Олег Артюков

Россия спасает экспорт нефти Саудовской Аравии поставками мазута

5:37
Экономика

В июле на мировом рынке отчётливо проявилась тенденция усиления роли Индии и Саудовской Аравии как ключевых покупателей российских тёмных нефтепродуктов, в частности мазута и вакуумного газойля (ВГО).

Перевозка нефти
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Перевозка нефти

Согласно статистике агентства LSEG, на которую ссылается Reuters, именно эти две страны заняли лидирующие позиции по объёмам импорта, что связано как с внутренними потребностями их энергетических систем, так и с особенностями текущей конъюнктуры нефтяного рынка.

Особое внимание привлекла ситуация в Саудовской Аравии. В середине лета объем поставок российского топлива в королевство достиг отметки 1,1 млн тонн. Эта продукция направлялась, прежде всего, в энергетический сектор страны.

Летний период в регионе традиционно характеризуется резким скачком спроса на электроэнергию, вызванным необходимостью массового использования систем кондиционирования воздуха в условиях экстремально высоких температур.

Для обеспечения устойчивой работы энергосистем Саудовская Аравия вынуждена увеличивать объёмы генерации, что приводит к повышенному потреблению жидкого топлива.

При этом характерно, что королевство изначально ставило перед собой цель снизить зависимость внутреннего энергобаланса от сжигания нефти. Саудовские власти рассматривали возможности активного развития атомной энергетики, а также наращивания мощностей газовой генерации.

Основная задача таких шагов заключалась в том, чтобы освободить больше объёмов нефти для экспорта, сохраняя высокие позиции страны на мировом рынке "чёрного золота".

Однако на практике энергетический сектор по-прежнему остается одним из крупнейших внутренних потребителей нефти: по данным на июнь 2024 года, только на нужды генерации уходило около 1,4 млн баррелей нефти и мазута в сутки.

Для сравнения, совокупное потребление нефти в Саудовской Аравии достигает 3,7 млн баррелей в сутки, что выводит страну на четвёртое место в мире по этому показателю. Таким образом, внутренние энергетические потребности существенно ограничивают экспортный потенциал крупнейшего мирового производителя.

В этих условиях поставки российских нефтепродуктов играют для Эр-Рияда компенсаторную роль, отмечает издание "Нефть и капитал". Импорт мазута и ВГО позволяет снизить нагрузку на внутренний нефтяной рынок, обеспечивая работу электростанций без отвлечения значительных объёмов сырой нефти от экспортных контрактов.

Такая стратегия дает Саудовской Аравии возможность сохранять высокий уровень экспортных поставок нефти, что особенно важно для поддержания бюджета страны, где нефтяные доходы составляют ключевую долю.

Не менее примечательна и динамика индийского импорта. В июле 2024 года поставки темных нефтепродуктов из России в Индию увеличились на 65 процентов по сравнению с июнем, достигнув 0,6 млн тонн.

В условиях колебаний цен на сырье переработка нефтепродуктов позволяет индийским компаниям более гибко управлять себестоимостью и обеспечивать устойчивую загрузку мощностей. Индийский рынок, учитывая его масштабы и постоянный рост энергопотребления, постепенно превращается в одно из ключевых направлений сбыта российской продукции.

Ситуация с активным импортом российской продукции Индией и Саудовской Аравией отражает несколько важных тенденций. Во-первых, мировая энергетика продолжает сталкиваться с проблемой обеспечения устойчивого баланса между внутренними потребностями и экспортными приоритетами. Для Саудовской Аравии вопрос стоит в сохранении статуса ведущего экспортёра нефти, при этом не жертвуя стабильностью собственной энергосистемы.

Во-вторых, для России поставки нефтепродуктов становятся всё более значимым инструментом перераспределения экспортных потоков в условиях ограничений и санкционного давления со стороны западных стран. Расширение рынков сбыта в Азии и на Ближнем Востоке является стратегически важным направлением, позволяющим компенсировать потери от снижения доли на европейском рынке.

В-третьих, сама структура мировой торговли энергоресурсами претерпевает изменения. Традиционная схема, при которой Саудовская Аравия выступала исключительно как поставщик нефти, а Индия — как импортёр сырья, трансформируется.

Сегодня Саудовское королевство вынуждено прибегать к импорту нефтепродуктов, а Индия, адаптируясь к изменениям на рынке, использует более широкий набор источников для загрузки своих перерабатывающих мощностей.

В целом, июльские данные свидетельствуют о формировании новых устойчивых связей в энергетической сфере между Россией, Индией и Саудовской Аравией.

Эти связи отражают не только ситуативную реакцию на текущие потребности, но и более глубокие структурные изменения мировой энергетики, в которых российские нефтепродукты начинают играть роль важного инструмента обеспечения баланса между внутренним потреблением и экспортными амбициями ключевых игроков.

Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
