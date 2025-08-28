Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Артюков

Пошлины Трампа помогли Индии и Китаю начать восстановление отношений

5:19
Экономика

Весной началось постепенное движение Китая и Индии в сторону нормализации двусторонних отношений. Важным фоном для этих событий стало резкое обострение торговых противоречий между США и Китаем, спровоцированное решением президента США Дональда Трампа ввести пошлины на широкий спектр импортируемых товаров.

Китай
Фото: unsplash.com by Ling Tang is licensed under Free to use under the Unsplash License
Китай

Эти меры были направлены не только против Пекина, но и против ряда других торговых партнёров Вашингтона, что объективно изменило баланс сил на мировой арене и подтолкнуло Китай к поиску новых стратегических союзников, в числе которых естественным образом оказалась Индия.

В марте председатель КНР Си Цзиньпин сделал скрытый дипломатический шаг в сторону индийского руководства, направив послание президенту Индии Драупади Мурму, утверждается в материале агентства Bloomberg.

Это письмо, которое источники характеризуют как конфиденциальное, содержало сигналы о готовности Пекина к сближению и о стремлении снизить уровень напряжённости в двусторонних отношениях. В документе китайский лидер кобы подчёркивал обеспокоенность тем, что торговые соглашения США с отдельными странами могут нанести ущерб интересам Китая.

Кроме того, Пекин обозначил конкретного представителя, уполномоченного вести диалог с индийской стороной, что свидетельствовало о серьёзности намерений наладить более конструктивное сотрудничество.

Уже летом индийское руководство стало проявлять заметно больший интерес к укреплению отношений с Китаем. По информации инсайдеров, в июне индийские власти активизировали переговорные инициативы, поскольку отношения Нью-Дели с Вашингтоном начали осложняться.

Атмосфера в торговых переговорах Индии и США становилась всё более напряженной, что было связано как с попытками Трампа навязать Индии более жёсткие условия торговли, так и с его публичными заявлениями о якобы достигнутом посредничестве в урегулировании конфликта между Индией и Пакистаном. Подобные заявления воспринимались индийскими политиками как вмешательство во внутренние и региональные дела страны и вызывали заметное раздражение в Дели.

Ключевым поворотным моментом стало лето-осень, когда американская администрация приняла решение о введении 50-процентных пошлин на ряд индийских товаров. Белый дом оправдывал этот шаг тем, что Индия продолжала закупать нефть у России, что не соответствовало интересам США.

Однако для Нью-Дели такие меры стали серьёзным ударом и фактически подтолкнули страну к поиску более предсказуемых партнеров, в числе которых оказался Китай.

На этом фоне процесс восстановления индийско-китайских отношений заметно ускорился. В августе стало известно о подготовке к возобновлению прямого авиасообщения между двумя странами, а также о планах премьер-министра Индии Нарендры Моди впервые за семь лет посетить Китай с официальным визитом.

Американские эксперты отмечают, что в определенной степени именно жёсткая и зачастую непредсказуемая политика Дональда Трампа подтолкнула Пекин и Дели к сближению.

По словам бывшего дипломата Эшли Теллиса, по сути, политика Белого дома поставила Индию в ситуацию, когда дистанцирование от Китая становилось менее выгодным, чем восстановление диалога.

Тем не менее, несмотря на определённый прогресс, между Китаем и Индией сохраняются противоречия. Для Индии ключевой проблемой остается тесное сотрудничество Китая с Пакистаном, которое воспринимается как угроза национальной безопасности.

Пекин же недоволен присутствием в Индии Далай-ламы и активностью тибетского движения в изгнании, что традиционно вызывает раздражение китайских властей.

Другие американские эксперты подчеркивают, что процесс налаживания индийско-китайских отношений не будет быстрым. По словам бывшего дипломата Джереми Чана, нынешняя динамика носит во многом восстановительный характер: страны лишь пытаются вернуть уровень сотрудничества, который был утрачен в предыдущие годы.

Дальнейшее продвижение вперед потребует значительных усилий, так как речь идет не только о торгово-экономических интересах, но и о стратегических противоречиях, связанных с региональной безопасностью и влиянием в Азии.

