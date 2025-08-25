Скоро начнётся: Россия и Ирана договариваются о стратегически важном проекте по поставкам газа

Иран рассчитывает в ближайшее время приступить к импорту российского газа через территорию Азербайджана.

Фото: wikimedia.org by RG72, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Газовые трубы

Дипломатические и технические согласования между странами находятся на завершающем этапе, и ключевым вопросом остаётся согласование ценовых параметров с "Газпромом", сообщил посол Исламской Республики в России Казем Джалали.

Это направление сотрудничества вписывается в более широкую стратегию энергетического взаимодействия между Москвой и Тегераном, которая в последние годы заметно активизировалась.

В июне 2023 года Тегеран заявил о намерении создать газовый хаб на юге страны при участии России, Туркмении и Катара. Такая инициатива призвана повысить роль Ирана как транзитного и распределительного узла для энергетических потоков в регионе.

Для её реализации страна начала подготовительные работы, а в январе 2024 года Россия и Иран согласовали маршрут газопровода через Азербайджан. Его пропускная способность на начальном этапе оценивается в два миллиада кубометров в год.

Однако в дальнейшем стороны обсуждают масштабирование проекта до 55 млрд кубометров ежегодно, что способно значительно изменить баланс сил на газовом рынке Евразии.

По прогнозам российского Минэнерго, первые поставки газа по существующей инфраструктуре — через однониточный газопровод Моздок — Махачкала — Кази-Магомед — могут начаться уже в 2025 году.

Этот трубопровод ранее использовался для реверсивных поставок азербайджанского газа в Россию, что делает его удобным инструментом для быстрой переориентации потоков в противоположном направлении.

В июне 2024 года "Газпром" и Национальная газовая компания Ирана подписали стратегический меморандум о развитии поставок, что стало важным шагом в закреплении долгосрочного партнёрства.

С одной стороны, Россия получает дополнительный рынок сбыта в условиях сокращения доли на европейском рынке, с другой — Иран, несмотря на наличие крупных месторождений и ежегодную добычу около 260 млрд кубометров газа, сталкивается с хроническим дефицитом внутри страны.

Это связано с тем, что республика, население которой превышает 89 млн человек, является одним из мировых лидеров по уровню потребления газа на душу населения. Значительную часть энергетического баланса Ирана составляет именно газ, тогда как альтернативные источники энергии развиты слабо.

Таким образом, импорт российского газа рассматривается Тегераном не как замена собственной добычи, а как инструмент балансировки спроса в пиковые периоды и способ повысить энергетическую устойчивость.

Поставки могут помочь снизить социальное напряжение внутри страны, возникающее из-за перебоев с газоснабжением в зимние месяцы, а также освободить часть внутренних ресурсов для экспорта в третьи страны.

Для России этот проект имеет стратегическое значение. На фоне санкционного давления и ограничения доступа к традиционным рынкам Москва ищет новые направления для экспорта энергоресурсов.

Сотрудничество с Ираном позволяет не только расширить присутствие в регионе, но и укрепить политический союз с ключевым игроком Ближнего Востока.

Кроме того, перспектива создания совместного газового хаба с участием Туркмении и Катара открывает возможность формирования альтернативного центра притяжения для азиатских потребителей.

Однако реализация проекта сопряжена с рядом вызовов. Во-первых, остаётся открытым вопрос о стоимости газа и принципах ценообразования, что может стать предметом длительных переговоров.

Во-вторых, существует инфраструктурное ограничение: действующий газопровод через Азербайджан обладает ограниченной пропускной способностью, и для выхода на заявленные объёмы в десятки миллиардов кубометров потребуется масштабная модернизация.

В-третьих, геополитический фактор играет существенную роль: активизация газового сотрудничества между Россией и Ираном неизбежно вызывает обеспокоенность у западных стран, которые стремятся ограничить энергетическое влияние этих государств.

Тем не менее перспективы проекта остаются значительными. Если заявленные планы будут реализованы, Иран сможет укрепить позиции как региональный энергетический центр, а Россия получит новый рынок, компенсирующий потери в Европе.

В долгосрочной перспективе это может привести к формированию нового энергетического блока, способного конкурировать с традиционными центрами — как европейскими, так и ближневосточными.