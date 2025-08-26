Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Артюков

Премьер Бельгии счёл умным не трогать замороженные активы России

5:07
Экономика

Вопрос о возможной конфискации российских суверенных активов в Европе продолжает оставаться одним из наиболее острых и спорных на международной арене.

Евро
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Евро

Страны Запада заморозили значительные финансовые ресурсы России, находящиеся в европейских депозитариях, в частности в бельгийском Euroclear. Объём этих активов оценивается более чем в 200 миллиардов евро.

Однако вопрос о том, могут ли эти средства быть не только заморожены, но и окончательно экспроприированы в пользу Украины или других целей, вызывает серьёзные разногласия внутри Евросоюза.

Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер и канцлер Германии Фридрих Мерц после переговоров в Берлине выразили единую позицию: прямое изъятие российских суверенных активов является крайне сложным и опасным шагом, чреватым системными последствиями.

Их аргументация строится не только на юридической плоскости, но и на понимании политических и экономических рисков, которые подобное решение могло бы спровоцировать.

"Я знаю, что есть правительства, которые мечтают о возможности конфискации этих средств, но хотел бы предостеречь от этого. Это с правовой точки непросто", — сказал он, отметив, что активы российского Центробанка "юридически неприкосновенны".

Де Вевер подчеркнул, что если Европа сигнализирует миру о том, что может принять политическое решение о конфискации суверенных средств, то это "будет иметь последствия" и другие страны выведут их из ЕС, сообщает ТАСС.

"В конце, когда будут идти переговоры о мирном соглашении, с моей точки зрения, можно всё будет обсуждать. Но до этого момента, я думаю, умным было бы сохранять ситуацию таковой, какова она сегодня", — сказал Де Вевер.

С правовой точки зрения суверенные активы — это средства, принадлежащие государству и размещённые через его центральный банк или другие официальные финансовые институты. Международное право закрепляет их иммунитет и неприкосновенность.

Если Евросоюз примет политическое решение, нарушающее этот принцип, то это станет опасным прецедентом для всей мировой финансовой системы.

Другие государства, которые традиционно размещают свои резервы в Европе, могут потерять доверие к европейской юрисдикции и предпочесть переводить активы в страны, где политическое вмешательство в экономику воспринимается менее вероятным. Это ударит по позиции ЕС как одного из центров глобального финансового рынка.

Кроме того, конфискация активов России может вызвать зеркальные меры. В частности, наша страна может использовать международные суды для защиты своих интересов или пойдёт на шаги в отношении зарубежных активов европейских компаний, работающих на её территории или в дружественных странах.

Такое развитие событий приведёт к росту международной напряжённости и ещё большему ослаблению экономических связей между ЕС и остальным миром.

Сейчас Еврокомиссия уже реализует механизм, при котором не сами замороженные средства изымаются, а лишь доходы от их рефинансирования. Эти доходы используются для обслуживания западных кредитов, ранее выданных Украине, а также частично — для финансирования поставок вооружений.

Однако и этот механизм вызывает споры. Российская сторона называет подобные действия незаконными, а ряд экспертов указывает, что они фактически создают правовую лазейку, подрывающую доверие к финансовой системе ЕС.

Особое значение в этой дискуссии имеет позиция Бельгии. Именно в бельгийском депозитарии Euroclear сосредоточена основная часть российских замороженных активов. Для самой Бельгии и для Euroclear вопрос о возможной конфискации представляет двойную угрозу.

Во-первых, это репутационные риски: если крупнейший депозитарий Европы будет вовлечён в политически мотивированную экспроприацию, то его статус как нейтрального финансового посредника окажется под вопросом.

Во-вторых, это прямые экономические последствия, так как Россия или другие страны могут инициировать судебные иски против Euroclear, что повлечёт за собой огромные убытки.

Аналитики отмечают, что возможная конфискация российских активов несёт опасность не только для Европы, но и для мировой финансовой архитектуры в целом. Суверенные фонды и центробанки стран Азии, Ближнего Востока, Латинской Америки и Африки могут усмотреть в этом сигнал о том, что их собственные активы, размещённые в западных депозитариях, не защищены от политических решений.

