Олег Артюков

Санкции сработали: химпром Германии упал до уровня 1991 года

5:13
Экономика

Загрузка производственных мощностей в химической и фармацевтической промышленности Германии во втором квартале 2025 года стала самой низкой с 1991 года.

Фото: Flickr by Alexander Hatley, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Согласно отчёту Союза химической промышленности (VCI), этот показатель составил лишь 71,7 процентов, что значительно ниже границы рентабельности. Такая динамика свидетельствует о глубоких структурных проблемах в отрасли, которые усугубляются неблагоприятной конъюнктурой на мировом и европейском рынках.

Сокращение загрузки мощностей тесно связано с падением объёмов производства. По данным VCI, выпуск продукции снизился на 3,8 процента по сравнению с предыдущим кварталом и оказался на 3,1 процента ниже уровня прошлого года.

Одновременно оборот отрасли уменьшился на 5,2 процента, составив 52,2 миллиарда евро, что на 2,7 процента ниже аналогичного показателя 2024 года.

Давление испытывают и цены производителей, снизившиеся на 0,6 процентов. Такая комбинация падения спроса, сокращения объёмов производства и снижения цен демонстрирует, что сектор оказался в состоянии затяжной рецессии.

Эксперты союза подчёркивают, что ситуация имеет системный характер. Недостаток заказов ощущается всё сильнее: многие промышленные клиенты в Германии вынуждены сокращать собственное производство и, как следствие, уменьшают объём закупок химических веществ.

Это особенно заметно в автомобильной, строительной и машиностроительной отраслях — ключевых потребителях химической продукции.

Кроме того, снижение спроса наблюдается и на внешних рынках, что подрывает экспортный потенциал немецкой химико-фармацевтической промышленности. Таким образом, отрасль одновременно сталкивается с падением заказов внутри страны и с ослаблением международного бизнеса.

Факторы неопределённости, влияющие на сектор, имеют как экономическую, так и политическую природу. Геополитические кризисы последних лет, включая энергетический шок, вызванный сокращением поставок энергоносителей, торговые споры и нестабильность международных цепочек поставок, существенно ударили по промышленному производству Германии.

Для химической и фармацевтической отрасли, где энергозатраты являются одной из ключевых статей расходов, рост цен на энергию стал особенно болезненным.

К этому добавляются сложности, связанные с нормативной политикой Евросоюза, ориентированной на экологическую трансформацию. Компании вынуждены инвестировать в "зелёные" технологии, что при текущем падении рентабельности становится серьёзным испытанием для их финансовой устойчивости.

Ситуация усугубляется и внутренними факторами. В последние годы в Германии наблюдается снижение промышленного производства в целом. По данным Федерального статистического бюро (Destatis), ВВП страны в 2024 году сократился на 0,2 процента, что стало вторым годом спада подряд.

Это означает, что крупнейшая экономика Европы фактически вступила в рецессию. На этом фоне химико-фармацевтическая отрасль, традиционно играющая стратегическую роль для немецкой экономики, испытывает повышенное давление.

Союз химической промышленности пока не пересмотрел ранее обнародованный прогноз на 2025 год, предполагающий стагнацию производства. Это говорит о том, что отраслевые аналитики не ожидают серьёзного восстановления в ближайшей перспективе.

Их осторожный оптимизм основан скорее на надежде на стабилизацию внешнеполитической ситуации и постепенное восстановление спроса, чем на реальных позитивных сигналах рынка.

Таким образом, складывающаяся ситуация может рассматриваться как своеобразный стресс-тест для немецкой промышленности в целом и химико-фармацевтического сектора в частности.

Долгосрочные последствия спада могут проявиться в снижении инвестиционной активности, сокращении рабочих мест и перемещении части производств за пределы Германии в регионы с более благоприятными условиями ведения бизнеса, включая доступ к дешёвым энергоносителям и менее жёсткое регулирование.

Вместе с тем кризис выявляет и важные структурные противоречия немецкой экономики. С одной стороны, страна стремится сохранить позиции мирового промышленного лидера, с другой — сталкивается с высокими издержками и ростом конкуренции со стороны Азии и США.

В условиях глобальной трансформации энергетических рынков и ускоренной цифровизации традиционные отрасли, включая химию и фармацевтику, вынуждены искать новые модели устойчивого развития.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру
