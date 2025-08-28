Они не сдаются: советник Трампа удивился отказу Индии прекратить импорт российской нефти

Старший советник американского президента по торговле Питер Наварро выразил недоумение по поводу позиции Индии, отказавшейся сократить закупки российской нефти, несмотря на давление со стороны Вашингтона.

Фото: forbesindia.com by Reliance Industries, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Индийский НПЗ

"Индия очень легко может получить завтра скидку в 25 процентов (на пошлины. — Прим. ред.), если прекратит покупать российскую нефть. <…> Но они (индийцы. — Прим. ред.) не хотят этого. Они не сдаются. <…> Я в недоумении", — заявил Наварро в эфире Bloomberg TV.

Он добавил, что ключевая цель американской администрации заключается в том, чтобы не допустить расширения торговли Россией с двумя крупнейшими азиатскими державами — Индией и Китаем. Именно эти страны за последние два года стали основными покупателями российских энергоносителей.

Накануне вступила в силу мера, инициированная президентом Дональдом Трампом: на импорт из Индии введена 25-процентная пошлина, которая в совокупности с уже действующими тарифами довела ставку до рекордных 50 процентов.

Это один из самых высоких тарифных барьеров, когда-либо применявшихся США против столь крупного торгового партнёра. Исключения сделаны лишь для гуманитарных грузов, поставок, отправленных до момента введения ограничений, и продукции, идущей в рамках специальных взаимных торговых программ.

Решение Белого дома стало прямым ответом на стремительный рост закупок индийской стороной российской нефти. Если в 2021 году её доля в энергетическом импорте Индии составляла менее одного процента, то к середине 2024 года показатель увеличился до 42 процентов.

Такой скачок стал результатом дисконтных условий, которые Россия предложила на фоне западных санкций, а также необходимости Индии диверсифицировать источники энергоснабжения для удовлетворения растущих потребностей в топливе.

Официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал резко раскритиковал новые тарифные меры. По его словам, американские действия "необоснованны и неблагоразумны", а Индия, как и любая другая крупная экономика, будет вынуждена предпринять шаги по защите национальных интересов.

Индийская сторона также указывает на избирательность американской критики: Вашингтон требует от Нью-Дели отказаться от сотрудничества с Москвой, в то время как крупнейшие покупатели российских энергоносителей — Китай и страны ЕС — продолжают активные закупки. Это, по мнению Нью-Дели, подрывает доверие к американской позиции и демонстрирует её политическую, а не экономическую мотивацию.

При этом индийские власти подчеркивают готовность к диалогу и поиску компромисса. Переговоры между странами уже состоялись, однако безрезультатно.

Как отмечают СМИ, основным камнем преткновения остаётся требование США о предоставлении американским агропроизводителям доступа к индийскому рынку для генетически модифицированных сельхозкультур.

Для Индии этот вопрос является крайне чувствительным: миллионы местных фермеров зависят от традиционных сортов и опасаются, что доминирование транснациональных корпораций подорвёт продовольственный суверенитет страны.

Позиция Индии объясняется сразу несколькими факторами. Во-первых, это вопрос энергетической безопасности. Индия — третья экономика мира по объёму потребления нефти. Для страны с населением свыше 1,4 млрд человек надёжные и доступные энергоресурсы являются не просто элементом экономического развития, но и условием социальной стабильности.

Российская нефть позволяет Индии сдерживать рост цен на топливо внутри страны и поддерживать конкурентоспособность своей промышленности.

Во-вторых, речь идёт о геополитическом балансе. Нью-Дели традиционно придерживается политики стратегической автономии. Несмотря на тесные связи с США, особенно в области высоких технологий и безопасности в рамках формата QUAD, Индия не готова жертвовать своим сотрудничеством с Россией, которая остаётся ключевым поставщиком вооружений и политическим партнёром в ООН.

В-третьих, нельзя забывать о прямых экономических интересах. В отличие от Европы, которая резко сократила закупки российского топлива, Индия и Китай получили уникальную возможность приобретать сырьё по сниженной цене. Отказ от этой выгоды означал бы прямые экономические потери для страны, что неприемлемо в условиях замедления глобальной экономики.

Наконец, важен и вопрос принципа: уступка в нефтяном вопросе создаст прецедент для дальнейших требований Вашингтона, включая либерализацию сельскохозяйственного рынка под интересы транснациональных корпораций. Для Индии это воспринимается как угроза внутренней стабильности и сельской экономики, где заняты сотни миллионов людей.

Таким образом, спор между Вашингтоном и Нью-Дели выходит далеко за рамки торговли нефтью. Для США это вопрос глобальной стратегии — удержания России в изоляции и недопущения формирования альтернативных центров силы в Азии. Для Индии же — это вопрос суверенитета и права самостоятельно определять экономическую политику.

В ближайшие месяцы можно ожидать продолжения переговоров, однако шансы на быстрый компромисс невелики. Индия вряд ли откажется от выгодных поставок российской нефти, а США, в свою очередь, вряд ли готовы пойти на существенные уступки без выполнения своих ключевых требований.

В итоге ситуация вокруг тарифов и закупок нефти отражает более широкий процесс — трансформацию мировой торговой системы, где интересы крупных держав всё чаще вступают в конфликт, а традиционные механизмы регулирования перестают работать.

Для Индии выбор в пользу сохранения импорта российской нефти — это не столько жест против США, сколько осознанное стремление защитить собственную экономическую устойчивость и стратегическую независимость.