Путин заложил основу Евразии без Запада: 5 ключевых сделок на ШОС, которые меняют мир

5:10 Your browser does not support the audio element. Экономика Правила игры Мировая кооперация

Путин на саммите ШОС в Пекине заключил ключевые соглашения с лидерами Китая, Индии, Турции, Ирана и Армении, которые определят будущее Евразии.

Фото: commons.wikimedia.org by kremlin.ru, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ ШОС

Путин и Моди накажут Алиева

На неформальных встречах первых лиц государств решаются судьбы мира, так как они не ограничены протокольными моментами. Вспомним визит президента РФ Владимира Путина на Олимпиаду в Пекин, где он обговорил с председателем Госсовета Си Цзиньпином СВО на Украине и получил заверения о поддержке. В этом плане незаменимым и своевременным оказался саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) там же — в Пекине.

Путин встретился с премьером Индии Нареандрой Моди, который отказался от своей многовекторности и переориентировался на сотрудничество с ШОС и БРИКС. И это важный момент для России, так как Индия будет покупать российские нефть и оружие, срывая западные санкции. А Россия, со своей стороны, будет покупать у Индии лекарства, привлекать к космическим программам и строить логистику по сухопутному пути. Полагаем, что Путиным был поднят вопрос о развитии восточной ветки транспортного коридора "Север-Юг" в Индию через Афганистан с отказом от западной ветки через Азербайджан. Это в интересах Индии, о чём свидетельствует (как пишут азербайджанские СМИ) вето Моди на приём Азербайджана в ШОС из-за поощрения террористической деятельности Пакистана.

Турцию ждёт судьба Индии, Эрдоган готовится

Также интересной представляется встреча Путина с президентом Турции (партнёр по диалогу ШОС) Реджепом Эрдоганом. Здесь, вероятно, тоже превалировала экономика , а также сирийская проблематика, а не Украина. Отметим, что Москва и Анкара научились не делать резких выпадов друг против друга, что создало почву для сохранения российских военных баз в Сирии и экономических связей. Член НАТО Турция оказалась более нейтральной, чем заявляющие о своём нейтралитете страны Европы. Эрдоган пока обладает полем для манёвра между Востоком и Западом, но если президент США Дональд Трамп выведет США из НАТО, то Турцию ждёт судьба Индии, к чему Анкара готовится, укрепляя связи с Россией и ШОС.

Без России и Ирана Армения не запустит коридор Трампа в Сюнике

Путин также встретился с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, который заявил, что лично будет работать над устранением любых препятствий, мешающих выполнению соглашений между странами. Россия, Китай и Иран выпустили совместное заявление, подтверждающее право Ирана на обогащение урана и осуждающее возвращающиеся санкции Евросоюза. С этой встречей смыкается встреча Путина с премьером Армении Николом Пашиняном, который якобы должен пустить американцев в "коридор Трампа", и против чего резко выступил Иран. Без одобрения России (как и Ирана) никакой коридор в Сюникской области Армении работать не будет. Переговоры с Пашиняном обнадёживают, как и приглашение Ереваном РЖД к проекту, а также заявление главы Комитета госдоходов Армении о том, что на этом маршруте будут действовать регламенты ЕАЭС.

Не менее важно отметить, что Путин не встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, занятым фальсификацией истории и ревизией отношений по лекалам Украины.

Россия восполнит газовые потери в Европе

Что же касается переговоров Путина с Си, то состоялось подписание юридически обязывающего меморандума о строительстве газопровода "Сила Сибири -2", что за последние годы казалость невыполнимым из-за торга Пекина. Проект рассчитан на поставки до 50 млрд куб. м газа в год на протяжении 30 лет и пройдет через территорию Монголии. Параллельно были подписаны документы об увеличении поставок по уже существующему газопроводу "Сила Сибири" и по "Дальневосточному маршруту" суммарно на 6 млрд куб. метров. Таким образом, Россия полностью компенсирует потерю европейского газового рынка. Также введён безвизовый режим в Китай для россиян на 30 дней по загранпаспорту.

Значение саммита ШОС состоит в том, что заложена основа для формирования архитектуры безопасности в Евразии без оглядки на западные "правила". Сила государств определяется сегодня не только армиями и экономиками, но и способностью выстраивать экономические и дипломатические альтернативные связи. Россия это сумела сделать, предлагая скидки на сырьё, формируя независимую платежную систему и логистику. В итоге, тем политикам, которые думают о национальных интересах, оказалось удобнее, выгоднее и надёжнее работать с Россией, а не с Западом.

Уточнения

Шанха́йская организа́ция сотру́дничества (ШОС) — международная организация, основанная 15 июня 2001 года, куда входят 10 стран-членов: Беларуссия, Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Пакистан, Россия, Таджикистан, Узбекистан. Статус государств-наблюдателей имеют Афганистан и Монголия, а 14 стран являются партнёрами по диалогу.



