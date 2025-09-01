Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Артюков

Дело о десяти граммах: в Германии будут судиться из-за размера плитки шоколада

5:25
Экономика

Центр по защите прав потребителей Гамбурга инициировал судебное разбирательство против компании Mondelez Deutschland, производителя шоколада Milka, обвинив её в недобросовестной конкуренции.

Фото: flickr.com by La.blasco, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Поводом стало сокращение веса шоколадной плитки с привычных 100 граммов до 90 граммов при сохранении прежней упаковки и фактически той же или даже более высокой цены. Основанием для иска послужило то, что потребители, привыкшие к неизменному формату продукта, зачастую не замечают изменений и ощущают себя введёнными в заблуждение.

Особое внимание обращается на то, что визуально упаковка Milka осталась прежней — дизайн и размеры коробки не изменились. Отличие заключается лишь в уменьшении толщины самой плитки всего на один миллиметр. Разницу невозможно заметить без прямого сравнения старого и нового продукта.

На лицевой стороне указание веса присутствует, но выполнено мелким шрифтом, что делает его трудным для восприятия. По мнению специалистов, это нарушает принципы прозрачности в отношении покупателей, так как информация о фактическом содержании должна быть обозначена ясно и недвусмысленно, сообщает ТАСС.

Защитники прав потребителей отмечают, что подобная практика ведёт к формированию у покупателей ложного ощущения стабильности товара. Человек, видя привычную упаковку, автоматически предполагает сохранение прежнего объёма продукта, что играет на стороне производителя и повышает продажи.

Эксперты утверждают, что производитель сознательно пользуется тем, что далеко не каждый потребитель проверяет указанный вес перед покупкой.

Представители организации потребовали от правительства Германии внести изменения в законодательство. Предложения включают обязанность компаний заранее, как минимум за полгода, предупреждать о планируемом изменении веса продуктов, а также корректировать размеры упаковки в соответствии с уменьшением содержания. Такой подход позволил бы потребителям наглядно видеть изменения и принимать более осознанные решения при покупке.

Со своей стороны, Mondelez Deutschland отвергла обвинения. В компании утверждают, что действовали в рамках закона: информация о новом весе действительно указывается на упаковке, а также распространялась через официальные страницы в социальных сетях.

Представители компании подчеркнули, что сокращение веса связано с объективными экономическими обстоятельствами. В первую очередь речь идёт о резком росте стоимости какао-бобов, которые за последний год подорожали почти втрое. Производитель оказался перед выбором: либо повышать цену на продукцию, что сделало бы её менее доступной и конкурентоспособной, либо сократить вес, сохранив привычную стоимость и неизменный рецепт.

Дело будет рассматриваться в земельном суде Бремена. Пока конкретного решения о процессуальных шагах не принято, однако у компании остаётся возможность отреагировать на обвинения ещё до начала слушаний.

Ситуация с Milka иллюстрирует глобальную тенденцию, известную как шринкфляция (от англ. shrink — сокращение и inflation — инфляция). Этот термин обозначает практику производителей уменьшать вес или объём товаров при сохранении их цены. Подобные действия позволяют формально избежать повышения цен, которое сразу бросается в глаза покупателям, но фактически ведут к удорожанию продукта на единицу веса или объёма.

Шринкфляция получила широкое распространение в последние годы в условиях нестабильной мировой экономики, роста стоимости сырья, транспортных расходов и энергоресурсов. Для компаний это способ балансировать между инфляционным давлением и потребительской чувствительностью к цене.

Большинство покупателей обращают внимание именно на ценник, а не на граммовку товара. Поэтому даже незначительное сокращение массы продукта зачастую проходит незамеченным, в то время как повышение цены сразу вызывает недовольство.

Классическим примером является ситуация с шоколадом, кофе, йогуртами, снеками и бытовой химией. Часто упаковка остаётся прежней, а изменения касаются только содержимого: меньше граммов, меньше миллилитров, иногда — меньше салфеток или рулонов бумаги в упаковке. Визуально товар выглядит тем же, но его фактическая ценность снижается.

Для производителей это решение оправдано: себестоимость продукции растёт, конкуренция усиливается, и повышение цены может привести к падению продаж.

Однако для потребителей такая практика вызывает справедливые претензии, так как нарушает принцип прозрачности. В долгосрочной перспективе доверие к бренду может пострадать сильнее, чем при честном повышении цен.

В ряде стран обсуждаются инициативы по борьбе с шринкфляцией. Предлагается ужесточить требования к маркировке, обязывать производителей изменять размер упаковки пропорционально содержанию и заранее предупреждать о таких изменениях.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
