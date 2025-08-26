Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Артюков

Промышленность Германии теряет рабочие места и обороты

6:28
Экономика

Немецкая автопромышленность столкнулась с наиболее масштабными сокращениями персонала среди всех отраслей промышленности страны.

Немецкий автомобильный завод "Фольксваген"
Фото: commons.wikimedia.org by Rainerhaufe, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Немецкий автомобильный завод "Фольксваген"

Согласно исследованию консалтинговой компании EY, на которое ссылается агентство DPA, с июня 2024 по июнь 2025 года работы лишились около 51,5 тысячи сотрудников автомобильного сектора, что соответствует падению занятости почти на семь процентов.

Таким образом, автопром стал главным источником потерь рабочих мест в промышленной сфере Германии, оставив позади даже традиционно уязвимые сегменты, такие как металлургия или машиностроение.

В целом по промышленному сектору Германии в течение года количество занятых сократилось примерно на 114 тысяч человек, что отражает падение занятости на уровне около двух процентов. Если сравнивать ситуацию с допандемийным 2019 годом, то промышленность Германии в настоящий момент располагает на 245 тысяч сотрудников меньше, что означает сокращение рабочей силы на 4,3 процента.

При этом долгосрочная динамика свидетельствует о том, что штат работников всё же превышает показатели десятилетней давности: по сравнению с 2014 годом промышленный сектор располагает на 185 тысяч рабочих мест больше.

Такая неоднородная статистика подчеркивает структурные сдвиги в экономике: отрасли, связанные с традиционными производственными процессами, теряют позиции, в то время как в других сегментах сохраняется определённый рост.

Экономическая конъюнктура остаётся неблагоприятной. Во втором квартале 2025 года оборот промышленного сектора в Германии снизился на 2,1 процента, а в автомобильной промышленности — на 1,6 процента.

Это падение объясняется комплексом факторов. Среди внутренних проблем ключевую роль играют высокие цены на электроэнергию, которые продолжают оставаться одной из главных угроз для конкурентоспособности немецких предприятий.

Кроме того, на производственный сектор сильно давит избыточная бюрократия, что делает процессы более затратными и замедляет реакцию компаний на изменения рыночных условий.

Наконец, слабый внутренний спрос ограничивает возможности предприятий компенсировать внешние потери за счет национального рынка.

Ситуацию усугубляют международные факторы. Существенный удар по немецкой промышленности нанесло введение пошлин на европейские товары президентом США Дональдом Трампом. В результате резко сократился экспорт на американский рынок, который традиционно был одним из ключевых для немецкого автопрома.

Последствия оказались особенно болезненными, учитывая, что именно автомобильная отрасль Германии ориентирована в значительной степени на внешние поставки. Падение экспортной выручки привело к перепроизводству, снижению прибыли и, как следствие, массовым сокращениям персонала.

Помимо автомобильной отрасли, значительные сокращения затронули машиностроение и металлургию, где число работников уменьшилось на 17 тысяч и 12 тысяч соответственно.

В то же время химическая и фармацевтическая промышленность, согласно исследованию EY, избежали аналогичных проблем: эти сегменты смогли сохранить занятость на прежнем уровне, что говорит о большей устойчивости отраслей, связанных с высокотехнологичными и инновационными процессами.

Особое беспокойство вызывает перспектива для молодых специалистов. В условиях продолжающегося кризиса и трансформации промышленного сектора выпускники университетов и профессиональных училищ, рассчитывавшие на карьеру в автопроме, сталкиваются с высокой вероятностью безработицы.

Компании не готовы принимать новых сотрудников в условиях оптимизации расходов, а рынок не способен предложить достаточное количество альтернативных вакансий. Возникает необходимость масштабного переобучения и перенаправления молодых кадров в другие отрасли экономики, что требует времени, инвестиций и усилий со стороны государства и образовательных структур.

Экономические трудности Германии нельзя рассматривать исключительно в контексте последних месяцев. Страна уже несколько лет переживает затяжной кризис. Его отправной точкой стала пандемия COVID-19, которая резко сократила производство, нарушила логистические цепочки и снизила потребительскую активность.

В дальнейшем проблемы обострились из-за прекращения поставок российского газа, который долгие годы обеспечивал немецкую промышленность относительно дешёвой энергией. Потеря этого ресурса привела к росту издержек для большинства предприятий, особенно энергоёмких.

Эксперты отмечают, что немецкая экономика может оказаться в состоянии рецессии уже третий год подряд. Прогнозы роста ВВП на 2025 год были пересмотрены в сторону понижения, что отражает отсутствие признаков стабилизации.

Германия сталкивается с комплексом взаимосвязанных вызовов: от трансформации глобальной торговли и геополитической напряженности до внутренних структурных проблем и избыточных регуляторных барьеров.

В совокупности эти факторы формируют неблагоприятный фон для развития промышленности, которая традиционно была локомотивом немецкой экономики.

Таким образом, ситуация в автопроме является лишь частным проявлением более глубоких процессов. Сокращения в этой сфере показывают уязвимость немецкой модели экономики, построенной на экспорте и энергоёмком производстве.

Без масштабной адаптации к новым условиям — включая диверсификацию рынков, снижение зависимости от дорогих энергоресурсов и поддержку инновационных направлений — Германия рискует надолго утратить позиции ведущего промышленного центра Европы.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
авто германия экономика
