Испугались того, чего ещё нет: в США заявили о возможности подрыва "Силы Сибири 2"

Экономика

Американские СМИ не обходят вниманием российско-китайский проект "Сила Сибири 2", который должен стать одним из крупнейших инфраструктурных энергетических объектов ближайших десятилетий.

газопровод
Фото: commons.wikimedia.org by LutzBruno, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
газопровод

В эфире телеканала Fox News прозвучало предположение, что газопровод может оказаться под угрозой диверсий по аналогии с уже известной историей вокруг "Северных потоков".

"(Президент России Владимир) Путин прокладывает большой трубопровод в Китай. Предполагается, что его закончат в следующем десятилетии, он будет обеспечивать 15 процентов энергии Китая. Россия и Китай сближаются. Возможно, кому-то придется разбомбить этот трубопровод, как "Северный поток", — заявил ведущий Джесси Уоттерс в прямом эфире.

Сам факт того, что в США допускают возможность подобного сценария, свидетельствует о растущей обеспокоенности Запада укреплением энергетического партнёрства Москвы и Пекина.

Ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер сообщил о подписании юридически обязывающего меморандума между российской компанией и Китайской национальной нефтегазовой корпорацией (CNPC). Документ закрепляет договоренности о строительстве "Силы Сибири 2" и транзитного газопровода "Союз Восток" через Монголию. Проект предполагает экспорт до 50 миллиардов кубометров газа ежегодно.

История с подрывом "Северных потоков" в сентябре 2022 года остается одним из самых спорных эпизодов современной энергетической политики.

Несмотря на заявления Германии, Дании и Швеции о признаках диверсии, окончательные результаты расследования до сих пор не представлены, а Москва подчеркивает, что ей так и не предоставили доступ к материалам.

Российская сторона настаивает на проведении полноценного международного расследования, однако, по словам представителей РФ в ООН, этому препятствуют США и Великобритания.

Дополнительное внимание к инциденту привлекло расследование журналиста Сеймура Херша, утверждавшего, что операция была санкционирована американской администрацией и проведена при участии ВМС США и норвежских специалистов. Вашингтон отвергает эти обвинения.

На фоне этих событий "Сила Сибири 2" приобретает ещё более важное значение. Для России это стратегический проект, позволяющий компенсировать сокращение поставок в Европу и переориентировать экспорт в динамично развивающийся азиатский регион.

Китай, в свою очередь, получает стабильный источник газа на десятилетия вперёд, что особенно важно с учётом роста его промышленности и стремления к энергетической диверсификации.

А на Западе, судя по комментариям, уже увидели в проекте прямую угрозу своим интересам. США активно развивают экспорт сжиженного природного газа, делая ставку на азиатские рынки как на ключевое направление поставок.

Однако если Россия обеспечит Китаю крупные объёмы трубопроводного газа по конкурентным ценам, американский СПГ окажется в менее выгодных условиях. Пекин будет иметь возможность выбирать между стабильными контрактами с Россией и более дорогими, подверженными колебаниям поставками из США.

Таким образом, "Сила Сибири 2" может изменить баланс на мировом газовом рынке. Фактически речь идет о формировании своеобразного "энергетического альянса" между Москвой и Пекином.

Если газопровод будет построен в полном объёме, Россия получит гарантированный сбыт своего ресурса, а Китай — дополнительный рычаг для маневра в отношениях с Западом.

США же в этом случае окажутся в проигрышной позиции: их стратегическая задача по закреплению на азиатских энергетических рынках станет гораздо сложнее.

Кроме того, проект имеет политическое измерение. Сотрудничество России и Китая в энергетике становится ещё одним подтверждением общего тренда на сближение двух держав, которые в последние годы всё активнее координируют свои действия на международной арене. Это вызывает раздражение на Западе, поскольку подрывает традиционную систему энергетической и политической зависимости, сложившуюся за последние десятилетия.

Именно поэтому в западных СМИ звучат намёки на угрозу будущему газопроводу. Подобные заявления можно рассматривать как своеобразный сигнал: проект воспринимается не как обычный экономический контракт, а как стратегический вызов, способный изменить расстановку сил в глобальной энергетике.

