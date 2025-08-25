Трамп может ввести санкции против чиновников из Евросоюза

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность введения санкций против представителей Евросоюза и отдельных государств-членов блока в связи с действием закона о цифровых услугах (Digital Services Act, DSA).

Речь идет о потенциальных ограничениях, которые могут затронуть европейских чиновников, непосредственно ответственных за внедрение и реализацию данного нормативного акта, сообщает агентство Reuters.

По информации источников, наиболее вероятной формой санкций станут визовые запреты, однако окончательное решение на момент публикации утечки ещё не принято американским госдепартаментом.

Возможность применения подобной меры выглядит прецедентной, поскольку ранее США традиционно использовали санкции против государств и их представителей под предлогом нарушений международного права, прав человека, военных действий или угроз глобальной безопасности.

Вмешательство в сферу регулирования цифровых сервисов в другой юрисдикции — это качественно новый шаг, отражающий обострение противоречий между Вашингтоном и Брюсселем в вопросах контроля над интернет-пространством и цифровыми технологиями.

Параллельно с обсуждением санкций администрация Трампа активно инициировала дипломатическую кампанию в Европе, направленную на формирование критики и сопротивления закону о цифровых услугах.

Уже в августе американские дипломаты получили распоряжение разъяснять европейским партнёрам, что DSA, по мнению Вашингтона, создает угрозы свободе слова и чрезмерно ограничивает возможности крупных цифровых платформ.

Этот аргумент вписывается в более широкую линию американской внешней политики, которая традиционно продвигает концепцию свободы интернета и минимального вмешательства государства в деятельность частных корпораций.

Конфликт вокруг DSA усилился летом 2024 года, когда госдепартамент публично обвинил Европу в чрезмерной цензуре. В частности отмечалось, что новые европейские правила ограничивают свободное выражение мнений и создают инструмент давления на социальные сети и онлайн-платформы.

Подобные заявления легли в основу аргументации вице-президента США Джей Ди Вэнса, который в феврале на Мюнхенской конференции по безопасности заявил о систематическом отходе ряда европейских стран от принципов демократии и свободы слова.

По его мнению, данная тенденция угрожает не только внутренней политической стабильности государств ЕС, но и стратегическим отношениям между Европой и США.

Закон о цифровых услугах, вступивший в силу в августе 2023 года, действительно стал переломным моментом в европейской политике регулирования интернета. Он возлагает на крупные цифровые платформы широкий круг обязательств: от борьбы с расизмом и распространением незаконных товаров до предотвращения оборота детской порнографии и противодействия дезинформации.

Одним из ключевых положений является требование к платформам раскрывать алгоритмы рекомендаций, объяснять принципы выдачи контента и предоставлять пользователям альтернативные варианты использования сервисов.

Фактически, DSA ставит компании в положение, при котором они обязаны быть максимально прозрачными и нести ответственность за контент, размещаемый на их площадках.

Еврокомиссия уже начала активно применять положения закона, направляя официальные претензии крупнейшим игрокам рынка и требуя устранить нарушения. В противном случае компаниям угрожают штрафы или даже ограничение деятельности на территории ЕС.

Это особенно чувствительно для американских технологических гигантов, для которых Европа является ключевым рынком.

Введение санкций против европейских чиновников в ответ на DSA может рассматриваться как часть экономико-политического давления со стороны США, направленного на защиту интересов своих IT-корпораций. По сути, Вашингтон сигнализирует Брюсселю, что чрезмерное ужесточение правил в отношении цифровых платформ будет иметь не только экономические, но и дипломатические последствия.

С другой стороны, ЕС занимает принципиальную позицию, рассматривая DSA как инструмент защиты европейских граждан от вредного контента, недобросовестных практик и скрытых алгоритмических манипуляций. Для Брюсселя регулирование интернета является не только вопросом внутренней политики, но и элементом укрепления цифрового суверенитета, позволяющего снизить зависимость от транснациональных корпораций, преимущественно американского происхождения.

Если санкции, о которых сообщает Reuters, действительно будут введены, это может привести к новому витку напряжённости в трансатлантических отношениях. Под угрозой окажется сотрудничество в сфере цифровой экономики, кибербезопасности и регулирования глобальных платформ.

В то же время данный шаг может подтолкнуть Европу к ещё более жёсткой защите собственных правил и ускоренному развитию альтернативных технологических экосистем.