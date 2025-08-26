В России планируют ограничение количества банковских карт на человека

Российские власти продолжают усиливать меры по борьбе с кибермошенничеством, делая акцент на системные изменения в финансовой сфере.

Одним из ключевых предложений, включённых во второй пакет инициатив, стало ограничение количества банковских карт, которые может оформить один человек.

Согласно проекту, предельное число карт составит не более десяти. Эта мера стала логическим продолжением обсуждений, начатых в марте 2024 года, когда глава Банка России Эльвира Набиуллина впервые публично подняла вопрос о необходимости регулирования подобного рода.

Новый пакет законодательных инициатив, опубликованный для общественного обсуждения, включает порядка двадцати предложений, направленных на защиту граждан в цифровом пространстве.

Основное внимание уделяется проблеме так называемых дропперов — лиц, которые по разным причинам соглашаются предоставлять свои банковские реквизиты, карты или электронные кошельки мошенникам. Именно через таких посредников осуществляется значительная часть операций по отмыванию украденных средств, что делает их одной из ключевых мишеней для финансовых регуляторов.

По данным Центрального банка России, ежемесячно в стране фиксируется около 80 тысяч новых дропперов. Причём примерно треть из них составляют нерезиденты, что придаёт проблеме международный характер и осложняет процесс контроля.

При таком масштабе злоупотреблений становится очевидным, что существующие механизмы мониторинга транзакций не справляются с задачей. Ограничение числа банковских карт должно, по замыслу властей, упростить работу финансовых организаций и надзорных органов, поскольку меньший объём карт на одного человека позволит быстрее выявлять подозрительные схемы.

Ситуация с дропперами отражает более широкую проблему — доступность инструментов финансовой системы для злоумышленников. Мошенники всё чаще используют граждан в качестве "расходного материала", вовлекая их в схемы под видом легального заработка или же через угрозы и шантаж.

Простая передача банковской карты в обмен на денежное вознаграждение в реальности превращает обычного человека в участника противоправных операций, что влечёт за собой серьёзные правовые последствия.

Таким образом, инициатива по ограничению числа карт направлена не только на сокращение масштабов мошенничества, но и на снижение вероятности вовлечения случайных граждан в криминальные схемы.

Важно отметить, что практика установления лимита на количество карт уже применяется в ряде стран. В частности, Казахстан ввёл подобные ограничения, что позволило локализовать часть мошеннических схем и облегчить контроль со стороны банков.

Российские власти рассчитывают на аналогичный эффект: с одной стороны, новые правила должны осложнить жизнь преступникам, с другой — никак не затронуть добросовестных граждан.

По мнению экспертов, большинство людей используют не более трёх-пяти карт — для зарплатных начислений, кредитных обязательств, сбережений и повседневных покупок. Следовательно, установленный порог в десять карт значительно превышает реальные потребности населения и рассчитан, прежде всего, на отсечение аномальных случаев, когда у одного человека регистрируются десятки или сотни счетов.

Тем не менее, дискуссия вокруг нововведения не ограничивается только вопросом числа карт. Эксперты в области финансового права и кибербезопасности обращают внимание на то, что сама по себе мера не способна полностью искоренить проблему.

Мошенники могут переключиться на другие инструменты, включая электронные кошельки и криптовалютные сервисы, где контроль со стороны государства пока что менее эффективен.

В этой связи ограничение карт рассматривается как лишь один элемент комплексной стратегии, которая должна включать в себя совершенствование систем идентификации клиентов, развитие международного сотрудничества по обмену данными, а также активную профилактическую работу с населением.

Особое внимание эксперты уделяют образовательному аспекту. Нередко граждане становятся дропперами из-за недостатка информации о последствиях передачи своих данных третьим лицам. Введение ограничений само по себе способно снизить количество подозрительных операций, но в долгосрочной перспективе ключевым фактором станет повышение финансовой грамотности населения и формирование устойчивого неприятия участия в серых схемах.

Таким образом, инициатива о введении лимита на количество банковских карт на одного человека отражает стратегический поворот в политике российских властей по отношению к киберугрозам.

Государство пытается выстроить более жёсткий контроль над финансовыми потоками, минимизируя возможности для мошенников использовать банковскую инфраструктуру в своих целях.

Несмотря на то что мера выглядит достаточно радикальной, она имеет практическую обоснованность и, как ожидается, не затронет интересы добросовестных граждан. Однако эффективность нововведения будет зависеть от того, насколько комплексно оно будет встроено в общую систему противодействия киберпреступности.