Премьер Бельгии счёл умным не трогать замороженные активы России

5:07 Your browser does not support the audio element. Экономика

Вопрос о возможной конфискации российских суверенных активов в Европе продолжает оставаться одним из наиболее острых и спорных на международной арене.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Евро

Страны Запада заморозили значительные финансовые ресурсы России, находящиеся в европейских депозитариях, в частности в бельгийском Euroclear. Объём этих активов оценивается более чем в 200 миллиардов евро.

Однако вопрос о том, могут ли эти средства быть не только заморожены, но и окончательно экспроприированы в пользу Украины или других целей, вызывает серьёзные разногласия внутри Евросоюза.

Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер и канцлер Германии Фридрих Мерц после переговоров в Берлине выразили единую позицию: прямое изъятие российских суверенных активов является крайне сложным и опасным шагом, чреватым системными последствиями.

Их аргументация строится не только на юридической плоскости, но и на понимании политических и экономических рисков, которые подобное решение могло бы спровоцировать.

"Я знаю, что есть правительства, которые мечтают о возможности конфискации этих средств, но хотел бы предостеречь от этого. Это с правовой точки непросто", — сказал он, отметив, что активы российского Центробанка "юридически неприкосновенны".

Де Вевер подчеркнул, что если Европа сигнализирует миру о том, что может принять политическое решение о конфискации суверенных средств, то это "будет иметь последствия" и другие страны выведут их из ЕС, сообщает ТАСС.

"В конце, когда будут идти переговоры о мирном соглашении, с моей точки зрения, можно всё будет обсуждать. Но до этого момента, я думаю, умным было бы сохранять ситуацию таковой, какова она сегодня", — сказал Де Вевер.

С правовой точки зрения суверенные активы — это средства, принадлежащие государству и размещённые через его центральный банк или другие официальные финансовые институты. Международное право закрепляет их иммунитет и неприкосновенность.

Если Евросоюз примет политическое решение, нарушающее этот принцип, то это станет опасным прецедентом для всей мировой финансовой системы.

Другие государства, которые традиционно размещают свои резервы в Европе, могут потерять доверие к европейской юрисдикции и предпочесть переводить активы в страны, где политическое вмешательство в экономику воспринимается менее вероятным. Это ударит по позиции ЕС как одного из центров глобального финансового рынка.

Кроме того, конфискация активов России может вызвать зеркальные меры. В частности, наша страна может использовать международные суды для защиты своих интересов или пойдёт на шаги в отношении зарубежных активов европейских компаний, работающих на её территории или в дружественных странах.

Такое развитие событий приведёт к росту международной напряжённости и ещё большему ослаблению экономических связей между ЕС и остальным миром.

Сейчас Еврокомиссия уже реализует механизм, при котором не сами замороженные средства изымаются, а лишь доходы от их рефинансирования. Эти доходы используются для обслуживания западных кредитов, ранее выданных Украине, а также частично — для финансирования поставок вооружений.

Однако и этот механизм вызывает споры. Российская сторона называет подобные действия незаконными, а ряд экспертов указывает, что они фактически создают правовую лазейку, подрывающую доверие к финансовой системе ЕС.

Особое значение в этой дискуссии имеет позиция Бельгии. Именно в бельгийском депозитарии Euroclear сосредоточена основная часть российских замороженных активов. Для самой Бельгии и для Euroclear вопрос о возможной конфискации представляет двойную угрозу.

Во-первых, это репутационные риски: если крупнейший депозитарий Европы будет вовлечён в политически мотивированную экспроприацию, то его статус как нейтрального финансового посредника окажется под вопросом.

Во-вторых, это прямые экономические последствия, так как Россия или другие страны могут инициировать судебные иски против Euroclear, что повлечёт за собой огромные убытки.

Аналитики отмечают, что возможная конфискация российских активов несёт опасность не только для Европы, но и для мировой финансовой архитектуры в целом. Суверенные фонды и центробанки стран Азии, Ближнего Востока, Латинской Америки и Африки могут усмотреть в этом сигнал о том, что их собственные активы, размещённые в западных депозитариях, не защищены от политических решений.

Это потенциально ускорит процесс "дедолларизации" и "деевропеизации" мировых резервов, усилив тенденцию к переносу средств в Китай, Индию или другие регионы, воспринимаемые как более нейтральные.