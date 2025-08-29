Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Бразилия готовит ответный удар после введения пошлин США

Экономика

Власти Бразилии поручили Палате внешней торговли страны провести детальную оценку возможности применения ответных мер против США после введения пошлин американской администрацией.

Флаг Бразилии
Фото: Bandeira brasileira by Núcleo Editorial, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Флаг Бразилии

В течение ближайшего месяца бразильским законодателям предстоит определить, подпадают ли действия Вашингтона под положения нового закона об экономической взаимности.

Этот документ был принят в апреле и одобрен конгрессом в июле текущего года, а его главная цель заключается в формировании механизма защиты национальных интересов от односторонних ограничительных мер со стороны ключевых торговых партнёров, прежде всего США.

По жёсткости введённых тарифов Бразилия оказалась в одном ряду с Индией, которая также столкнулась с протекционистскими шагами Вашингтона.

Новые тарифы в размере 50 процентов коснулись значительной части бразильского экспорта. Несмотря на то, что американская сторона предусмотрела около 700 исключений для стратегически важных отраслей — среди них авиастроение, энергетика и некоторые сегменты сельского хозяйства, — общий эффект оказался крайне чувствительным для бразильской экономики.

В условиях резкого ухудшения условий торговли Бразилия обратилась во Всемирную торговую организацию. Правительство страны инициировало консультации с США, утверждая, что введённые пошлины нарушают международные обязательства, закреплённые в рамках системы ВТО.

С юридической точки зрения у Бразилии есть основания рассчитывать на поддержку, поскольку международные торговые нормы предполагают ограничение применения столь масштабных протекционистских мер.

Однако практика рассмотрения подобных споров показывает, что процесс может затянуться на годы, а окончательное решение не всегда бывает в пользу пострадавшей стороны.

Одновременно с обращением в международные инстанции бразильское руководство усилило работу по развитию альтернативных экономических связей. Одним из ключевых направлений обозначено укрепление взаимодействия в рамках БРИКС.

Президент страны Луис Инасиу Лула да Силва сделал акцент на том, что консолидация усилий ведущих развивающихся экономик может стать ответом на ограничительные меры США и позволит выработать новые форматы сотрудничества. Для Бразилии это открывает возможность снижения зависимости от американского рынка и переориентации экспортных потоков в сторону Азии, Африки и других регионов.

Внутри страны правительство также предпринимает шаги для смягчения негативных последствий американских тарифов. Было объявлено о выделении порядка 30 миллиардов реалов (примерно 5,5 миллиарда долларов) на поддержку предприятий, наиболее пострадавших от новых пошлин.

Эта мера должна компенсировать издержки производителей и сохранить занятость в секторах, ориентированных на внешний рынок. Фактически речь идёт о попытке использовать бюджетные ресурсы для стабилизации экономики в условиях ухудшения внешнеэкономической конъюнктуры.

Если рассматривать ситуацию в более широком контексте, то действия США укладываются в общую тенденцию усиления протекционизма в мировой торговле. Вашингтон всё чаще использует тарифные инструменты не только для защиты собственных производителей, но и как элемент геоэкономического давления.

Для Бразилии это стало серьёзным вызовом, так как страна традиционно ориентируется на экспорт сырья и продукции с относительно низкой добавленной стоимостью. Повышение тарифов в США ударяет по таким ключевым сегментам, как металлургия, сельское хозяйство, нефтехимия, что способно замедлить экономический рост в среднесрочной перспективе.

С другой стороны, нынешний кризис может стать стимулом для перестройки бразильской экономической модели. Усиление сотрудничества внутри БРИКС, диверсификация экспортных направлений, а также стимулирование внутреннего производства могут в долгосрочной перспективе снизить зависимость от американского рынка.

Для этого Бразилии придётся активнее развивать промышленную политику, стимулировать технологические инновации и укреплять связи с Россией, Китаем, Индией и партнёрами по Глобальному Югу.

Таким образом, ситуация вокруг американских тарифов демонстрирует противоречивую динамику современной мировой торговли. С одной стороны, международные институты, такие как ВТО, сохраняют роль арбитра, но их эффективность снижается на фоне усиливающегося протекционизма крупнейших держав.

С другой стороны, у стран вроде Бразилии появляется стимул к поиску новых экономических моделей и альтернативных союзов.

В ближайшие месяцы именно от того, какие решения примет Палата внешней торговли и насколько эффективно будут реализованы меры поддержки бизнеса, будет зависеть способность Бразилии смягчить последствия тарифного давления США и сохранить устойчивость национальной экономики.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
