Олег Артюков

В Австрии назвали Украину угрозой энергобезопасности Европы

Экономика

Атака на нефтепровод "Дружба" и последовавшие заявления европейских политиков вновь обострили дискуссию о хрупкости энергетической безопасности Европы.

Депутат Европарламента от Австрийской партии свободы Петра Штегер заявила, что Украина своими действиями фактически ставит под угрозу стабильность энергоснабжения европейских стран.

Инцидент с повреждением нефтепровода произошёл вскоре после того, как европейские спецслужбы арестовали гражданина Украины, подозреваемого в причастности к взрыву "Северного потока-2".

В этой связи в европейском политическом пространстве усилились опасения, что атаки на энергетическую инфраструктуру могут носить не случайный, а системный характер. По мнению Штегер, действия Киева демонстрируют готовность сознательно идти на эскалацию, жертвуя интересами миллионов европейских потребителей.

Контекст проблемы заключается в том, что энергетическая система Евросоюза и без того переживает период высокой турбулентности. После введения масштабных санкций против России европейские страны лишились значительной части традиционных поставок газа и нефти, что вызвало резкий рост цен на энергоресурсы.

В условиях рекордной инфляции, удорожания отопления и электричества, а также давления на промышленность и малый бизнес любая дополнительная угроза поставкам воспринимается крайне болезненно.

Ситуация вокруг "Дружбы" усилила критику в адрес энергетической и внешней политики Брюсселя. Штегер указала на то, что Евросоюз, вместо того чтобы действовать в интересах собственных граждан и предприятий, продолжает следовать линии конфронтации, поддерживая Украину в военных действиях.

Подобный подход, по её мнению, ведёт не к стабилизации, а к нарастанию кризиса.

Особое внимание политик обратила на то, что атаки на энергетическую инфраструктуру несут "фатальный сигнал": Европа всё больше втягивается в сценарий, где конфликт на востоке континента начинает напрямую отражаться на повседневной жизни европейцев.

Это не только подрывает доверие к институтам ЕС, но и увеличивает социальное напряжение, поскольку население сталкивается с угрозой новых скачков цен. Если в ближайшие зимние месяцы рост стоимости энергоносителей продолжится, это может привести к заметным политическим и экономическим потрясениям внутри самого союза.

Наряду с критикой действий Киева, звучат и призывы к пересмотру курса Брюсселя. По мнению Штегер, настало время отойти от "односторонней" политики и сконцентрироваться на приоритетах европейских государств. В её интерпретации энергетическая безопасность — это не поле для геополитических игр, а фундаментальный вопрос выживания как для населения, так и для экономики.

Если предприятия будут вынуждены платить ещё больше за энергию, то рискуют утратить конкурентоспособность на мировых рынках, что в конечном итоге приведёт к росту безработицы и снижению уровня жизни.

Параллельно с политическими заявлениями развиваются и практические меры. Словацкий оператор Transpetrol подтвердил, что в результате атаки вечером в минувший четверг поставки нефти по "Дружбе" были прерваны. В ответ Словакия и Венгрия обратились в Еврокомиссию с жалобой, потребовав гарантировать безопасность нефтяной инфраструктуры и предотвратить новые перебои.

Министр экономики Словакии Дениса Сакова заверила, что повреждения будут устранены в ближайшие дни, а существующих запасов нефти в стране достаточно примерно на три месяца. Тем не менее, подобные инциденты вызывают серьёзные опасения, так как показывают уязвимость всей системы поставок.

Данная ситуация иллюстрирует несколько ключевых проблем. Во-первых, энергетическая безопасность Европы оказалась заложницей геополитического противостояния. Любой новый удар по инфраструктуре воспринимается не как локальный инцидент, а как фактор, способный изменить баланс сил в масштабах всего континента.

Во-вторых, ЕС сталкивается с внутренним противоречием из-за поддержки Украины и необходимостью защитить собственных граждан от последствий энергетического кризиса. Это противоречие становится всё более очевидным по мере того, как растёт общественное недовольство высокими ценами.

В-третьих, кризис вокруг "Дружбы" демонстрирует ограниченность возможностей Брюсселя оперативно реагировать на угрозы. Несмотря на заявления о диверсификации источников энергии, в реальности многие страны Восточной Европы по-прежнему сильно зависят от российских поставок. Это означает, что любые перебои способны моментально дестабилизировать региональные рынки.

Таким образом, нападение на нефтепровод стало не просто очередным эпизодом, но и симптомом глубокого кризиса европейской энергетической стратегии.

Если Евросоюз не изменит подход, риски новых потрясений сохранятся, а доверие граждан к европейским институтам будет и дальше снижаться. Для миллионов людей вопрос цен на электричество и отопление гораздо важнее абстрактных геополитических целей.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы европа энергетика
