Константин Жучков: Если не знаете свою аудиторию — вы обречены на выживание

О системной автоматизации маркетинга, роли AI и фокусе на целевой аудитории рассказал международный бизнес-консультант, основатель компании ResultED Consulting.

Фото: Фото из личного архива Константина Жучкова Бизнес-консультант Константин Жучков

Согласно данным Бюро нацстатистики, малый и средний бизнес в стране продолжает расти, а рекламные бюджеты в первом квартале 2025 года выросли почти на треть. Конкуренция усиливается, а маркетинг требует системности. Однако многие компании не выстраивают его как управляемую систему, способную адаптироваться к поведению аудитории и алгоритмам платформ. К таким выводам пришел бизнес-консультант Константин Жучков, работая с более чем 300 компаниями в США, Европе и СНГ. Он является ментором международного предпринимательского клуба FORCE и участвовал в международной образовательной программе Open World. Недавно Жучков опубликовал методику AI-Target Insight — экспресс-исследование ЦА на базе ChatGPT с трёхшаговым циклом Segmentation → Avatars → CustDev, направленную на ускорение анализа и снижение CAC. Сегодня он сосредоточен на русскоязычных рынках, где продвигает подход на стыке глубокой аналитики, AI и системного маркетинга без штатных специалистов. В интервью эксперт рассказал, почему знание своей целевой аудитории важнее любых инструментов и к чему готовиться предпринимателям в ближайшие годы.

— Константин, ваша консалтинговая компания работает с предпринимателями из разных стран. Почему, по вашему наблюдению, именно системный подход позволяет добиться кратного роста продаж в бизнесе?

— На старте предприниматель интуитивно полагается на свою харизму и личное участие. Это помогает расти до определенного уровня — обычно до миллиона в год, — потом начинается стагнация. В этот момент бизнесу нужна не новая CRM-система или креатив, а четкая структура. Нужно создавать системы принятия решений, которые можно масштабировать и внедрять в команды. Я говорю о конкретных сценариях: как квалифицировать лид, как сегментировать запросы, как доносить ценность. Всё это завязано на понимании потребностей аудитории.

— С какими запросами к вам приходят предприниматели России, в чем их отличие от потребностей международного бизнеса?

— Российский бизнес приходит с живыми проектами: школы, сервисы, консультации. Есть сильный продукт, есть понимание ниши, но нет чётких процессов: лидогенерации, прогрева, доведения до покупки. Мы картируем путь клиента и выявляем точки потерь. Рынок восприимчив к практическим инструментам: если система показывает результат в первые 2-3 недели, её начинают применять всей командой.

— Ключом к системной вы называете исследование аудитории. Почему и какие ошибки чаще всего совершают предприниматели, когда начинают автоматизацию?

— Всё строится от клиента. Если ты не знаешь, что у него болит, то никакая система не спасет: ты просто будешь масштабировать хаос. Частая ошибка — продавать всё всем без знания своего главного сегмента, без интервью, без анализа паттернов. В результате воронка работает нестабильно, а автоматизация превращается в бесполезную игрушку. Я всегда говорю: не знаешь аудиторию — не знаешь, что автоматизировать.

— Какие ошибки в автоматизации маркетинга вы считаете критичными?

— Самая опасная — пытаться автоматизировать всё сразу. Лучше начать с одного процесса — например, квалификация заявок — довести до результата, потом двигаться дальше. Вторая — отсутствие чётких метрик. Люди ставят роботов, подключают рассылки, но не фиксируют, что именно должно измениться. И третья — отсутствие исследований. Если не знаешь, как клиент принимает решение, — не знаешь, что упростить. Поэтому у нас всё начинается с интервью, картирования путей, разметки болей — только потом автоматизация.

— Вы разработали обучающую программу "Предприниматель 2.0: Система против героизма". Что вы вкладываете в понятие "против героизма" и почему в программе сделан акцент на маркетинге?

— Под "героизмом" я понимаю типичную для малого бизнеса ситуацию, когда владелец берёт на себя всё: от продаж и маркетинга до операционных задач. Это быстро выматывает и приводит к выгоранию. Идея "против героизма" в том, что в бизнесе важны не только сила и готовность трудиться, но и точность решений. Моя методика, основанная на личном опыте, сочетает искусственный интеллект, путь клиента и direct-response подход в виде рабочих скриптов, шаблонов и последовательностей. Это позволяет делегировать до 80% рутинных решений и использовать маркетинг как инструмент роста, а не хаоса.

— Вы готовите книгу "No-Marketer Marketing" для предпринимателей. В чем её суть?

— В том, что маркетинг сегодня как Excel: или осваиваешь, или бизнес не выживет. Книга — это система, которая без агентств и сложных стратегий позволит выстроить привлечение клиентов. Условно, есть Telegram-канал или рассылка, делаешь базовые шаги по системе и начинаешь получать предсказуемый поток клиентов. Без бюджета, без фрустрации, без пустых тестов. Я хочу, чтобы предприниматели поняли: лучший маркетолог для их бизнеса — это они сами. Просто им не хватает системы.

— Как AI повлияет на продажи и маркетинг в ближайшие годы?

— Всё, что можно автоматизировать, — будет автоматизировано. В выигрыше те, кто внедряет не технологии ради моды, а решения, заточенные под клиента. Уже появляются новые роли внутри компаний, например, AI-маркетологи, интеграторы продаж. Владельцам бизнеса важно прокачивать системное мышление: понимать не инструменты, а связи между ними. Тогда ты сможешь управлять, а не зависеть.

— Вы активно выступаете на международных мероприятиях и менторите стартапы, например, на акселераторе Skilled Business Academy. Опишите кейс, который иллюстрирует важность точного понимания аудитории.

— Например, образовательный проект, который работал с родителями школьников. Раньше они запускали рассылки по базе, но открываемость была ниже среднего по рынку. Мы переписали цепочку писем с учетом болей, добавили поведенческую логику и AI‑персонализацию — через 10 дней open rate вырос до 46% на холодной базе. В другом кейсе CRM‑внедрение ускорило работу с лидами на 30 % и сократило издержки на 25 %. Также мы реализовали B2B‑кампанию, где за месяц было отправлено более 10 000 персонализированных email — это принесло прирост новых контактов на 7 % в холодной базе. И главное — команда поняла, как повторить результат.

— Что посоветуете предпринимателям, которые хотят использовать автоматизацию для роста бизнеса, но не знают, с чего начать?

— Начните с ответа на вопрос: кто ваш клиент и какую боль вы решаете. Сделайте 5-10 интервью, запишите фразы, найдите паттерны. На этом можно строить и маркетинг, и продукт, и автоматизацию. Второе — не бойтесь простых решений. Самая сложная система та, которую не внедрили. Поэтому берите то, что работает, и адаптируйте под себя. И третье — не идите в автоматизацию ради автоматизации. Убедитесь, что каждый шаг приносит понятный результат. Тогда AI перестанет быть модой и станет вашим помощником. Если бизнес — это отношения, то технологии должны их усиливать, а не заменять. Если не знаете свою аудиторию — вы обречены на выживание.