В Китае предложили закупать российские авиадвигатели, чтобы не зависеть от США

Вопрос о возможности закупки китайской стороной российских авиадвигателей приобретает особую актуальность, говорится в материале, опубликованном на китайской интернет-платформе Sohu.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use MC-21

Данная перспектива связана с усиливающейся торгово-экономической конфронтацией между Китаем и США, которая затрагивает не только сферы высоких технологий и электронной промышленности, но и авиационную отрасль.

Поставки критически важных компонентов, таких как авиационные двигатели, становятся инструментом политического давления и одновременно фактором национальной безопасности для любой страны, претендующей на технологическую и промышленную самостоятельность.

На сегодняшний день Китайская коммерческая авиационная корпорация (COMAC) развивает собственные проекты в области гражданского авиастроения. Основными результатами ее работы стали два типа авиалайнеров: среднемагистральный C909, рассчитанный на 90 пассажиров, и более крупный C919, способный перевозить до 190 человек.

Однако в обоих случаях ключевым элементом конструкции — двигателем — Китай пока не располагает собственной альтернативой. В проекте C909 используется двигатель производства американской корпорации General Electric, а в C919 — силовая установка компании CFM International.

Подобная зависимость от США воспринимается Пекином как серьёзный стратегический риск. В условиях нестабильных отношений с Вашингтоном любая эскалация конфликта способна привести к ограничениям или даже полному прекращению поставок критически важных комплектующих.

Это, в свою очередь, может парализовать развитие национальной программы гражданского авиастроения, которая рассматривается Китаем как ключевой элемент укрепления технологической независимости и снижения зависимости от западных производителей — прежде всего Boeing и Airbus.

Именно в этом контексте возникает интерес к возможному сотрудничеству с Россией. Ранее генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов в интервью РИА "Новости" заявил, что "Ростех" готов поставлять Китаю российские авиадвигатели в случае появления такого запроса.

В качестве потенциального варианта рассматривается силовая установка ПД-14 — первый российский двигатель пятого поколения, который создан в рамках программы импортозамещения и предназначен для перспективного авиалайнера МС-21.

Данный двигатель по своим параметрам вполне сопоставим с зарубежными аналогами и способен стать основой для альтернативной производственной цепочки в китайской гражданской авиации.

Тем не менее, переход на российские двигатели сопряжён с рядом объективных трудностей. Прежде всего, стандарты, применяемые в российской авиационной промышленности, значительно отличаются от тех, что приняты в США и странах Западной Европы.

Для Китая это означает необходимость создания отдельной инфраструктуры технического обслуживания, подготовки специалистов и сертификации соответствующих компонентов. Такой шаг потребует дополнительных инвестиций и приведёт к увеличению долгосрочных эксплуатационных расходов.

С другой стороны, отказ от диверсификации поставок несет куда более серьёзные риски. Опыт последних лет показал, что торговая война между США и Китаем может обостряться в любой момент. С февраля, когда администрация Дональда Трампа ввела первые пошлины на китайские товары, началась эскалация тарифной конфронтации, достигшая к середине года рекордных значений.

США последовательно увеличивали тарифы на импорт китайской продукции, что в пике привело к ставке 145 процентов, в то время как Пекин в ответ установил пошлины на американские товары на уровне 125 процентов.

Даже несмотря на последующие переговоры и временное снижение тарифных барьеров, в том числе договоренность о 90-дневной "тарифной паузе", ни одна из сторон не отказалась от использования торговых инструментов давления.

Более того, сохраняются и особые пошлины, например так называемый "фентаниловый тариф", который Вашингтон оставил в силе в размере 20 процентов, увеличив совокупную нагрузку на китайских экспортёров.

Это подчёркивает непредсказуемость торговых отношений и усиливает мотивацию Китая к поиску надёжных альтернативных поставщиков в стратегически важных отраслях.

Таким образом, обсуждение вопроса о закупке китайской стороной российских авиадвигателей выходит далеко за рамки двустороннего сотрудничества Москвы и Пекина.

Речь идет о формировании новых контуров глобальной промышленной политики, где Китай стремится постепенно выйти из-под зависимости от американских технологий, а Россия заинтересована в расширении рынков сбыта своей высокотехнологичной продукции.