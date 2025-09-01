Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Артюков

Бразилия созывает внеочередной саммит БРИКС из-за пошлин Трампа

4:45
Экономика

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва готовится через неделю провести виртуальную встречу лидеров БРИКС, посвящённую актуальным вызовам в мировой торговле.

Флаг Бразилии
Фото: Bandeira brasileira by Núcleo Editorial, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Флаг Бразилии

Инициатива объясняется необходимостью скоординировать позиции крупнейших развивающихся стран в условиях усиливающейся протекционистской политики США.

Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники в бразильском правительстве, центральной темой предстоящих консультаций станут торговые меры, предпринимаемые американской администрацией под руководством Дональда Трампа.

По информации агентства, Лула да Силва намерен обсудить не только проблему пошлин, которые Вашингтон последовательно вводит против целого ряда государств, но и поднять вопрос о необходимости укрепления принципа многополярности в международных отношениях.

Для Бразилии, как и для других стран-участниц БРИКС, такие консультации имеют особое значение, поскольку именно эта группа претендует на роль альтернативного центра силы в мировой экономике.

Стоит отметить, что официального подтверждения планов бразильского лидера пока не поступало, что характерно для дипломатической практики: до момента согласования всех деталей повестки и формата встречи правительства обычно воздерживаются от публичных заявлений.

Однако сам факт появления такой информации в западных СМИ свидетельствует о растущем внимании к действиям развивающихся экономик, которые всё активнее пытаются формировать собственную повестку и отвечать на вызовы, исходящие от традиционных центров мировой политики.

Ситуация вокруг американской торговой политики уже несколько лет остаётся напряжённой. При Дональде Трампе курс на "Америка прежде всего" приобрёл конкретное выражение в виде повышения таможенных тарифов, пересмотра торговых соглашений и давления на партнёров по различным направлениям.

Введение пошлин затронуло не только Китай, ставший главным объектом торговых разногласий, но и целый ряд других стран, включая государства Латинской Америки.

Для таких экономик, как бразильская, зависимых от экспорта сырья и продукции сельского хозяйства, подобные меры несут прямые риски снижения доходов и ухудшения условий на внешних рынках.

Именно поэтому идея Лулы собрать лидеров БРИКС в виртуальном формате выглядит логичной. Это объединение уже давно рассматривается как платформа для обсуждения стратегических вопросов, касающихся мировой торговли, финансов и безопасности.

Консультации внутри группы позволяют странам вырабатывать согласованные подходы и демонстрировать коллективную позицию в противовес инициативам западных держав.

Особое внимание в данном случае уделяется концепции многополярности. Для Лулы и его партнёров в БРИКС важно подчеркнуть, что мир не должен быть организован вокруг единственного центра силы, каким долгое время оставались США и их союзники.

Таким образом, виртуальная встреча может стать площадкой для укрепления идеологического единства участников и поиска инструментов давления на глобальную систему, которая до сих пор во многом зависит от решений Вашингтона.

Бразилия в последние годы стремится балансировать между сотрудничеством с США и укреплением связей с другими центрами силы.

С одной стороны, американский рынок остаётся важным направлением экспорта, с другой — избыточная зависимость от решений Белого дома превращает экономику в заложника чужих политических амбиций.

В этом контексте БРИКС рассматривается как возможность диверсифицировать внешнеэкономические связи и создать механизмы коллективной защиты от давления.

Наблюдатели также подчеркивают символичность того, что инициатива исходит именно от Бразилии. После возвращения Лулы на пост президента в 2023 году страна демонстрирует готовность играть более активную роль на международной арене.

В отличие от предыдущих администраций, делавших ставку преимущественно на внутренние вопросы, нынешнее руководство стремится показать, что Бразилия способна влиять на глобальную повестку и формировать стратегические альянсы.

