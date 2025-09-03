Сила Сибири 2 может сорвать планы США стать лидером в поставках энергоресурсов

Расширение поставок российского природного газа в Китай, в частности через трубопровод "Сила Сибири 2", способно в корне изменить мировой баланс на рынке сжиженного природного газа.

Эта тенденция несет риски для стратегических амбиций США, которые в последние годы активно продвигают собственный СПГ и стремятся закрепить за собой статус ведущего поставщика энергоресурсов, говорится в материале агентства Bloomberg.

Американская энергетическая стратегия, во многом основанная на сланцевой революции и росте экспортного потенциала СПГ, сталкивается с серьёзным вызовом.

Китай, являющийся крупнейшим мировым импортёром энергоресурсов и особенно сжиженного газа, начинает демонстрировать, что у него есть альтернативные и долгосрочные источники поставок.

В условиях, когда США рассчитывали использовать энергетическую политику как инструмент влияния на мировую экономику и международные отношения, укрепление связей между Москвой и Пекином фактически ослабляет позиции Вашингтона.

По оценкам Bloomberg, после реализации новых соглашений Россия сможет ежегодно направлять в Китай объём газа, сопоставимый с более чем 40 миллионами тонн СПГ. Для сравнения, это превышает половину всего объёма импорта сжиженного газа Китаем в 2024 году.

При этом нужно учитывать, что Китай уже несколько лет удерживает статус крупнейшего импортёра СПГ в мире, а США делают ставку именно на этот сегмент. В отличие от России, имеющей возможность поставлять энергоресурсы по трубопроводам, американский газ из-за географической удалённости основных рынков может экспортироваться преимущественно в сжиженной форме, что увеличивает издержки и делает его уязвимым для конкуренции.

Дополнительным фактором давления на США является обострение торгового конфликта между Вашингтоном и Пекином. На протяжении более полугода Китай полностью прекратил импорт американского СПГ, тем самым ясно продемонстрировав, что в условиях политических и экономических противоречий он готов искать альтернативы. В такой ситуации российские поставки выглядят не только экономически выгодными, но и политически символичными.

Аналитики инвестиционной компании Bernstein отмечают, что в долгосрочной перспективе российский газ способен занять ключевую нишу в китайском энергобалансе. Если сегодня его доля в потреблении страны составляет около десяти процентов, то к началу 2030-х годов она может достигнуть 20 процентов.

С геополитической точки зрения такие договорённости нельзя рассматривать исключительно как экономическую сделку. Они отражают стратегическое сближение Москвы и Пекина в условиях глобальной турбулентности и противостояния с США.

Для Китая это способ диверсифицировать поставки, минимизировать уязвимость перед возможными санкциями и торговыми ограничениями, а также послать сигнал Вашингтону: американский СПГ вовсе не является безальтернативным.

Для России это возможность расширить экспортные направления, снизить зависимость от европейского рынка и укрепить свои позиции в Азии, которая становится главным центром мирового спроса на энергоресурсы.

Для США ситуация осложняется тем, что проекты по строительству новых мощностей по производству и экспорту СПГ требуют колоссальных инвестиций и долгосрочных гарантий спроса.

Если крупнейший потребитель — Китай — демонстрирует готовность закрыть значительную часть своих потребностей за счёт российского газа, это ставит под сомнение рентабельность многих американских инициатив. Инвесторы и энергетические компании, ориентированные на азиатский рынок, вынуждены учитывать риск того, что их продукция окажется неконкурентоспособной или невостребованной.

Таким образом, расширение газового сотрудничества между Россией и Китаем оказывает системное влияние не только на двусторонние отношения, но и на мировую энергетику в целом. Формируется новая архитектура, где Вашингтону будет сложнее претендовать на энергетическую гегемонию.

В обозримой перспективе это приведёт к росту конкуренции между поставщиками, перераспределению инвестиционных потоков и усилению зависимости энергетических стратегий от политических альянсов.