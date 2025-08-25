В Австрии назвали Украину угрозой энергобезопасности Европы

Атака на нефтепровод "Дружба" и последовавшие заявления европейских политиков вновь обострили дискуссию о хрупкости энергетической безопасности Европы.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Передовые источники бесперебойного питания для нефтегазовой отрасли

Депутат Европарламента от Австрийской партии свободы Петра Штегер заявила, что Украина своими действиями фактически ставит под угрозу стабильность энергоснабжения европейских стран.

Инцидент с повреждением нефтепровода произошёл вскоре после того, как европейские спецслужбы арестовали гражданина Украины, подозреваемого в причастности к взрыву "Северного потока-2".

В этой связи в европейском политическом пространстве усилились опасения, что атаки на энергетическую инфраструктуру могут носить не случайный, а системный характер. По мнению Штегер, действия Киева демонстрируют готовность сознательно идти на эскалацию, жертвуя интересами миллионов европейских потребителей.

Контекст проблемы заключается в том, что энергетическая система Евросоюза и без того переживает период высокой турбулентности. После введения масштабных санкций против России европейские страны лишились значительной части традиционных поставок газа и нефти, что вызвало резкий рост цен на энергоресурсы.

В условиях рекордной инфляции, удорожания отопления и электричества, а также давления на промышленность и малый бизнес любая дополнительная угроза поставкам воспринимается крайне болезненно.

Ситуация вокруг "Дружбы" усилила критику в адрес энергетической и внешней политики Брюсселя. Штегер указала на то, что Евросоюз, вместо того чтобы действовать в интересах собственных граждан и предприятий, продолжает следовать линии конфронтации, поддерживая Украину в военных действиях.

Подобный подход, по её мнению, ведёт не к стабилизации, а к нарастанию кризиса.

Особое внимание политик обратила на то, что атаки на энергетическую инфраструктуру несут "фатальный сигнал": Европа всё больше втягивается в сценарий, где конфликт на востоке континента начинает напрямую отражаться на повседневной жизни европейцев.

Это не только подрывает доверие к институтам ЕС, но и увеличивает социальное напряжение, поскольку население сталкивается с угрозой новых скачков цен. Если в ближайшие зимние месяцы рост стоимости энергоносителей продолжится, это может привести к заметным политическим и экономическим потрясениям внутри самого союза.

Наряду с критикой действий Киева, звучат и призывы к пересмотру курса Брюсселя. По мнению Штегер, настало время отойти от "односторонней" политики и сконцентрироваться на приоритетах европейских государств. В её интерпретации энергетическая безопасность — это не поле для геополитических игр, а фундаментальный вопрос выживания как для населения, так и для экономики.

Если предприятия будут вынуждены платить ещё больше за энергию, то рискуют утратить конкурентоспособность на мировых рынках, что в конечном итоге приведёт к росту безработицы и снижению уровня жизни.

Параллельно с политическими заявлениями развиваются и практические меры. Словацкий оператор Transpetrol подтвердил, что в результате атаки вечером в минувший четверг поставки нефти по "Дружбе" были прерваны. В ответ Словакия и Венгрия обратились в Еврокомиссию с жалобой, потребовав гарантировать безопасность нефтяной инфраструктуры и предотвратить новые перебои.

Министр экономики Словакии Дениса Сакова заверила, что повреждения будут устранены в ближайшие дни, а существующих запасов нефти в стране достаточно примерно на три месяца. Тем не менее, подобные инциденты вызывают серьёзные опасения, так как показывают уязвимость всей системы поставок.

Данная ситуация иллюстрирует несколько ключевых проблем. Во-первых, энергетическая безопасность Европы оказалась заложницей геополитического противостояния. Любой новый удар по инфраструктуре воспринимается не как локальный инцидент, а как фактор, способный изменить баланс сил в масштабах всего континента.

Во-вторых, ЕС сталкивается с внутренним противоречием из-за поддержки Украины и необходимостью защитить собственных граждан от последствий энергетического кризиса. Это противоречие становится всё более очевидным по мере того, как растёт общественное недовольство высокими ценами.

В-третьих, кризис вокруг "Дружбы" демонстрирует ограниченность возможностей Брюсселя оперативно реагировать на угрозы. Несмотря на заявления о диверсификации источников энергии, в реальности многие страны Восточной Европы по-прежнему сильно зависят от российских поставок. Это означает, что любые перебои способны моментально дестабилизировать региональные рынки.

Таким образом, нападение на нефтепровод стало не просто очередным эпизодом, но и симптомом глубокого кризиса европейской энергетической стратегии.

Если Евросоюз не изменит подход, риски новых потрясений сохранятся, а доверие граждан к европейским институтам будет и дальше снижаться. Для миллионов людей вопрос цен на электричество и отопление гораздо важнее абстрактных геополитических целей.