Предстоящая встреча, если она действительно состоится, может стать не только обсуждением конкретных торговых мер США, но и демонстрацией того, что крупнейшие развивающиеся экономики готовы совместно формулировать стратегические ответы на вызовы современного мира.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы брикс международные отношения
Новости Все >
Осенний урожай в опасности: как избежать ошибок при варке грибов и сколько вообще их нужно варить
Обман века: что скрывали поиски Титаника в 80-е годы
Животные, наносящие смертельные укусы: летучие мыши, змеи и комары — главная угроза
Даже с пробегом их рвут из рук: топ-10 авто, которые не задерживаются в продаже
Тренировка, которая кажется лёгкой, но заставляет мышцы работать вдвое активнее
Три фута ночного ужаса, способного мурлыкать: призрачные монстры рушат мифы о дикой природе
Природа отомстит: Волочкова предупредила, какую злую шутку сыграет пластика с дочерью Даны Борисовой
Цифры на счётчике шокировали: вот сколько воды использует ваша стиральная машина при стирке
eSIM обещали удобство, а нашли слежку: где на самом деле оказывается ваш интернет
Народной традиции нет, а любовь уже есть: откуда взялись солёные помидоры на столе
Сейчас читают
Стоять, бежать или кричать? Правильные действия при встрече с гадюкой
Домашние животные
Стоять, бежать или кричать? Правильные действия при встрече с гадюкой Аудио 
Гольфы стали главным аксессуаром осени 2025 на подиумах Miu Miu и Fendi
Красота и стиль
Гольфы стали главным аксессуаром осени 2025 на подиумах Miu Miu и Fendi Аудио 
Плавание называют спортом без возраста — но какую пользу оно даёт телу и разуму на самом деле
Новости спорта
Плавание называют спортом без возраста — но какую пользу оно даёт телу и разуму на самом деле Аудио 
Популярное
Стоять, бежать или кричать? Правильные действия при встрече с гадюкой

Встретить змею в лесу — испытание для нервов. Но зная несколько простых правил, можно избежать укуса и спокойно продолжить путь.

Стоять, бежать или кричать? Правильные действия при встрече с гадюкой
Трава в плитке больше не проблема: рецепт смеси против сорняков, который наводит порядок навсегда
Трава в плитке больше не проблема: рецепт смеси против сорняков, который наводит порядок навсегда
То, что люди пьют для веселья, для тли смертельный яд: садоводы нашли неожиданный союз
Скулы — выше, шея — длиннее, а образ будто из старого Vogue: стрижки, которые делают стиль за тебя
Гигантские десантные корабли против быстрого десанта: с чем пойдут в бой российские моряки Виктор Пахомов Этот трактор стал символом эпохи: как колёсный Т-150 превзошёл гусеничный ДТ-54 Сергей Милешкин Тайные операции США в Гренландии: ЕС не дал Дании гарантий безопасности Любовь Степушова
Золото на кухне: бесплатное удобрение из отходов — после подкормки сад будет благодарить урожаем
Откуда берётся нефть: настоящая правда, которую скрывают за мифом о динозаврах
Брожение, зловоние, слизь: дикий, но работающий способ превратить семена томатов в урожайный актив
Брожение, зловоние, слизь: дикий, но работающий способ превратить семена томатов в урожайный актив
Последние материалы
Народной традиции нет, а любовь уже есть: откуда взялись солёные помидоры на столе
Забудьте о банках из магазина: домашняя икра из кабачков вкуснее любого консервированного варианта
Казахстан вскрыл золотую жилу: находка, которая может перевернуть мировой рынок
За гранью дозволенного: Егор Крид устроил шоу, которое вызвало гнев публики
Кордоба грозит уйти? Тренер Краснодара раскрыл правду о заявлении форварда
Миллиард тонн еды в мусор: в Греции спорят, сможет ли решить проблему отмена шведского стола
Археологи в шоке: найдено доказательство невероятного инженерного подвига в Иерусалиме
Секунды до сплошной: почему водители рискуют правами на ровной дороге
Уход за жирной кожей: какие средства подойдут и какие точно нет
Смеющиеся крысы, пьющие обезьяны и рожающие самцы: 10 фактов о животных, которые звучат как выдумка
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.