В более широком контексте происходящее отражает закономерность мировой политики: давление США на своих партнёров и конкурентов нередко приводит к неожиданным альянсам и переориентации внешнеполитических приоритетов других государств.

Для Индии важным мотивом сближения с Китаем становится желание снизить чрезмерную зависимость от Вашингтона, который, как показала практика, может в любой момент изменить условия взаимодействия.

Для Китая же Индия является не только крупным рынком, но и стратегическим соседом, с которым необходимо выстраивать хотя бы минимальный уровень доверия, чтобы избежать эскалации региональных конфликтов.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы китай индия торговля дипломатия
Новости Все >
Ваш домофон может оказаться ловушкой: афера, которая открывает дверь к персональным данным
Масло исчезает за пару сотен километров: простые ошибки и серьёзные поломки
Секретный аромат стирает голубей с карты вашего участка
Виртуальные джунгли и саванна: новый зоопарк ломает старые правила
Удалённая работа: три способа перевернут ваше представление о заработке онлайн
Что нельзя выкладывать в соцсетях: за это грозит реальный срок
Космос раскрывает семейную драму: Бенну и Рюгу оказались осколками древнего гиганта
Худеем без мучений: правило 5-2, которое покорило женщин после 40 — вот в чем секрет
Бизнес в России: Алла Пугачёва продлила ИП несмотря на отъезд
Бабушки знали больше, чем косметологи: простые хитрости, дарящие сияние лицу
Сейчас читают
Samsung и Johns Hopkins показали образец холодильника нового поколения
Наука и техника
Samsung и Johns Hopkins показали образец холодильника нового поколения Аудио 
Зелёный перец превратится в алый за считанные дни: хитрость, о которой молчат продавцы
Еда и рецепты
Зелёный перец превратится в алый за считанные дни: хитрость, о которой молчат продавцы Аудио 
Популярное
Алиев раскрыл секреты своей русофобии с уверенностью, что Москва простит

Алиев обвинил Россию в ухудшении отношений, при этом считая её генетически страной-оккупантом. Москва делает вид, что не замечает сути его позиции.

Алиев раскрыл секреты своей русофобии с уверенностью, что Москва простит
Гарантии безопасности Украине отменяются после продвижения ВС РФ в Днепропетровской области
Гарантии безопасности Украине отменяются после продвижения ВС РФ в Днепропетровской области
Золото идёт пластами: Китайское месторождение в Хунани шокировало даже старожилов отрасли
Россия спасает экспорт нефти Саудовской Аравии поставками мазута
Трамп закрывает Вашингтон с помощью армии. Активист MAGA раскрывает план Любовь Степушова Россия теряет Южный Кавказ: украинский сценарий повторяется? Дарья Асламова Неожиданное признание: как Вуди Аллен отметил день русского кино Анжела Якубовская
Это будет ужасно для Москвы: Трамп предупредил Россию о начале новой войны
Рекорд, который не побил даже прогресс: кошка прожила почти 40 лет и до сих пор поражает мир
Смешные только на фото: 9 птиц, которые доказывают, что природа иногда играет в хоррор-комедию
Смешные только на фото: 9 птиц, которые доказывают, что природа иногда играет в хоррор-комедию
Последние материалы
Трамп закрывает Вашингтон с помощью армии. Активист MAGA раскрывает план
Пошлины Трампа помогли Индии и Китаю начать восстановление отношений
Бабушки знали больше, чем косметологи: простые хитрости, дарящие сияние лицу
Хит осени: грибная икра, от которой невозможно оторваться
Секунда — и двери не пускают хозяина: как открыть и завести машину, если бесключевой доступ сломался
Обычный компост уже не работает: без этой хитрости огурцы дают урожай в разы хуже
Американский колледж спортивной медицины: кардио и силовые тренировки полезнее в комплексе
18% останется в прошлом? Новый прогноз по ключевой ставке ЦБ
Гордон высмеяла Диброву: жена телеведущего стала героиней язвительного стиха
Ваш психотип против спортзала: как найти вид активности, который понравится именно вам
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.