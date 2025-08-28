Пошлины Трампа помогли Индии и Китаю начать восстановление отношений

5:19 Your browser does not support the audio element. Экономика

Весной началось постепенное движение Китая и Индии в сторону нормализации двусторонних отношений. Важным фоном для этих событий стало резкое обострение торговых противоречий между США и Китаем, спровоцированное решением президента США Дональда Трампа ввести пошлины на широкий спектр импортируемых товаров.

Фото: unsplash.com by Ling Tang is licensed under Free to use under the Unsplash License Китай

Эти меры были направлены не только против Пекина, но и против ряда других торговых партнёров Вашингтона, что объективно изменило баланс сил на мировой арене и подтолкнуло Китай к поиску новых стратегических союзников, в числе которых естественным образом оказалась Индия.

В марте председатель КНР Си Цзиньпин сделал скрытый дипломатический шаг в сторону индийского руководства, направив послание президенту Индии Драупади Мурму, утверждается в материале агентства Bloomberg.

Это письмо, которое источники характеризуют как конфиденциальное, содержало сигналы о готовности Пекина к сближению и о стремлении снизить уровень напряжённости в двусторонних отношениях. В документе китайский лидер кобы подчёркивал обеспокоенность тем, что торговые соглашения США с отдельными странами могут нанести ущерб интересам Китая.

Кроме того, Пекин обозначил конкретного представителя, уполномоченного вести диалог с индийской стороной, что свидетельствовало о серьёзности намерений наладить более конструктивное сотрудничество.

Уже летом индийское руководство стало проявлять заметно больший интерес к укреплению отношений с Китаем. По информации инсайдеров, в июне индийские власти активизировали переговорные инициативы, поскольку отношения Нью-Дели с Вашингтоном начали осложняться.

Атмосфера в торговых переговорах Индии и США становилась всё более напряженной, что было связано как с попытками Трампа навязать Индии более жёсткие условия торговли, так и с его публичными заявлениями о якобы достигнутом посредничестве в урегулировании конфликта между Индией и Пакистаном. Подобные заявления воспринимались индийскими политиками как вмешательство во внутренние и региональные дела страны и вызывали заметное раздражение в Дели.

Ключевым поворотным моментом стало лето-осень, когда американская администрация приняла решение о введении 50-процентных пошлин на ряд индийских товаров. Белый дом оправдывал этот шаг тем, что Индия продолжала закупать нефть у России, что не соответствовало интересам США.

Однако для Нью-Дели такие меры стали серьёзным ударом и фактически подтолкнули страну к поиску более предсказуемых партнеров, в числе которых оказался Китай.

На этом фоне процесс восстановления индийско-китайских отношений заметно ускорился. В августе стало известно о подготовке к возобновлению прямого авиасообщения между двумя странами, а также о планах премьер-министра Индии Нарендры Моди впервые за семь лет посетить Китай с официальным визитом.

Американские эксперты отмечают, что в определенной степени именно жёсткая и зачастую непредсказуемая политика Дональда Трампа подтолкнула Пекин и Дели к сближению.

По словам бывшего дипломата Эшли Теллиса, по сути, политика Белого дома поставила Индию в ситуацию, когда дистанцирование от Китая становилось менее выгодным, чем восстановление диалога.

Тем не менее, несмотря на определённый прогресс, между Китаем и Индией сохраняются противоречия. Для Индии ключевой проблемой остается тесное сотрудничество Китая с Пакистаном, которое воспринимается как угроза национальной безопасности.

Пекин же недоволен присутствием в Индии Далай-ламы и активностью тибетского движения в изгнании, что традиционно вызывает раздражение китайских властей.

Другие американские эксперты подчеркивают, что процесс налаживания индийско-китайских отношений не будет быстрым. По словам бывшего дипломата Джереми Чана, нынешняя динамика носит во многом восстановительный характер: страны лишь пытаются вернуть уровень сотрудничества, который был утрачен в предыдущие годы.

Дальнейшее продвижение вперед потребует значительных усилий, так как речь идет не только о торгово-экономических интересах, но и о стратегических противоречиях, связанных с региональной безопасностью и влиянием в Азии.

В более широком контексте происходящее отражает закономерность мировой политики: давление США на своих партнёров и конкурентов нередко приводит к неожиданным альянсам и переориентации внешнеполитических приоритетов других государств.

Для Индии важным мотивом сближения с Китаем становится желание снизить чрезмерную зависимость от Вашингтона, который, как показала практика, может в любой момент изменить условия взаимодействия.

Для Китая же Индия является не только крупным рынком, но и стратегическим соседом, с которым необходимо выстраивать хотя бы минимальный уровень доверия, чтобы избежать эскалации региональных конфликтов.