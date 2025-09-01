Индия сокращает вложения в американские гособлигации

Индия в текущем году демонстрирует заметные изменения в стратегии управления своими международными валютными резервами.

Фото: commons.wikimedia.org by Umicore AG & Co. KG, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Слиток золота

Действия Резервного банка страны свидетельствуют о пересмотре приоритетов: регулятор постепенно сокращает вложения в казначейские обязательства США и параллельно наращивает объёмы золотых запасов.

Подобный сдвиг отражает глобальные процессы в мировой финансовой системе, где всё больше стран ищут пути диверсификации резервов и снижения зависимости от американского доллара.

Согласно официальным данным, в июне 2025 года объём американских государственных облигаций, находившихся в распоряжении Индии, снизился до 227 млрд долларов. Для сравнения: годом ранее этот показатель составлял 242 млрд долларов.

Таким образом, речь идёт о сокращении вложений почти на 15 млрд долларов за год.

Одновременно с этим наблюдается рост золотых резервов. Если на конец июня 2024 года они составляли 840,76 тонны, то к июню 2025 года их объём достиг 879,98 тонны.

Прирост в 39,22 тонны можно расценивать как результат системной политики по укреплению позиций в стратегическом активе, который традиционно рассматривается как наиболее надёжный в условиях финансовой нестабильности.

Несмотря на корректировку структуры резервов, их общий объём остаётся значительным. По состоянию на 22 августа 2025 года валютные резервы Индии достигали 690 млрд долларов. Этот показатель обеспечивает стране уверенное место среди лидеров по величине золотовалютных резервов в мире.

При этом весь объём американских казначейских бумаг остаётся в составе финансовых резервов Индии, что позволяет сохранить долларовую базу и при этом постепенно увеличивать роль золота.

Подобная динамика соответствует более широкой мировой тенденции. Всё больше развивающихся стран в последние годы переходят к политике диверсификации активов.

Причины такого сдвига очевидны: усиливающаяся геополитическая турбулентность, рост числа санкционных рисков и колебания американской валюты. В этих условиях золото воспринимается как универсальный защитный инструмент, который не подвержен политическим ограничениям и сохраняет свою ценность на протяжении десятилетий.

Индия, как одна из крупнейших экономик Азии, демонстрирует в этом смысле типичный пример прагматичного подхода, стремясь сбалансировать риски и сохранить устойчивость финансовой системы.

Стоит отметить, что Индия, даже снижая объёмы американских облигаций, продолжает оставаться в числе крупнейших держателей государственного долга США. По данным международных финансовых рейтингов и аналитических агентств, страна входит в двадцатку крупнейших иностранных инвесторов в казначейские бумаги.

Более того, её позиции позволяют ей опережать такие значимые экономики, как Саудовская Аравия и Германия. Это означает, что Индия не стремится полностью отказаться от доллара, а лишь корректирует структуру своих вложений, делая акцент на устойчивости и гибкости резервов.

В аналитическом разрезе подобные шаги можно трактовать как отражение стратегии "финансовой страховки". С одной стороны, доллар по-прежнему остаётся доминирующей резервной валютой мира, и Индия вынуждена учитывать это в своей экономической политике.

С другой — растущее значение золота в структуре резервов позволяет минимизировать возможные риски, связанные с волатильностью американских активов.

Кроме того, увеличение золотых запасов соответствует и внутренним приоритетам страны: Индия традиционно имеет высокую культурную и экономическую привязанность к золоту, что усиливает доверие к подобным инвестициям среди населения и бизнеса.

Экономисты подчеркивают, что политика диверсификации резервов является не только финансовым, но и геополитическим инструментом. В условиях глобальной многополярности страны с крупными экономиками стремятся снизить одностороннюю зависимость от доллара, одновременно укрепляя собственные валюты и активы.

Для Индии это имеет особое значение, учитывая её растущую роль в международной торговле и активное участие в таких объединениях, как БРИКС.