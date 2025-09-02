Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Артюков

США грозят Китаю новыми пошлинами за импорт нефти из России

4:28
Экономика

Вашингтон рассматривает возможность введения новых торговых ограничений против Китая. Речь идет о дополнительных таможенных пошлинах на китайские товары в ответ на активный импорт Пекином углеводородов из России, заявил представитель США при НАТО Мэтью Уитакер.

Добыча нефти
Фото: Wikipedia by Aliev-Rage11, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Добыча нефти

Подобный инструмент уже был задействован в отношении Индии: американские власти установили пошлины в размере около 50 процентов на широкий спектр индийской продукции, что стало одним из наиболее жёстких примеров тарифного давления со стороны США за последние годы.

Тем не менее индийское руководство отказалось идти на уступки. Министерство иностранных дел страны дало понять, что считает претензии США и Евросоюза необоснованными.

В Нью-Дели напомнили, что именно страны Группы семи в свое время фактически подтолкнули Индию к наращиванию импорта российских энергоресурсов, когда мировые рынки столкнулись с дефицитом и ростом цен.

Таким образом, попытки Вашингтона обвинять Индию в несоблюдении санкционного режима выглядят двойственными и не находят поддержки внутри страны.

В результате подобной политики США начали проявляться неожиданные геополитические эффекты. Вместо ослабления партнерства между странами Глобального Юга и Россией, наблюдается обратный процесс: Индия и Китай сближаются на фоне давления Запада.

Так, премьер-министр Индии принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества в Пекине, а месяцем ранее он также совершил визит в Китай.

Эти шаги демонстрируют готовность Дели выстраивать более тесные связи с Пекином, несмотря на сложные исторические отношения и территориальные споры. Очевидно, что общая критика со стороны США выступает своего рода объединяющим фактором.

В глобальном масштабе растёт тенденция к консолидации стран, недовольных торговой политикой Вашингтона. Показателен пример Бразилии, чье руководство также высказывает серьёзные претензии в связи с высокими пошлинами на свою продукцию.

Президент Луис Инасиу Лула да Силва предложил провести внеочередной саммит БРИКС, где планируется обсудить выработку коллективных мер противодействия тарифной политике США. Подобная инициатива указывает на формирование более координированной линии в рамках объединения, которое в последние годы активно расширяет своё влияние.

Стоит отметить несколько важных тенденций. Во-первых, политика тарифного давления, которую последовательно используют США, ведёт не столько к изоляции России, сколько к усилению взаимодействия между крупными развивающимися экономиками.

Индия, Китай и Бразилия, каждая по отдельности имеющие свои интересы и противоречия, начинают искать точки соприкосновения для защиты национальных интересов.

Во-вторых, подобная политика Вашингтона подрывает доверие к его роли в мировой торговой системе. Когда США используют тарифы как инструмент политического давления, это воспринимается многими странами как нарушение принципов свободной торговли, что усиливает недовольство и стимулирует создание альтернативных альянсов.

В-третьих, в долгосрочной перспективе подобные шаги могут ускорить процессы дедолларизации и перехода к расчётам в национальных валютах между странами Глобального Юга. Уже сегодня Китай и Индия активно экспериментируют с такими механизмами, а в рамках БРИКС всё чаще звучат предложения о создании общей расчётной системы. Если Вашингтон продолжит наращивать давление, эти идеи получат дополнительный импульс.

Таким образом, намерение США распространить жёсткую тарифную политику на Китай из-за импорта российской нефти и газа может привести к прямо противоположным результатам.

Вместо ослабления позиций Москвы и сдерживания Пекина наблюдается укрепление международных альянсов, готовых противостоять американскому давлению. Более того, активизация БРИКС и сближение Индии с Китаем сигнализируют о постепенном смещении центра мировых экономических и политических инициатив в сторону альтернативных структур.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру
Темы брикс индия китай торговля
