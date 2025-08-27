Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Артюков

Россия готова ввести санкции против норвежских рыбаков

Экономика

В июле Норвегия приняло решение ограничить доступ к своей исключительной экономической зоне для двух российских рыболовецких компаний.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Российская сторона расценила этот шаг как безосновательный и нарушающий многолетние договорённости о совместном управлении запасами биоресурсов в Баренцевом и Норвежском морях.

Ситуация стала предметом обсуждения на внеочередной сессии смешанной российско-норвежской комиссии по рыболовству, где представители России подчеркнули, что такие действия противоречат установленной практике сотрудничества и подрывают взаимное доверие между сторонами.

Федеральное агентство по рыболовству России обозначило позицию страны предельно ясно: по словам главы ведомства Ильи Шестакова, если в течение месяца Норвегия не пересмотрит принятое решение, будут введены ответные меры.

Среди них — закрытие российской исключительной экономической зоны для норвежских судов, а также пересмотр принципов распределения квот на вылов рыбы в открытых водах Баренцева и Норвежского морей.

Таким образом, Россия готова перейти к жёсткой модели регулирования рыболовной деятельности, в которой приоритет будет отдаваться исключительно национальным интересам.

Конфликт в сфере рыболовства не является новым элементом в отношениях между Россией и Норвегией. Обе страны традиционно сотрудничают в регулировании промысла в северных морях, где сосредоточены богатейшие запасы трески, пикши и других видов рыбы, имеющих ключевое значение для мировой продовольственной безопасности.

На протяжении десятилетий функционировала система совместного управления, основанная на двусторонних соглашениях и квотах, которые распределялись в равной мере с учётом интересов обеих сторон. Однако политическая напряжённость последних лет и ужесточение санкционной политики в отношении России оказывают прямое влияние и на эту сферу.

Решение Норвегии закрыть доступ российским компаниям можно рассматривать как часть более широкой линии на ограничение экономического сотрудничества с Москвой. С точки зрения международного морского права, каждая страна имеет право регулировать использование ресурсов в своей исключительной экономической зоне.

Но когда речь идёт о водах, где исторически выработаны механизмы совместного управления и действует система взаимных обязательств, односторонние шаги становятся предметом споров и могут привести к серьёзным последствиям.

Российская сторона указывает на то, что подобные меры нарушают баланс, выстроенный десятилетиями, и создают прецедент, который разрушает сложившуюся систему кооперации.

Перспективы конфликта во многом будут зависеть от готовности Норвегии пересмотреть свою позицию. Если этого не произойдёт, то российские ответные меры неизбежно затронут экономические интересы норвежских рыбаков.

В частности, закрытие российской зоны для их судов лишит Норвегию доступа к значительным биоресурсам, которые традиционно добывались норвежскими компаниями.

Кроме того, пересмотр квот на промысел в открытых водах может привести к сокращению объёмов добычи для норвежской стороны и, как следствие, к убыткам в рыболовецкой отрасли страны.

Важно отметить, что вопрос не ограничивается лишь экономическим измерением. Рыболовство в арктическом регионе тесно связано с экологической устойчивостью. Совместные российско-норвежские усилия долгие годы были направлены на то, чтобы не допустить чрезмерного вылова и сохранить баланс экосистемы.

Односторонние ограничения, введённые без согласования, могут поставить под угрозу эффективность этих мер и привести к разногласиям в трактовке научных данных о состоянии запасов рыбы. Таким образом, ситуация несёт риски не только для торговли, но и для долгосрочного управления морскими ресурсами.

С политической точки зрения, данный конфликт можно рассматривать как отражение более широкой тенденции: экономические сферы, ранее считавшиеся относительно нейтральными, всё чаще становятся ареной политических столкновений.

Для России жёсткая реакция на действия Норвегии является способом обозначить, что её интересы в Арктике будут отстаиваться с максимальной решимостью.

В долгосрочной перспективе противостояние может повлиять на стабильность всей системы управления рыболовством в северных морях. Если сотрудничество будет разрушено, возрастёт вероятность неконтролируемого промысла, конкуренции за ресурсы и экологических проблем.

Поэтому дальнейшие переговоры между Москвой и Осло будут иметь ключевое значение не только для двусторонних отношений, но и для сохранения устойчивости арктических экосистем.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