Это потенциально ускорит процесс "дедолларизации" и "деевропеизации" мировых резервов, усилив тенденцию к переносу средств в Китай, Индию или другие регионы, воспринимаемые как более нейтральные.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы евросоюз экономика
Новости Все >
Цены на борщевой набор ведут себя странно: исследование показало неожиданное
Садисты проклятые: звезда Кармелиты взорвалась из-за скандала в детском саду
Эти коробочки крадут вкус и подбрасывают в тарелку лишний ингредиент
Думаете, кошки обожают рыбу? Тогда вы рискуете их здоровьем
Одно действие в сентябре — и сад сам подарит вам праздник весной
Без русского бизнеса наломала немало дров: как Финляндия пострадала из-за разрыва экономических связей с Россией
Почему даже кофе не помогает: неожиданные причины сонливости днём
Диетолог Имаши Фернандо раскрыла секрет: как правильно пить лимонную воду для здоровья
Артефакт, который не должен существовать: отпечаток оказался слишком совершенным для Средневековья
Лезть к бандитам не хочется: Ида Галич объяснила, как вернула украденный мошенниками аккаунт
Сейчас читают
Невидимая армия без зубов и когтей остановила четыре ядерных сердца Европы — и это только начало
Домашние животные
Невидимая армия без зубов и когтей остановила четыре ядерных сердца Европы — и это только начало Аудио 
Учёные ESA обнаружили трёхкилометровый слой льда под экватором Марса
Наука и техника
Учёные ESA обнаружили трёхкилометровый слой льда под экватором Марса Аудио 
Запад готовит России последний удар: стало известно что задумал Трамп
Мир. Новости мира
Запад готовит России последний удар: стало известно что задумал Трамп Аудио 
Популярное
Джинсы уходят на пенсию: осень готовит модный переворот

Джинсы теряют позиции в моде: осень 2025 года готовит новые фавориты гардероба. Узнайте, какие вещи вытеснят привычный деним.

Джинсы уходят на пенсию: осень готовит модный переворот
Учёные ESA обнаружили трёхкилометровый слой льда под экватором Марса
Океан под Марсом открыли спустя 20 лет поисков — но он недосягаем для первых миссий
Остановка, трещина, требование денег: как противостоять афере на дорогах
Зубы длиннее пальцев, тело как многоэтажка: этот монстр глубин, мог прокусить даже автомобиль
Система против махновщины: российская армия учится на ошибках и удивляет ВСУ Любовь Степушова Секреты ЗАЗ: как одна модель и два инвестора изменили судьбу производства Сергей Милешкин New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер
Собаки, которые не знают измены: породы, для которых хозяин — главный смысл жизни
Запад готовит России последний удар: стало известно что задумал Трамп
Сосо Павлиашвили прервал молчание после падения Киркорова: его слова заставляют задуматься
Сосо Павлиашвили прервал молчание после падения Киркорова: его слова заставляют задуматься
Последние материалы
Артефакт, который не должен существовать: отпечаток оказался слишком совершенным для Средневековья
Лезть к бандитам не хочется: Ида Галич объяснила, как вернула украденный мошенниками аккаунт
Кофе без сахара и сиропов? Щепотка этого ингредиента делает вкус ярче и насыщеннее
Автомобиль — зона риска: вредные привычки, которые подрывают организм
Эскалаторы встанут: с 1 сентября торговые центры могут оказаться без техники
Абу-Даби кипит при +41°C — тепловой удар придёт незаметно: как туристам пережить экстремальную жару
Бокалы после посудомойки покрываются разводами? Вот что нужно добавлять в отсек, чтобы посуда сияла
Осень-2025 под блеском глазури: маникюр, который делает образ дороже
Первое утро молодой жены: Агата Дранга вышла на связь с кольцами и откровением
Грядки знают твои слабости: как август проверяет огородника на прочность
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.