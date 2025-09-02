Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Артюков

В мире начали терять интерес к долговым обязательствам в долларах

5:22
Экономика

В мировой финансовой системе продолжается процесс диверсификации. Всё больше государств рассматривают использование альтернатив в качестве временной или частичной замены долларовым займам, стремясь снизить риски, связанные с зависимостью от американской финансовой политики.

Деньги
Фото: commons.wikimedia.org by Jason Zhang, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Деньги

Одним из ключевых направлений становится обращение к юаню, чему способствует укрепление его курса и активное продвижение Китаем инициативы "Один пояс, один путь", говорится в материале Financial Times.

В рамках этой стратегии Китай предоставил иностранным государствам кредиты на сотни миллиардов долларов для реализации инфраструктурных проектов — от транспортных магистралей до энергетических систем.

В результате многие правительства, уже имеющие обязательства перед китайскими банками, рассматривают переход на расчёты в юанях как логичное продолжение сотрудничества.

Так, власти Кении ведут переговоры о переводе выплат по масштабному инфраструктурному проекту на китайскую валюту. Для этой страны такой шаг означает снижение нагрузки от дорогих долларовых заимствований и упрощение обслуживания существующего долга.

Похожая ситуация наблюдается в Шри-Ланке, где после дефолта 2022 года строительство автомагистралей было заморожено. Чтобы завершить проект, правительство страны стремится привлечь финансирование в юанях, видя в этом более устойчивый и доступный источник средств.

Главным фактором, подталкивающим к подобным решениям, является политика Федеральной резервной системы США. Рост ключевой ставки до уровня 4,25-4,5 процента резко увеличивает стоимость заимствований в долларах для стран с ограниченными финансовыми ресурсами.

Для сравнения: в Швейцарии ставка опущена до нуля, а в Китае базовая ставка обратного РЕПО составляет всего 1,4 процента. Именно поэтому юань и швейцарский франк выглядят привлекательнее для привлечения кредитов, особенно в краткосрочной перспективе.

Однако переход на альтернативные валюты не решает всех проблем. Основная сложность заключается в том, что большинство развивающихся стран не получают значительных экспортных доходов в юанях или франках.

Это приводит к необходимости использования сложных финансовых инструментов, таких как валютные деривативы, позволяющие минимизировать колебания курсов. Таким образом, выгоды от низких ставок уравновешиваются дополнительными издержками на управление рисками.

Пример Панамы наглядно демонстрирует возможности и ограничения подобной стратегии. В июле 2024 года страна привлекла 2,4 млрд долларов в швейцарских франках, что позволило сократить дефицит бюджета и сохранить кредитный рейтинг на прежнем уровне.

Более низкая стоимость заимствований дала экономию более 200 млн долларов по сравнению с эквивалентными займами в долларах. При этом панамские власти обеспечили страхование новых обязательств и диверсифицировали суверенный долг, добавив в портфель не только доллары, но также евро и франки.

Колумбия также проявляет интерес к такому подходу, рассматривая возможность рефинансирования долларовых облигаций за счет кредитов в швейцарских франках. Международные банки даже предлагали стране выкупить часть ценных бумаг со скидкой, что открывает путь к реструктуризации долга.

Тем не менее, эксперты считают, что выпуск облигаций в франках позволит снизить процентные расходы лишь в ограниченных масштабах. В долгосрочной перспективе полностью отказаться от долларовых рынков невозможно, поскольку именно они обеспечивают доступ к крупнейшему и наиболее ликвидному источнику капитала.

Параллельно усиливается интерес к евро. Согласно данным JPMorgan, компании развивающихся стран наращивают выпуск облигаций в этой валюте, и к июлю 2024 года объём таких размещений достиг рекордных 239 млрд долларов. Это свидетельствует о стремлении бизнеса к диверсификации валютных рисков и поиску более предсказуемых финансовых инструментов.

Несмотря на это, общая масса корпоративных облигаций в долларах остается колоссальной — порядка 2,5 трлн долларов, что подчеркивает сохраняющуюся роль американской валюты как глобального стандарта.

В целом можно говорить о постепенном, но хотя пока ещё и с некоторыми ограничениями процессе дедолларизации. Доллар сохраняет статус основной мировой резервной валюты и ключевого инструмента международных расчётов.

