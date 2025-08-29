Бразилия готовит ответный удар после введения пошлин США

Власти Бразилии поручили Палате внешней торговли страны провести детальную оценку возможности применения ответных мер против США после введения пошлин американской администрацией.

В течение ближайшего месяца бразильским законодателям предстоит определить, подпадают ли действия Вашингтона под положения нового закона об экономической взаимности.

Этот документ был принят в апреле и одобрен конгрессом в июле текущего года, а его главная цель заключается в формировании механизма защиты национальных интересов от односторонних ограничительных мер со стороны ключевых торговых партнёров, прежде всего США.

По жёсткости введённых тарифов Бразилия оказалась в одном ряду с Индией, которая также столкнулась с протекционистскими шагами Вашингтона.

Новые тарифы в размере 50 процентов коснулись значительной части бразильского экспорта. Несмотря на то, что американская сторона предусмотрела около 700 исключений для стратегически важных отраслей — среди них авиастроение, энергетика и некоторые сегменты сельского хозяйства, — общий эффект оказался крайне чувствительным для бразильской экономики.

В условиях резкого ухудшения условий торговли Бразилия обратилась во Всемирную торговую организацию. Правительство страны инициировало консультации с США, утверждая, что введённые пошлины нарушают международные обязательства, закреплённые в рамках системы ВТО.

С юридической точки зрения у Бразилии есть основания рассчитывать на поддержку, поскольку международные торговые нормы предполагают ограничение применения столь масштабных протекционистских мер.

Однако практика рассмотрения подобных споров показывает, что процесс может затянуться на годы, а окончательное решение не всегда бывает в пользу пострадавшей стороны.

Одновременно с обращением в международные инстанции бразильское руководство усилило работу по развитию альтернативных экономических связей. Одним из ключевых направлений обозначено укрепление взаимодействия в рамках БРИКС.

Президент страны Луис Инасиу Лула да Силва сделал акцент на том, что консолидация усилий ведущих развивающихся экономик может стать ответом на ограничительные меры США и позволит выработать новые форматы сотрудничества. Для Бразилии это открывает возможность снижения зависимости от американского рынка и переориентации экспортных потоков в сторону Азии, Африки и других регионов.

Внутри страны правительство также предпринимает шаги для смягчения негативных последствий американских тарифов. Было объявлено о выделении порядка 30 миллиардов реалов (примерно 5,5 миллиарда долларов) на поддержку предприятий, наиболее пострадавших от новых пошлин.

Эта мера должна компенсировать издержки производителей и сохранить занятость в секторах, ориентированных на внешний рынок. Фактически речь идёт о попытке использовать бюджетные ресурсы для стабилизации экономики в условиях ухудшения внешнеэкономической конъюнктуры.

Если рассматривать ситуацию в более широком контексте, то действия США укладываются в общую тенденцию усиления протекционизма в мировой торговле. Вашингтон всё чаще использует тарифные инструменты не только для защиты собственных производителей, но и как элемент геоэкономического давления.

Для Бразилии это стало серьёзным вызовом, так как страна традиционно ориентируется на экспорт сырья и продукции с относительно низкой добавленной стоимостью. Повышение тарифов в США ударяет по таким ключевым сегментам, как металлургия, сельское хозяйство, нефтехимия, что способно замедлить экономический рост в среднесрочной перспективе.

С другой стороны, нынешний кризис может стать стимулом для перестройки бразильской экономической модели. Усиление сотрудничества внутри БРИКС, диверсификация экспортных направлений, а также стимулирование внутреннего производства могут в долгосрочной перспективе снизить зависимость от американского рынка.

Для этого Бразилии придётся активнее развивать промышленную политику, стимулировать технологические инновации и укреплять связи с Россией, Китаем, Индией и партнёрами по Глобальному Югу.

Таким образом, ситуация вокруг американских тарифов демонстрирует противоречивую динамику современной мировой торговли. С одной стороны, международные институты, такие как ВТО, сохраняют роль арбитра, но их эффективность снижается на фоне усиливающегося протекционизма крупнейших держав.

С другой стороны, у стран вроде Бразилии появляется стимул к поиску новых экономических моделей и альтернативных союзов.

В ближайшие месяцы именно от того, какие решения примет Палата внешней торговли и насколько эффективно будут реализованы меры поддержки бизнеса, будет зависеть способность Бразилии смягчить последствия тарифного давления США и сохранить устойчивость национальной экономики.