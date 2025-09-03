Канцлер Германии потребовал экономического истощения России

Германский канцлер Фридрих Мерц заявил о необходимости применения неких "стратегических мер", направленных на истощение российской экономики.

Фото: commons.wikimedia.org by Harald Dettenborn, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Фридрих Мерц

Таким образом он рассчитывает достичь политического урегулирования конфликта на Украине, говорится в материале немецкого телеканала n-tv. Ну или делает вид, что рассчитывает.

Канцлер заявил, что "мы должны создать почву для будущих решений", добавив, что в военном отношении реализовать подобные меры будет трудно, однако в экономической сфере это, по его мнению, вполне реально.

"Я говорю об экономическом истощении, которому мы должны способствовать", — заявил Мерц.

Канцлер заявил об инструментах торговой политики, например, введения пошлин для стран, которые продолжают поддерживать торговые связи с Россией в обход санкций. Такой подход, по его мнению, поможет ослабить российский военный потенциал.

Ключевым моментом Мерц сделал личное отношение к российскому президенту Владимиру Путину, выразив, что у него "нет никаких оснований доверять" ему. Тем самым, канцлер сводит на нет пространство для возможного диалога с Россией.

Впрочем, большой вопрос, а так ли нужен нашей стране диалог с политиками, подобному нынешнему главе правительства Германии. И речь, конечно, не только о Мерце, но и руководстве Евросоюза, а также ряда государств сообщества.

Напомним, в июле Евросоюз принял 18-й пакет санкций, включающий запрет на торговлю для 14 физических и 41 юридического лица, связанных с Россией. В рамках этого пакета страны ЕС решили снизить потолок цены на российскую нефть с 60 долларов до 47,6 долларов за баррель в надежде создать дополнительное давление на российскую экономику.

Ну а глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уже анонсировала 19-й пакет санкций. Впрочем, не только она, заявление Мерца так же следует рассматривать как намерение продолжать санкционное давление. Эффективность которого ставят под сомнение даже на Западе, несмотря на уже принятые 18 пакетов.

При этом в европейской прессе отмечалось, что Евросоюз уже фактически исчерпал возможности для санкционного давления на Россию. Поэтому сейчас речь и идёт о том, чтобы ввести так называемый вторичные санкции против стран, торгующих с Россией.

В России, в свою очередь, неоднократно называли западные санкции незаконным и подчёркивали, что давление не достигнет поставленных целей и лишь вредно для обеих сторон.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, например, неоднократно говорил, что санкции являются "обоюдоострым оружием", которое зачастую оказывает обратный эффект, вредя также интересам стран, их вводящих.

В конце августа Мерц говорил о необходимости усиливать давление на Россию с целью, чтобы она "лишилась возможности вести конфликт" на Украине. Он также заявил, что ужесточение санкций может последовать в случае отсутствия инициативы по проведению встречи между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, что является озвученной немецкой позицией.

Тем не менее, в Москве указали, что такой встрече пока не предшествуют необходимые условия, и считают диалог возможным лишь после тщательной подготовки. Дмитрий Песков отметил, что возможность встречи между президентами России и Украины существует, однако требует активной подготовительной работы.