Бразилия созывает внеочередной саммит БРИКС из-за пошлин Трампа

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва готовится через неделю провести виртуальную встречу лидеров БРИКС, посвящённую актуальным вызовам в мировой торговле.

Фото: Bandeira brasileira by Núcleo Editorial, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Флаг Бразилии

Инициатива объясняется необходимостью скоординировать позиции крупнейших развивающихся стран в условиях усиливающейся протекционистской политики США.

Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники в бразильском правительстве, центральной темой предстоящих консультаций станут торговые меры, предпринимаемые американской администрацией под руководством Дональда Трампа.

По информации агентства, Лула да Силва намерен обсудить не только проблему пошлин, которые Вашингтон последовательно вводит против целого ряда государств, но и поднять вопрос о необходимости укрепления принципа многополярности в международных отношениях.

Для Бразилии, как и для других стран-участниц БРИКС, такие консультации имеют особое значение, поскольку именно эта группа претендует на роль альтернативного центра силы в мировой экономике.

Стоит отметить, что официального подтверждения планов бразильского лидера пока не поступало, что характерно для дипломатической практики: до момента согласования всех деталей повестки и формата встречи правительства обычно воздерживаются от публичных заявлений.

Однако сам факт появления такой информации в западных СМИ свидетельствует о растущем внимании к действиям развивающихся экономик, которые всё активнее пытаются формировать собственную повестку и отвечать на вызовы, исходящие от традиционных центров мировой политики.

Ситуация вокруг американской торговой политики уже несколько лет остаётся напряжённой. При Дональде Трампе курс на "Америка прежде всего" приобрёл конкретное выражение в виде повышения таможенных тарифов, пересмотра торговых соглашений и давления на партнёров по различным направлениям.

Введение пошлин затронуло не только Китай, ставший главным объектом торговых разногласий, но и целый ряд других стран, включая государства Латинской Америки.

Для таких экономик, как бразильская, зависимых от экспорта сырья и продукции сельского хозяйства, подобные меры несут прямые риски снижения доходов и ухудшения условий на внешних рынках.

Именно поэтому идея Лулы собрать лидеров БРИКС в виртуальном формате выглядит логичной. Это объединение уже давно рассматривается как платформа для обсуждения стратегических вопросов, касающихся мировой торговли, финансов и безопасности.

Консультации внутри группы позволяют странам вырабатывать согласованные подходы и демонстрировать коллективную позицию в противовес инициативам западных держав.

Особое внимание в данном случае уделяется концепции многополярности. Для Лулы и его партнёров в БРИКС важно подчеркнуть, что мир не должен быть организован вокруг единственного центра силы, каким долгое время оставались США и их союзники.

Таким образом, виртуальная встреча может стать площадкой для укрепления идеологического единства участников и поиска инструментов давления на глобальную систему, которая до сих пор во многом зависит от решений Вашингтона.

Бразилия в последние годы стремится балансировать между сотрудничеством с США и укреплением связей с другими центрами силы.

С одной стороны, американский рынок остаётся важным направлением экспорта, с другой — избыточная зависимость от решений Белого дома превращает экономику в заложника чужих политических амбиций.

В этом контексте БРИКС рассматривается как возможность диверсифицировать внешнеэкономические связи и создать механизмы коллективной защиты от давления.

Наблюдатели также подчеркивают символичность того, что инициатива исходит именно от Бразилии. После возвращения Лулы на пост президента в 2023 году страна демонстрирует готовность играть более активную роль на международной арене.

В отличие от предыдущих администраций, делавших ставку преимущественно на внутренние вопросы, нынешнее руководство стремится показать, что Бразилия способна влиять на глобальную повестку и формировать стратегические альянсы.

Предстоящая встреча, если она действительно состоится, может стать не только обсуждением конкретных торговых мер США, но и демонстрацией того, что крупнейшие развивающиеся экономики готовы совместно формулировать стратегические ответы на вызовы современного мира.