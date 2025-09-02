В мире начали терять интерес к долговым обязательствам в долларах

В мировой финансовой системе продолжается процесс диверсификации. Всё больше государств рассматривают использование альтернатив в качестве временной или частичной замены долларовым займам, стремясь снизить риски, связанные с зависимостью от американской финансовой политики.

Одним из ключевых направлений становится обращение к юаню, чему способствует укрепление его курса и активное продвижение Китаем инициативы "Один пояс, один путь", говорится в материале Financial Times.

В рамках этой стратегии Китай предоставил иностранным государствам кредиты на сотни миллиардов долларов для реализации инфраструктурных проектов — от транспортных магистралей до энергетических систем.

В результате многие правительства, уже имеющие обязательства перед китайскими банками, рассматривают переход на расчёты в юанях как логичное продолжение сотрудничества.

Так, власти Кении ведут переговоры о переводе выплат по масштабному инфраструктурному проекту на китайскую валюту. Для этой страны такой шаг означает снижение нагрузки от дорогих долларовых заимствований и упрощение обслуживания существующего долга.

Похожая ситуация наблюдается в Шри-Ланке, где после дефолта 2022 года строительство автомагистралей было заморожено. Чтобы завершить проект, правительство страны стремится привлечь финансирование в юанях, видя в этом более устойчивый и доступный источник средств.

Главным фактором, подталкивающим к подобным решениям, является политика Федеральной резервной системы США. Рост ключевой ставки до уровня 4,25-4,5 процента резко увеличивает стоимость заимствований в долларах для стран с ограниченными финансовыми ресурсами.

Для сравнения: в Швейцарии ставка опущена до нуля, а в Китае базовая ставка обратного РЕПО составляет всего 1,4 процента. Именно поэтому юань и швейцарский франк выглядят привлекательнее для привлечения кредитов, особенно в краткосрочной перспективе.

Однако переход на альтернативные валюты не решает всех проблем. Основная сложность заключается в том, что большинство развивающихся стран не получают значительных экспортных доходов в юанях или франках.

Это приводит к необходимости использования сложных финансовых инструментов, таких как валютные деривативы, позволяющие минимизировать колебания курсов. Таким образом, выгоды от низких ставок уравновешиваются дополнительными издержками на управление рисками.

Пример Панамы наглядно демонстрирует возможности и ограничения подобной стратегии. В июле 2024 года страна привлекла 2,4 млрд долларов в швейцарских франках, что позволило сократить дефицит бюджета и сохранить кредитный рейтинг на прежнем уровне.

Более низкая стоимость заимствований дала экономию более 200 млн долларов по сравнению с эквивалентными займами в долларах. При этом панамские власти обеспечили страхование новых обязательств и диверсифицировали суверенный долг, добавив в портфель не только доллары, но также евро и франки.

Колумбия также проявляет интерес к такому подходу, рассматривая возможность рефинансирования долларовых облигаций за счет кредитов в швейцарских франках. Международные банки даже предлагали стране выкупить часть ценных бумаг со скидкой, что открывает путь к реструктуризации долга.

Тем не менее, эксперты считают, что выпуск облигаций в франках позволит снизить процентные расходы лишь в ограниченных масштабах. В долгосрочной перспективе полностью отказаться от долларовых рынков невозможно, поскольку именно они обеспечивают доступ к крупнейшему и наиболее ликвидному источнику капитала.

Параллельно усиливается интерес к евро. Согласно данным JPMorgan, компании развивающихся стран наращивают выпуск облигаций в этой валюте, и к июлю 2024 года объём таких размещений достиг рекордных 239 млрд долларов. Это свидетельствует о стремлении бизнеса к диверсификации валютных рисков и поиску более предсказуемых финансовых инструментов.

Несмотря на это, общая масса корпоративных облигаций в долларах остается колоссальной — порядка 2,5 трлн долларов, что подчеркивает сохраняющуюся роль американской валюты как глобального стандарта.

В целом можно говорить о постепенном, но хотя пока ещё и с некоторыми ограничениями процессе дедолларизации. Доллар сохраняет статус основной мировой резервной валюты и ключевого инструмента международных расчётов.

Однако для развивающихся стран на первый план выходит прагматизм: они стремятся использовать любые возможности для снижения стоимости заимствований и диверсификации источников финансирования.

Это означает, что в ближайшие годы глобальная финансовая архитектура будет становиться более многополярной.