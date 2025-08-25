Рост цен, налогов, протесты: британцы недовольны расходами правительства на Украину

4:05 Your browser does not support the audio element. Экономика Прогнозы и статистика

Проблемы в экономике Великобритании нарастают как снежный ком и не соответствуют желаниям страны вести войну с РФ на Украине.

Фото: commons.wikimedia.org by Qautrik, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Банкнота Банка Англии

Британия живёт не по средствам

Проблема, простыми словами, состоит в следующем: правительство тратит намного больше, чем собирает налогов. Чтобы покрыть этот дефицит, оно берёт деньги в долг, но их нужно возвращать — с растущими процентами, поэтому оно снова повышает налоги (что не нравится избирателям). Порочный круг замыкается.

"Мы не сможем рефинансировать долг, не сможем выплачивать пенсии, выплаты пособий будут затруднены, если не изменится экономическая политика", — сказал Telegraph экономист Кембриджского университета и бывший директор Национального института экономических и социальных исследований Джагджит Чадха.

По его словам, налоговая и бюджетная политика министра финансов Рэйчел Ривз ведёт Британию к долговому кризису и росту инфляции.

Ривз ранее раскритиковала своего предшественника Джереми Ханта за то, что тот оставил лейбористам дефицит в 22 млрд фунтов стерлингов перед принятием бюджета прошлой осенью, а сама она, по оценкам, будет иметь дефицит за тот же период вдвое больший — 50 млрд.

Налогов больше, а жизнь всё хуже

Ещё большая проблема для Лондона состоит в том, что британцев совсем не устраивает то, как тратятся их налоги, если это не приводит к улучшению государственных услуг (здравоохранение, дороги, соцобеспечение, помощь фермерам). Снова начались демонстрации против размещения мигрантов в дорогих гостиницах. Тем не менее их не выселяют даже после серии ожесточённых протестов в эти выходные, которые привели к многочисленным арестам и ранениям полицейских.

"Мы хотим, чтобы правительство использовало наши деньги в Великобритании", а не на Украине, говорится в петиции, направленной в парламент.

Отметим, что расходы на поддержку Украины составили за три года 12,8 млрд фунтов стерлингов в виде прямой помощи (треть всех военных расходов), но косвенные затраты были намного больше из-за того, что выросли цены на энергоносители. В результате счета домохозяйств за электроэнергию выросли на 43% с зимы 2022 года.

Лондон не в состоянии финансово обеспечить контингент на Украине

Дефицит госбюджета Великобритании в финансовом году, закончившемся в марте 2025 года, составил около 151,9 млрд фунтов стерлингов (162 млрд долларов), что эквивалентно примерно 5,1% ВВП, и является третьим по величине долгом за всю историю наблюдений. С апреля по июль Лондон взял в долг 60 млрд фунтов стерлингов (81 млрд долларов), что почти на 7 млрд фунтов больше, чем годом ранее. 75% государственных заимствований идут только на выплату процентов по существующему государственному долгу.

Это никак не согласуется с планами Лондона ввести на Украину контингент. Согласно расчётам и оценкам, представленным в Стратегическом обзоре обороны Великобритании (SDR), реализация планов по доведению армии до "боеготовности" обойдётся не менее чем в 67,6 млрд фунтов стерлингов (91,4 млрд долларов США) до 2030 года. Для этого нужно тратить на оборону 3% ВВП — это дополнительно 17 млрд фунтов. Где их взять пока не ясно, если ВВП практически не растёт (1,1%), а расходы увеличиваются.

Назревает новый политический кризис, который приведёт к власти националистов Найджела Фараджа из "Партии реформ".