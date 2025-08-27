Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Артюков

ЕС уступил давлению и готовится отменить все пошлины на американские промтовары

Экономика

Евросоюз в ближайшие дни намерен ускорить процесс принятия правовых актов, направленных на отмену всех действующих пошлин в отношении промышленных товаров из США.

Европейская комиссия
Фото: commons.wikimedia.org by European Commission, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Европейская комиссия

Такой шаг рассматривается как элемент масштабной торговой сделки, в рамках которой Евросоюз пытается сбалансировать давление со стороны Вашингтона и сохранить доступ европейских производителей к американскому рынку.

Инициатива находится на завершающей стадии согласования, а источники в европейских институтах подчёркивают, что Брюссель готов пойти на значительные уступки ради достижения стратегического компромисса.

В основе процесса лежит требование американской стороны, выдвинутое администрацией президента Дональда Трампа, сообщает агентство Bloomberg.

Белый дом поставил условие: снижение тарифов на европейские автомобили возможно только при условии, что ЕС устранит барьеры для экспорта американской продукции. Это касается не только промышленных товаров, но и отдельных категорий сельскохозяйственной и рыбной продукции.

На сегодняшний день американские пошлины на автомобили и автозапчасти из ЕС остаются на уровне 27,5 процентов. Для европейской автомобильной промышленности, которая традиционно занимает значительную долю в экспорте, сохранение столь высокого уровня тарифов является серьёзным вызовом.

Брюссель настаивает на том, чтобы ставка была снижена как минимум до 15 процентов, что соответствует ранее согласованным параметрам. Снижение тарифов позволило бы европейским автопроизводителям сохранить конкурентоспособность на американском рынке и снизить потенциальные потери отрасли.

Еврокомиссия подчёркивает, что готова открывать доступ к рынку Евросоюза для американских товаров при условии встречного смягчения барьеров в США. Такая логика объясняется тем, что ЕС, в отличие от США, более зависим от внешней торговли, и затягивание конфликта способно нанести ощутимый ущерб экономическому росту региона.

27 июля председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и Дональд Трамп достигли предварительных договорённостей относительно торговли. Стороны согласовали, что начиная с 1 августа США введут пониженные тарифы в размере 15 процентов на примерно три четверти европейских товаров, поставляемых на американский рынок.

Этот шаг позволил избежать реализации угрозы Белого дома ввести 30-процентные пошлины на весь импорт из Европы. Таким образом, было найдено временное решение, при котором ЕС демонстрирует готовность к значительным экономическим уступкам.

Однако характер достигнутых договорённостей вызывает неоднозначную реакцию внутри самого Евросоюза. Взамен на снижение тарифов европейская сторона обязалась пойти на радикальные шаги в энергетической политике.

Брюссель согласился полностью отказаться от импорта российских энергоресурсов и переориентировать закупки на американский рынок. Речь идет не только о нефти и газе, но и о ядерном топливе, оборудовании для атомной энергетики и ряде сопутствующих технологий. Общий объём закупок оценивается в 750 миллиардов долларов.

Кроме того, ЕС обязался инвестировать в экономику США порядка 600 миллиардов долларов, что фактически превращает сделку не просто в торговое соглашение, а в масштабный стратегический альянс с выраженной геополитической составляющей.

Аналитики отмечают, что подобные договорённости отражают глобальный тренд перераспределения экономических и политических влияний. Евросоюз, стремясь сохранить устойчивость своих промышленных отраслей, фактически усиливает зависимость от американского энергетического сектора и внутреннего рынка США.

Для Вашингтона это решение выгодно сразу по нескольким направлениям: оно снижает конкуренцию со стороны европейских производителей, укрепляет позиции американских энергетических корпораций и позволяет встраивать Европу в орбиту своей экономической стратегии.

С другой стороны, внутри Европы возрастают риски дискуссий о справедливости подобных уступок. Отказ от российских энергоресурсов может увеличить издержки для европейских стран, особенно для промышленности, ориентированной на энергоемкие производства.

Перенаправление колоссальных инвестиций в американскую экономику также может восприниматься как ослабление внутренних программ развития ЕС. Возникает вопрос: действительно ли Брюссель выигрывает от соглашения, или же речь идет о вынужденном компромиссе под давлением Соединённых Штатов.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
