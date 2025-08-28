Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Россия и Китай обсуждают создание совместных зон в сельском хозяйстве

5:24
Экономика

Россия и Китай рассматривают возможность создания совместных зон сотрудничества в аграрной сфере, которым будет предоставлен особый режим — преференции международных территорий опережающего развития (МТОР).

Трактор собирает урожай пшеницы на сельскохозяйственном поле
Фото: unsplash.com by meriç tuna, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Трактор собирает урожай пшеницы на сельскохозяйственном поле

Такая инициатива отражает стремление двух стран к углублению стратегического партнёрства в области сельского хозяйства, расширению инфраструктуры экспорта и укреплению продовольственной безопасности.

Вопрос был поднят на встрече заместителя министра по развитию Дальнего Востока и Арктики России Виталия Алтабаева и заместителя министра сельского хозяйства и сельских дел КНР Чжана Чжили в преддверии визита президента РФ Владимира Путина в Китай.

Планируется, что в перечень новых зон войдут ключевые проекты группы компаний "Новый сухопутный зерновой коридор" (ГК "НСЗК"). Среди них — создание производственно-перерабатывающего агрокластера "Нижнеленинское — Тунцзян" на территории Еврейской автономной области, а также строительство транспортно-логистического центра в Забайкальске, включающего контейнерный и зерновой терминалы.

Эти проекты должны стать основой для системного развития сельскохозяйственной кооперации между двумя странами, повысить эффективность трансграничной торговли и снизить логистические издержки.

Отдельное внимание уделяется заключению межправительственного соглашения по реализации программы "Новый сухопутный зерновой коридор Россия — Китай". Эта программа нацелена на создание масштабной инфраструктуры для поставок сельхозпродукции в Китай и другие зарубежные рынки.

Уже сегодня её оператор — ГК "НСЗК" — реализовал значимый проект: построен специализированный Забайкальский зерновой терминал мощностью до восьми миллионов тонн зерна в год. Вложенные в него частные инвестиции превысили 15 миллиардов рублей, а количество созданных рабочих мест превысило 550.

Этот пример демонстрирует, что развитие аграрных логистических хабов способно не только стимулировать экспортный потенциал России, но и оказывать заметное социально-экономическое влияние на регионы.

С китайской стороны координацией по данному направлению занимается Госкомитет по развитию и реформам КНР. Российским партнёром выступает Минэкономразвития. Работа ведется в рамках межправительственной российско-китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству.

Это подчеркивает, что проект выходит далеко за рамки частной инициативы и фактически формирует один из приоритетов двусторонних отношений в области экономики.

Группа компаний "Новый сухопутный зерновой коридор" представляет собой крупный диверсифицированный агропромышленный холдинг. Её деятельность охватывает территории Урала, Сибири и Дальнего Востока. Основные задачи компании заключаются в развитии экспортной инфраструктуры для зерновых, зернобобовых и масличных культур, а также в расширении производственных мощностей.

Важным направлением работы является возвращение в оборот залежных земель и внедрение практики контрактного производства, что позволяет не только увеличить объёмы сельхозпроизводства, но и повысить его устойчивость.

По данным специализированного издания "Агроэксперт", в долгосрочной перспективе ГК "НСЗК" намерена не ограничиваться инфраструктурными проектами, а развивать собственное производство сельскохозяйственных культур.

Инвестиции в аграрные проекты могут достигнуть сто миллиардов рублей, что делает холдинг одним из наиболее перспективных игроков российского агропромышленного комплекса.

Создание российско-китайских аграрных зон сотрудничества может стать фактором долгосрочной трансформации региональной экономики.

Во-первых, это открывает новые каналы для экспорта зерновых в Китай, где сохраняется высокий спрос на продукцию российского сельского хозяйства.

Во-вторых, подобные инициативы способствуют развитию приграничных территорий России, которые традиционно испытывают дефицит инвестиций.

В-третьих, сотрудничество в рамках МТОР позволяет ускорить реализацию крупных инфраструктурных проектов благодаря налоговым и административным льготам, что повышает их привлекательность для инвесторов.

Кроме того, проект несет и геополитическое значение. На фоне мировой продовольственной нестабильности Россия и Китай стремятся диверсифицировать свои поставки и укрепить взаимные связи в сфере аграрной безопасности.

Для России это возможность снизить зависимость от традиционных экспортных направлений, а для Китая — обеспечить надёжный канал поставок зерновых и масличных культур в условиях растущего внутреннего спроса.

Таким образом, обсуждаемые инициативы можно рассматривать как часть более широкой стратегии интеграции двух стран в аграрной сфере. Они сочетают в себе экономические, социальные и политические аспекты, способные оказать значительное влияние на развитие Дальнего Востока и Сибири, а также на укрепление российско-китайских отношений в целом.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
