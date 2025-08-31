Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Артюков

Аляска рискует остаться без газа

Экономика

Американский штат Аляска в последние годы сталкивается с нарастающими трудностями в энергетической сфере. Ситуация осложняется тем, что запасы газа в заливе Кука стремительно истощаются, что напрямую угрожает стабильности энергоснабжения крупнейшего города региона — Анкориджа.

Город Анкоридж
Фото: flikr.com by Luke Jones, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Город Анкоридж

На протяжении десятилетий этот ресурс являлся основой для отопления, выработки электроэнергии и даже для экспорта за пределы США. Однако сейчас баланс изменился: объёмы добычи снижаются, а инвестиционная активность в этом секторе заметно сократилась, говорится в материале The New York Times.

В середине XX века Аляска воспринималась как энергетический резерв США. Огромные залежи нефти и газа, открытые на северном склоне и в заливе Кука, позволяли не только обеспечить внутренние потребности региона, но и формировать экспортные поставки.

В течение долгого времени местная экономика практически полностью опиралась на углеводородные ресурсы: нефть и газ стали ключевыми статьями дохода бюджета и источником рабочих мест.

Но в последние десятилетия разрабатываемые месторождения начали демонстрировать признаки истощения. В заливе Кука, откуда поступала большая часть газа для южной части штата, объёмы добычи сокращаются, а новые инвестиционные проекты в этом районе практически не запускаются.

Аналитики указывают, что проблема дефицита газа на Аляске обсуждается уже более 15 лет. Однако эффективного и долгосрочного решения так и не было найдено. По словам специалистов, причиной этого является сочетание геологических, экономических и политических факторов.

С одной стороны, разработка новых месторождений требует значительных капиталовложений, а многие крупные компании уходят из региона из-за высоких затрат и сложных климатических условий.

С другой стороны, часть проектов сталкивается с протестами экологических организаций, поскольку освоение арктических и прибрежных территорий связано с рисками для природы.

Для энергетической системы Аляски особенно опасно то, что газ является ключевым источником не только тепла, но и электроэнергии. В условиях сурового климата зависимость населения от стабильного энергоснабжения исключительно высока.

Если поставки газа будут нарушены, это приведет не только к росту тарифов, но и к социально-экономическим последствиям.

Коммунальные службы уже предупреждают, что начиная примерно с 2028 года регион, вероятнее всего, будет вынужден закупать газ за пределами штата, что неизбежно вызовет подорожание отопления и электричества на 10-40 процентов.

Ситуацию усугубляет и то, что, несмотря на наличие значительных нефтяных ресурсов на севере штата, их добыча и транспортировка в южные районы остаются технически и экономически сложными.

Для газа в заливе Кука сложилась уникальная система локальных поставок: он добывался рядом с потребителями и поступал напрямую в Анкоридж. Перевод энергетики региона на импортное топливо потребует перестройки всей инфраструктуры и может сделать экономику штата более уязвимой.

Власти США рассматривали возможность интенсификации добычи на новых участках. Так, администрация Дональда Трампа заявляла о намерении возобновить крупные проекты по освоению арктического шельфа и расширению экспорта энергоресурсов в Азию.

Подобные инициативы могли бы частично снять напряжённость на внутреннем рынке, однако на практике они столкнулись с юридическими ограничениями, сопротивлением экологов и изменением приоритетов в энергетической политике страны.

Сегодня обсуждается несколько вариантов выхода из кризиса. Среди них — развитие новых газовых проектов в северной части штата, в том числе в районе Прадхо-Бей, где сосредоточены крупнейшие месторождения нефти и газа. Однако для доставки топлива в южные районы потребуются масштабные инвестиции в строительство трубопроводов и перерабатывающих мощностей.

Другой путь — ускоренное внедрение возобновляемых источников энергии, таких как ветровая и гидроэнергетика. Но их доля пока остается незначительной и не может заменить традиционный газ в отоплении. Также рассматривается вариант строительства терминалов для приема сжиженного природного газа, что позволит импортировать его из других регионов США или с международного рынка.

Энергетическая безопасность Аляски оказалась под угрозой из-за сочетания геологических ограничений, недостатка инвестиций и медлительности в принятии стратегических решений.

Несмотря на богатую ресурсную базу, регион сталкивается с реальной перспективой зависеть от внешних поставок, что существенно изменит его экономическую модель. В ближайшие годы именно выбор между развитием собственных добычных проектов и переходом к импортозависимости станет определяющим фактором для будущего энергетики Аляски.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