В результате "Сила Сибири 2" становится не только крупнейшим российско-китайским инфраструктурным проектом, но и символом новой эпохи в мировой энергетике, где Восток постепенно выходит на ведущие позиции, а США рискуют потерять часть своего влияния.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру
Темы китай запад газопровод
Новости Все >
Возраст даёт слабость, а эти 20 минут — силу: всё меняется с этой тренировкой
Блеск без усилий: простое средство превращает душевую в зеркало
От Форта Брауна до бункера холодной войны: путешествие по истории Западной Вирджинии
Осенняя посадка нарциссов: секрет глубины и сроков, чтобы весной получить роскошное цветение
Звезда вернулась из-за грани небытия — Вселенная показала оборотную сторону смерти
Онемение мешает двигаться и возвращается: когда симптомы требуют диагностики
Китай снимает барьеры: туризм для россиян выходит на новый уровень
Знают вас лучше, чем соседи: как маркетплейсы читают ваши желания по корзине покупок
Женская красота под атакой гормонов: когда зеркало становится врагом
Несколько часов — и в больнице: россияне рассказали о загадочном отравлении в Турции
Сейчас читают
Один полив в октябре — и хвойные забудут о зимних проблемах: меры, которые нельзя откладывать
Садоводство, цветоводство
Один полив в октябре — и хвойные забудут о зимних проблемах: меры, которые нельзя откладывать
Исчезнувшие строки ожили на бересте и открыли миру воров, голод и ожидание конца света
Наука и техника
Исчезнувшие строки ожили на бересте и открыли миру воров, голод и ожидание конца света
Штрафы с камер можно не платить: правила, которые должен знать каждый водитель
Авто
Штрафы с камер можно не платить: правила, которые должен знать каждый водитель
Популярное
Голубая бездна: почему самое красивое место в мире считается самым смертельным

В безмолвии океана есть места, где даже современным кораблям и дайверам не под силу противостоять стихии. Узнайте о трёх самых жутких точках.

Голубая бездна: почему самое красивое место в мире считается самым смертельным
Как освежить образ, не прощаясь с длинными волосами: тренды 2025
Как освежить образ, не прощаясь с длинными волосами: тренды 2025
Банка витаминов на зиму: варенье из винограда с густым сиропом и сочными ягодами
Вылитый Киркоров: Стоцкая показала похожего на поп-короля подросшего сына
Уникальный капотный грузовик: почему КамАЗ-4355 стал мимолетной мечтой Сергей Милешкин Болгария не подтвердила версию о кибератаке России против фон дер Ляйен. Чем вызвано неповиновение Софии Любовь Степушова Гигантские десантные корабли против быстрого десанта: с чем пойдут в бой российские моряки Виктор Пахомов
Одно простое действие отучит собаку тянуть поводок раз и навсегда: никаких рывков и наказаний
Олимпийское золото ушло с молотка: почему Грег Луганис продал награды и уехал из США
Китайский феномен: создана сверхпрочная сталь для термоядерного синтеза
Китайский феномен: создана сверхпрочная сталь для термоядерного синтеза
Последние материалы
Звезда вернулась из-за грани небытия — Вселенная показала оборотную сторону смерти
Онемение мешает двигаться и возвращается: когда симптомы требуют диагностики
Китай снимает барьеры: туризм для россиян выходит на новый уровень
Испугались того, чего ещё нет: в США заявили о возможности подрыва "Силы Сибири 2"
Электромобили теряют дорогу, а гибриды берут реванш: кто победит в битве
Знают вас лучше, чем соседи: как маркетплейсы читают ваши желания по корзине покупок
Женская красота под атакой гормонов: когда зеркало становится врагом
Несколько часов — и в больнице: россияне рассказали о загадочном отравлении в Турции
Финансовый провал Франции — долг в триллионы и бегство инвесторов: предложен неожиданный выход
Денежное дерево растёт только у терпеливых: секреты ухода, которые приносят богатство
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.