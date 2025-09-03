Планы ЕС по закупке энергоносителей у США сочли нереалистичными даже в Европарламенте

Вопрос о реальности выполнения торговых обязательств Евросоюза по закупке у США энергоносителей в огромных масштабах вызывает всё больше сомнений среди европейских политиков и экспертов.

Поводом для дискуссии стала заключённая летом сделка между Еврокомиссией и администрацией Дональда Трампа, которая предусматривает резкое расширение энергетического сотрудничества.

В соответствии с договоренностью Евросоюз обязался закупать у США энергоносители — нефть и сжиженный природный газ — на сумму 750 миллиардов долларов в течение трёх лет, то есть по 250 миллиардов ежегодно.

Однако эти планы выглядят чрезмерно амбициозными и, по мнению многих специалистов, практически невыполнимыми.

"Лично я считаю, что это (выполнение обязательств) абсолютно нереалистично", — заявил глава комитета Европарламента по международной торговле Бернд Ланге

По его словам, сейчас уровень закупок европейскими энергетическими компаниями американских ресурсов не превышает примерно сто миллиардов долларов в год, сообщает РИА "Новости".

Это означает, что для выполнения условий сделки объём импорта должен увеличиться более чем в два с половиной раза. Подобный скачок в столь короткие сроки сталкивается как с экономическими, так и с инфраструктурными барьерами.

Во-первых, необходимо учитывать реальные потребности европейского энергетического рынка. Европа традиционно получает значительные объёмы газа из России, а также из Норвегии, Катара и стран Северной Африки. Эти долгосрочные поставки подкреплены контрактами, которые трудно пересмотреть в угоду политическим соображениям.

Резкий отказ от привычных источников ради наращивания закупок американского СПГ потребует не только финансовых затрат, но и серьезной перестройки всей логистической системы.

Во-вторых, существует ограничение со стороны самих США. Даже при увеличении добычи нефти и производстве СПГ Соединённые Штаты не располагают достаточными ресурсами, чтобы одномоментно удовлетворить столь масштабный спрос со стороны Европы.

Американские компании уже сигнализировали о том, что физически не смогут поставить такие объёмы в указанные сроки. Экспорт СПГ требует колоссальных инвестиций в терминалы сжижения, транспортные мощности и портовую инфраструктуру. Подобные проекты реализуются годами и не могут быть запущены одномоментно.

В-третьих, остаётся вопрос ценовой конкурентоспособности. Американский СПГ зачастую дороже российского трубопроводного газа, особенно если учитывать расходы на транспортировку и регазификацию.

Для европейских энергетических компаний выполнение условий сделки означает рост издержек, что в конечном счёте отразится на ценах для конечных потребителей. В условиях, когда Евросоюз пытается смягчить социальные последствия энергетического перехода и сдерживать рост тарифов, такая нагрузка выглядит крайне проблематичной.

Не менее важным является политический контекст сделки. Администрация Дональда Трампа активно продвигала политику протекционизма, стремясь снизить торговый дефицит и заставить партнёров покупать больше американских товаров, включая энергоносители, ядерное топливо и даже вооружение.

В ответ Евросоюз пошёл на уступки, согласившись частично открыть рынок и инвестировать в американскую экономику. Однако при этом Вашингтон сохранил высокие пошлины на европейскую сталь и алюминий, что вызывает недовольство европейских производителей и подрывает доверие к "взаимовыгодности" соглашения.

Сомнения вызывает и сама структура договорённостей. Если Евросоюз действительно будет вынужден выполнять эти обязательства, то это фактически означает перераспределение значительной доли энергетического рынка в пользу США.

В долгосрочной перспективе это может ослабить энергетическую диверсификацию Европы, привязав её к американским поставкам. В условиях мировой конкуренции за энергоресурсы подобный сценарий создаёт риски стратегической зависимости, что противоречит принципам европейской энергетической безопасности.

Таким образом, торговая сделка, заключённая между Брюсселем и Вашингтоном, выглядит скорее политическим жестом, чем экономически обоснованным документом. Она призвана продемонстрировать союзнические отношения и готовность Европы учитывать интересы США, но практическая реализация условий вызывает большие сомнения.

Европейские компании не готовы резко увеличить закупки американского газа и нефти, США физически не способны обеспечить такие объёмы экспорта, а экономическая логика сделки оборачивается ростом расходов и потенциальными рисками для энергетической стабильности.

В итоге можно предположить, что соглашение либо будет скорректировано в процессе последующих переговоров, либо его выполнение останется частичным.

В любом случае данная история показывает, насколько сложно совместить политические амбиции и реальные рыночные возможности в сфере энергетики, которая по своей природе требует долгосрочного планирования и устойчивых контрактов.