Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Артюков

Скоро начнётся: Россия и Ирана договариваются о стратегически важном проекте по поставкам газа

Экономика

Иран рассчитывает в ближайшее время приступить к импорту российского газа через территорию Азербайджана.

Газовые трубы
Фото: wikimedia.org by RG72, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Газовые трубы

Дипломатические и технические согласования между странами находятся на завершающем этапе, и ключевым вопросом остаётся согласование ценовых параметров с "Газпромом", сообщил посол Исламской Республики в России Казем Джалали.

Это направление сотрудничества вписывается в более широкую стратегию энергетического взаимодействия между Москвой и Тегераном, которая в последние годы заметно активизировалась.

В июне 2023 года Тегеран заявил о намерении создать газовый хаб на юге страны при участии России, Туркмении и Катара. Такая инициатива призвана повысить роль Ирана как транзитного и распределительного узла для энергетических потоков в регионе.

Для её реализации страна начала подготовительные работы, а в январе 2024 года Россия и Иран согласовали маршрут газопровода через Азербайджан. Его пропускная способность на начальном этапе оценивается в два миллиада кубометров в год.

Однако в дальнейшем стороны обсуждают масштабирование проекта до 55 млрд кубометров ежегодно, что способно значительно изменить баланс сил на газовом рынке Евразии.

По прогнозам российского Минэнерго, первые поставки газа по существующей инфраструктуре — через однониточный газопровод Моздок — Махачкала — Кази-Магомед — могут начаться уже в 2025 году.

Этот трубопровод ранее использовался для реверсивных поставок азербайджанского газа в Россию, что делает его удобным инструментом для быстрой переориентации потоков в противоположном направлении.

В июне 2024 года "Газпром" и Национальная газовая компания Ирана подписали стратегический меморандум о развитии поставок, что стало важным шагом в закреплении долгосрочного партнёрства.

С одной стороны, Россия получает дополнительный рынок сбыта в условиях сокращения доли на европейском рынке, с другой — Иран, несмотря на наличие крупных месторождений и ежегодную добычу около 260 млрд кубометров газа, сталкивается с хроническим дефицитом внутри страны.

Это связано с тем, что республика, население которой превышает 89 млн человек, является одним из мировых лидеров по уровню потребления газа на душу населения. Значительную часть энергетического баланса Ирана составляет именно газ, тогда как альтернативные источники энергии развиты слабо.

Таким образом, импорт российского газа рассматривается Тегераном не как замена собственной добычи, а как инструмент балансировки спроса в пиковые периоды и способ повысить энергетическую устойчивость.

Поставки могут помочь снизить социальное напряжение внутри страны, возникающее из-за перебоев с газоснабжением в зимние месяцы, а также освободить часть внутренних ресурсов для экспорта в третьи страны.

Для России этот проект имеет стратегическое значение. На фоне санкционного давления и ограничения доступа к традиционным рынкам Москва ищет новые направления для экспорта энергоресурсов.

Сотрудничество с Ираном позволяет не только расширить присутствие в регионе, но и укрепить политический союз с ключевым игроком Ближнего Востока.

Кроме того, перспектива создания совместного газового хаба с участием Туркмении и Катара открывает возможность формирования альтернативного центра притяжения для азиатских потребителей.

Однако реализация проекта сопряжена с рядом вызовов. Во-первых, остаётся открытым вопрос о стоимости газа и принципах ценообразования, что может стать предметом длительных переговоров.

Во-вторых, существует инфраструктурное ограничение: действующий газопровод через Азербайджан обладает ограниченной пропускной способностью, и для выхода на заявленные объёмы в десятки миллиардов кубометров потребуется масштабная модернизация.

В-третьих, геополитический фактор играет существенную роль: активизация газового сотрудничества между Россией и Ираном неизбежно вызывает обеспокоенность у западных стран, которые стремятся ограничить энергетическое влияние этих государств.

