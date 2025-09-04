Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Артюков

Трамп хочет обменять торговую сделку с Индией на сокращению ею закупок российской нефти

5:43
Экономика

Президент США Дональд Трамп отказался одобрить проект торгового соглашения с Нью-Дели, подготовленный его ближайшими советниками.

Дональд Трамп
Фото: Donald Trump by Gage Skidmore from Surprise, AZ, United States of America, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Дональд Трамп

Причиной стала позиция Индии по импорту российской нефти. Американский лидер дал понять, что любые уступки со стороны Вашингтона будут возможны только в том случае, если индийская сторона согласится существенно сократить закупки энергоресурсов у России, говорится в материале The Washington Post.

Предложение, представленное Трампу государственным секретарем Марко Рубио и торговым представителем Джеймисоном Гриром, предполагало значительное снижение индийских тарифов на американские товары.

Для США это был бы важный шаг в борьбе за доступ к одному из крупнейших рынков мира. Однако президент увязал этот вопрос с энергетической политикой Индии, что фактически поставило под угрозу достижение договорённостей.

Американские чиновники отмечают, что отношения между двумя странами достигли наихудшего уровня за последние десятилетия. Ситуацию обострили недавние заявления торгового советника Трампа Питера Наварро, который резко раскритиковал Нью-Дели за продолжение закупок российской нефти. По его мнению, подобные действия делают Индию косвенно причастной к продолжению конфликта на Украине.

При этом в самой администрации признают, что резкие комментарии Наварро не имели практической ценности, поскольку он не принимает непосредственного участия в переговорном процессе. Госдепартаменту поручено сгладить последствия его высказываний, но кризис доверия уже обозначился.

Часть американских чиновников настаивает на том, что вопросы торговли и энергетики следует рассматривать отдельно. Однако даже среди сторонников этой линии признается, что индийские закупки у России затрудняют продвижение переговоров и создают политическое напряжение.

Для администрации Трампа критически важно продемонстрировать жёсткость по отношению к Москве и её партнёрам, поэтому компромисс с Нью-Дели в нынешних условиях выглядит крайне сложным.

После возвращения к власти Трамп активно использует тарифную политику как инструмент давления. В августе американские пошлины на индийские товары были повышены на 25 процентов, в результате чего общий размер тарифов достиг 50 процентов.

Это стало одним из самых высоких уровней среди торговых партнёров США. Белый дом объяснил такое решение тем, что Индия продолжает прямо или косвенно покупать российскую нефть, тем самым подрывая американские усилия по изоляции Москвы.

Индийская сторона резко раскритиковала действия Вашингтона. Представитель МИД Рандхир Джайсвал назвал введённые тарифы несправедливыми и неоправданными, указывая на то, что Нью-Дели действует исключительно исходя из национальных интересов и соблюдает все международные правила.

Министр нефти и природного газа Хардип Пури отметил, что именно поставки российской нефти сыграли ключевую роль в предотвращении резкого скачка мировых цен на энергоресурсы.

По его словам, без этого стабилизирующего фактора стоимость барреля могла бы достичь 200 долларов, что ударило бы по глобальной экономике. Индийский министр подчеркнул, что каждая сделка по покупке нефти проходит в соответствии с действующими нормами и регулирующими механизмами.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что попытки наказать Индию за сотрудничество с Россией несправедливы. Он отметил, что Москва и Нью-Дели связывают многопрофильные отношения в самых разных областях — от энергетики до высоких технологий, и они не могут быть сведены лишь к нефтяному вопросу.

Ситуация вокруг торгового соглашения демонстрирует более широкий контекст мировой политики. США стремятся использовать экономические рычаги для давления на страны, которые продолжают сотрудничество с Россией.

Для Индии же покупка российской нефти — это не столько политический выбор, сколько необходимость. Страна, являясь третьим по величине импортёром нефти в мире, нуждается в надежных и относительно дешёвых поставках энергоресурсов для поддержания экономического роста.

Россия, предлагая топливо по привлекательной цене, становится логичным партнером, несмотря на давление со стороны Вашингтона.

Нынешний кризис также подчеркивает противоречия в американо-индийских отношениях. С одной стороны, Вашингтон рассматривает Нью-Дели как стратегического союзника в противостоянии с Китаем.

С другой стороны, попытки навязать Индии жёсткую позицию по России вызывают раздражение и недовольство в индийской политической элите. Такая политика рискует ослабить сотрудничество в тех сферах, где интересы двух стран совпадают — от оборонных технологий до кибербезопасности.

Индия стремится проводить независимую внешнюю политику, сохраняя баланс между США, Россией и другими партнёрами. Это делает её одним из ключевых игроков в формирующемся многополярном мире.

Давление со стороны Вашингтона вряд ли приведёт к отказу Нью-Дели от закупок российской нефти, но может подтолкнуть Индию к поиску дополнительных партнёрств, включая расширение сотрудничества с Китаем или странами Ближнего Востока.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру
Темы индия нефть торговля международные отношения