Однако для развивающихся стран на первый план выходит прагматизм: они стремятся использовать любые возможности для снижения стоимости заимствований и диверсификации источников финансирования.

Это означает, что в ближайшие годы глобальная финансовая архитектура будет становиться более многополярной.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру
Темы юань доллар кредиты финансы
Новости Все >
В отличие от отца — отличник: Стас Пьеха показал подросшего сына Петра
Первое вино Европы родилось в огне: пепел болгарского дома сохранил тайну
Города, где без конвоя не сделаешь и шага: почему Могадишо называют адом на земле
Шея зажата — мозг страдает: пять движений, которые спасут ситуацию
Прямая спина не спасает: как идеальная осанка может обернуться болью и усталостью
Готовим универсальное песочное тесто: простой рецепт станет вашей палочкой-выручалочкой
Театр МОСТ представляет Золотую коллекцию Славутина и открывает набор в знаменитую актёрскую школу
Хитрость из прошлого сделает кондиционер ненужным — и простыня станет мягче кашемира
Даже если тебя у меня нет: Седокова показала подарок от таинственного незнакомца
Зеркала не складывают специально: как уши отпугивают соседей на тесной стоянке
Сейчас читают
Крокодил уходит: Lacoste меняет логотип впервые за 92 года
Экономика и бизнес
Крокодил уходит: Lacoste меняет логотип впервые за 92 года
Осенью деревья устают и замирают: без этой подкормки весной плоды будут мелкие или вовсе исчезнут
Садоводство, цветоводство
Осенью деревья устают и замирают: без этой подкормки весной плоды будут мелкие или вовсе исчезнут Аудио 
Золото на кухне: бесплатное удобрение из отходов — после подкормки сад будет благодарить урожаем
Садоводство, цветоводство
Золото на кухне: бесплатное удобрение из отходов — после подкормки сад будет благодарить урожаем Аудио 
Популярное
Стоять, бежать или кричать? Правильные действия при встрече с гадюкой

Встретить змею в лесу — испытание для нервов. Но зная несколько простых правил, можно избежать укуса и спокойно продолжить путь.

Стоять, бежать или кричать? Правильные действия при встрече с гадюкой
Золото на кухне: бесплатное удобрение из отходов — после подкормки сад будет благодарить урожаем
Золото на кухне: бесплатное удобрение из отходов — после подкормки сад будет благодарить урожаем
Трава в плитке больше не проблема: рецепт смеси против сорняков, который наводит порядок навсегда
Осенью деревья устают и замирают: без этой подкормки весной плоды будут мелкие или вовсе исчезнут
Гигантские десантные корабли против быстрого десанта: с чем пойдут в бой российские моряки Виктор Пахомов Этот трактор стал символом эпохи: как колёсный Т-150 превзошёл гусеничный ДТ-54 Сергей Милешкин Тайные операции США в Гренландии: ЕС не дал Дании гарантий безопасности Любовь Степушова
Брожение, зловоние, слизь: дикий, но работающий способ превратить семена томатов в урожайный актив
То, что люди пьют для веселья, для тли смертельный яд: садоводы нашли неожиданный союз
Скулы — выше, шея — длиннее, а образ будто из старого Vogue: стрижки, которые делают стиль за тебя
Скулы — выше, шея — длиннее, а образ будто из старого Vogue: стрижки, которые делают стиль за тебя
Последние материалы
Театр МОСТ представляет Золотую коллекцию Славутина и открывает набор в знаменитую актёрскую школу
Хитрость из прошлого сделает кондиционер ненужным — и простыня станет мягче кашемира
В мире начали терять интерес к долговым обязательствам в долларах
Даже если тебя у меня нет: Седокова показала подарок от таинственного незнакомца
Зеркала не складывают специально: как уши отпугивают соседей на тесной стоянке
Думать, слышать и любить: Всеволод Шиловский напомнил о главных качествах артиста на открытии сезона в своём театре
Новую интерпретацию фильма Здравствуйте, я ваша тётя! покажут в Театре на Трубной
Ушёл из жизни актёр из Зелёной мили: мир прощается с Грэмом Грином
Хельсинки идёт против тренда: тарифы на проезд остаются прежними
Подушка не помогает, чай не работает — этот неожиданный метод подарит сладкий сон до утра
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.