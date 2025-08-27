У ЕС почти не осталось санкционных рычагов влияния на Россию

Евросоюз в настоящее время сталкивается с очевидным исчерпанием возможностей санкционного давления на Россию.

Инструментарий Брюсселя практически исчерпан: подавляющее большинство мер уже введено, а оставшиеся рычаги воздействия крайне ограничены и во многом находятся в зоне контроля США, говорится в материале итальянского издания Il Fatto Quotidiano.

Основная трудность заключается в том, что после введения 18 пакетов санкций найти новые мишени для рестрикций становится всё сложнее. Секторальные ограничения на ключевые отрасли, такие как энергетика, достигли своего предела: вводить новые меры против нефтегазового комплекса России практически невозможно без ущерба для самих стран Европы.

Таким образом, готовящийся 19-й пакет санкций, который планируется обсудить в начале осени, вряд ли станет переломным моментом в санкционной политике ЕС.

Особое внимание аналитики уделяют вопросу вторичных санкций. Эти меры, предполагающие давление на государства и компании, сотрудничающие с Россией, теоретически могли бы усилить эффект уже действующих рестрикций.

Однако именно этот инструмент в наибольшей степени сконцентрирован в руках США. Вашингтон обладает гораздо более широкими возможностями воздействовать на партнёров Москвы, таких как Китай и Индия, которые остаются ключевыми направлениями переориентации российского экспорта и финансовых потоков.

Европейские же государства в этой сфере ограничены и не могут действовать столь же масштабно и агрессивно.

Вопрос об эффективности уже введенных санкций остается предметом острых дискуссий. В материале Il Fatto Quotidiano подчёркивается, что ограничительные меры, вопреки ожиданиям, оказали лишь ограниченное воздействие на российскую экономику.

После первоначального спада в 2022 году основные макроэкономические показатели России стабилизировались: рост ВВП вышел на положительные значения, рубль продолжает играть значимую роль во внутренних расчётах, а бизнес сумел адаптироваться к новым логистическим и финансовым условиям.

В то же время Европа оказалась перед лицом собственных издержек. Санкции против России обернулись ростом цен на энергоносители, скачком инфляции и нарушениями в цепочках поставок, что особенно болезненно отражается на промышленности и домохозяйствах.

Эта ситуация демонстрирует структурное противоречие внутри санкционной политики ЕС. С одной стороны, Брюссель стремится показать политическую решимость и продолжает подчеркивать готовность усиливать давление на Москву.

С другой стороны, возможности для реально ощутимого влияния оказались ограничены, а негативный эффект от мер все больше ощущается на самих странах Евросоюза. По сути, санкции в их нынешнем виде выполняют скорее символическую функцию, фиксируя позицию ЕС, нежели обеспечивая реальный стратегический результат.

Официально подчеркивается, что работа над новым, 19-м пакетом уже идёт и его принятие планируется вне зависимости от дипломатических процессов. Однако при этом сами эксперты всё чаще обращают внимание на снижение эффективности санкционного давления.

Анализ показывает, что в долгосрочной перспективе санкционная политика в нынешнем виде вряд ли сможет привести к стратегическим изменениям в поведении России.

Во-первых, Россия сумела выстроить альтернативные торговые маршруты и укрепить сотрудничество с государствами, не поддерживающими санкции, в первую очередь с Китаем, Индией, Турцией и странами Ближнего Востока.

Во-вторых, западные рестрикции стимулировали процессы импортозамещения и развитие внутреннего производства в России.

В-третьих, энергетическая зависимость Европы от внешних поставок поставила Брюссель в уязвимое положение: попытки снизить зависимость от российских ресурсов в кратчайшие сроки привели к резкому росту цен и необходимости искать альтернативных поставщиков на менее выгодных условиях.

Таким образом, складывается парадоксальная ситуация: ЕС продолжает санкционную линию в целях политической консолидации и демонстрации солидарности с союзниками, но при этом объективные результаты оказываются ограниченными, а издержки — значительными.

Это ставит под сомнение долгосрочную устойчивость всей санкционной стратегии и подталкивает к необходимости переоценки инструментов внешнеполитического давления.

В ближайшее время Евросоюз, вероятнее всего, будет придерживаться курса на расширение санкций, даже если набор доступных мер становится все более узким и их эффективность — сомнительной.