Тем не менее перспективы проекта остаются значительными. Если заявленные планы будут реализованы, Иран сможет укрепить позиции как региональный энергетический центр, а Россия получит новый рынок, компенсирующий потери в Европе.

В долгосрочной перспективе это может привести к формированию нового энергетического блока, способного конкурировать с традиционными центрами — как европейскими, так и ближневосточными.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы газ иран газпром энергетика
Новости Все >
Керамическая плита теряет блеск? Сода и уксус бессильны — поможет инструмент, которого все боятся
Сиамская, рэгдолл и персидская: породы кошек с самой высокой продолжительностью жизни
Когда авто разряжается, а закрыть его можно только акробатическим трюком: как запереть авто без электричества
Северная столица инноваций: как Петрозаводск станет главным индустриальным драйвером Карелии
Антиперспиранты и ионофорез помогают при избыточном потоотделении
Виктория Цыганова раскритиковала Киркорова и Лолиту за балаган на Новой волне
После взрыва в TikTok: как кокошник Кадышевой стал предметом споров и где его можно купить сейчас
La Razon: кардиолог Рохас опроверг мнение о повышении давления от кофе
Забудьте об A380: Turkish Airlines делает ставку на новый авиапарк
Медики советуют проходить до 8 тысяч шагов в день для сохранения активности после 60 лет
Сейчас читают
Анализ этой вещи из Антарктиды раскроет секреты океана
Наука и техника
Анализ этой вещи из Антарктиды раскроет секреты океана Аудио 
Зоопсихологи: разрешение гладить живот является высшим проявлением любви у кошки
Домашние животные
Зоопсихологи: разрешение гладить живот является высшим проявлением любви у кошки Аудио 
Немецкая овчарка, акита-ину и колли признаны символами собачьей преданности
Домашние животные
Немецкая овчарка, акита-ину и колли признаны символами собачьей преданности Аудио 
Популярное
Пирамиды больше не загадка: история нам врала, но теперь мы знаем правду

Недавние археологические находки в Египте заставляют пересмотреть привычные взгляды на инженерные достижения древних цивилизаций.

Археологи обнаружили древнюю гидравлическую систему у пирамиды Джосера
Поплавская: певец Евдокимов ненавидел Россию, но любил российские рубли
Прощание без прикрас: Яна Поплавская раскрыла правду об отношении певца Евдокимова к России
Ракета-невидимка: Франция запустила снаряд, который невозможно сбить
Убежать невозможно: почему встреча с волком заканчивается погоней
Секреты ЗАЗ: как одна модель и два инвестора изменили судьбу производства Сергей Милешкин Мерц и фон дер Ляйен ведут Европу в никуда. Цена политической слепоты — банкротство Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер
Заготовьте лето в банке: простой способ сохранить ароматные травы — 15 минут работы и чай до весны
Хайлайтеры-капли — новинка 2025, которая сделает вашу кожу сияющей без усилий
Одно удобрение в сентябре решает судьбу клубники на весь следующий год
Одно удобрение в сентябре решает судьбу клубники на весь следующий год
Последние материалы
Шарпей и ши-тцу рекомендованы для владельцев, предпочитающих домашний уют
Легкая выгода или минное поле: плюсы и минусы покупки авто в салоне и с рук
Ганчев: карта Украины в Белом доме не отражает ситуацию на фронте
Сочные тефтели с рисом и овощами в соусе: рецепт для домашнего ужина
Челябинец покорил Босфор и пересёк границу двух континентов с флагом в руках
Мерц и фон дер Ляйен ведут Европу в никуда. Цена политической слепоты — банкротство
La Razon: врач Ассал предупредил о риске операции из-за частого использования смартфона
Божена Рынска сообщила о заражении COVID-19, обвинив в этом Валерия Меладзе
Россияне за полгода потратили в ресторанах 3,6 трлн рублей: кто и где устанавливает новые рекорды
Вспахайте огород осенью, чтобы слизни не смогли перезимовать в земле
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.