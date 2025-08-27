Индия увеличит закупки российской нефти вопреки санкциям США

4:40 Your browser does not support the audio element. Экономика

В сентябре объём экспорта российской нефти в Индию вырастет, даже несмотря на ужесточение торговых мер со стороны США.

Фото: https://commons.wikimedia.org by roy.luck, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ нефтедобыча

По данным Reuters, индийские нефтеперерабатывающие компании планируют увеличить закупки российского сырья на 10-20 процентов, что эквивалентно дополнительным 150-300 тысячам баррелей в сутки.

Основной причиной такого увеличения стало сокращение плановых и внеплановых простоев нефтеперерабатывающих мощностей, что позволяет российским поставщикам нарастить объёмы экспорта.

Для Индии подобное решение является продолжением сложившейся в последние годы энергетической стратегии. Страна постепенно переориентировала свой импорт с традиционных поставщиков — стран ОПЕК — на более доступное российское сырье.

Основным фактором здесь выступает ценовая привлекательность: российская нефть, продающаяся с дисконтом в условиях западных санкций, позволяет индийским НПЗ значительно экономить на закупках. Экономическая логика делает российскую нефть приоритетным источником импорта, если не произойдет резких политических или рыночных изменений.

Финансовые аналитики подчеркивают, что вероятность того, что Индия полностью откажется от закупок у России, крайне невелика. Отказ означал бы существенное снижение объёмов предложения на мировом рынке — почти на миллион баррелей в день.

Это, в свою очередь, спровоцировало бы краткосрочный рост цен до уровня около ста долларов за баррель, что крайне нежелательно для стран-импортёров, включая саму Индию.

На фоне этих процессов США усиливают давление на Нью-Дели. В начале августа Вашингтон объявил о введении дополнительной 25-процентной пошлины на товары индийского происхождения. В результате совокупная ставка выросла до 50 процентов, что является одним из самых высоких показателей среди торговых партнёров США.

Американская администрация объяснила данный шаг тем, что индийское правительство прямо или косвенно продолжает закупать российскую нефть, тем самым способствуя сохранению для Москвы значительных экспортных доходов.

Реакция Индии оказалась ожидаемо негативной. В Нью-Дели считают новые пошлины несправедливыми и неоправданными, так как они подрывают долгосрочные планы расширения торговли с США. Изначально страны нацеливались на удвоение товарооборота до 500 миллиардов долларов к 2030 году, однако введение протекционистских мер осложняет перспективы заключения полноценного двустороннего соглашения. Несмотря на проведенные пять раундов переговоров, торговые разногласия остаются нерешёнными.

Следует отметить, что США рассматривают возможность распространения аналогичных пошлин и на другие страны, включая Китай, который занимает лидирующую позицию по закупкам российской нефти. Это свидетельствует о том, что американская стратегия давления выходит за рамки исключительно двусторонних отношений с Индией и направлена на формирование глобального барьера против экспорта российских энергоресурсов.

С одной стороны, США стремятся ограничить доходы России от продажи энергоресурсов, используя инструмент санкций и торговых барьеров.

С другой — страны-импортёры, такие как Индия и Китай, действуют исходя из собственных экономических реалий. Их приоритет заключается в обеспечении энергетической безопасности и минимизации затрат на топливо, что делает российскую нефть крайне привлекательной альтернативой.

В этом контексте позиция Индии становится особенно прагматичной. Правительство страны избегает резких заявлений о политической поддержке Москвы, но при этом активно использует ситуацию на энергетическом рынке для укрепления собственной экономики.

Для Нью-Дели российская нефть является не только источником удешевления импорта, но и фактором, позволяющим сдерживать инфляцию и обеспечивать устойчивость внутреннего топливного рынка.

В долгосрочной перспективе можно предположить, что Индия будет балансировать между давлением со стороны США и выгодой от сотрудничества с Россией. На данном этапе Нью-Дели не готов идти на значительное сокращение закупок, так как это напрямую ударит по экономическим интересам страны.