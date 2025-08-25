Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Любовь Степушова

Мерц и фон дер Ляйен ведут Европу в никуда. Цена политической слепоты — банкротство

3:51
Экономика » Прогнозы и статистика

Канцлер ФРГ Мерц заявил о крахе государства всеобщего благосостояния из-за экономического спада и увеличения расходов бюджета. Евросоюз стоит на краю пропасти.

Фридрих Мерц
Фото: commons.wikimedia.org by Harald Dettenborn, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Фридрих Мерц

Мерц бьёт по самым бедным слоям населения

Cистема социального обеспечения Германии является "нежизнеспособной в финансовом отношении", заявил Фридрих Мерц на конференции нижнесаксонского отделения ХДС в Оснабрюке. По словам канцлера ФРГ, Германия больше не имеет экономических ресурсов для её функционирования. Он призвал к пересмотру всей системы социальных пособий уже с сентября, расходы на которую превысили 47 млрд евро. При этом ВВП страны уменьшается — в 2024 году на 0,2% и на 0,3% — в 2023 году. А расходы растут, так как население стареет, безработица увеличивается, мигранты прибывают, а Украина требует денег.

По данным источников в ХДС/ХСС, если "социалку" не урезать (не уменьшать же военные расходы, с которых снят "долговой тормоз"), то расходы бюджета могут превысить доходы на целых 100 млрд евро. Таким образом, дефицит будет почти вдвое больше, чем прогнозировало ушедшее в отставку "светофорное" правительство на этот год до своего распада из-за споров о государственном бюджете. Как говорится, хотели как лучше, а получилось как всегда.

И это — чтобы отомстить России и Китаю

Надо отметить, что государство всеобщего благосостояния — это главное достижение Евросоюза, куда до сих пор стремились все европейцы, и главным локомотивом этого государства была Германия с экспортной экономикой, основанной на российских недорогих энергоносителях. Теперь это всё в прошлом, Берлин отказался от второго по политическим мотивам и через тарифы Трампа лишился первого.

На этом фоне президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что подписала невыгодное торговое соглашение с США, потому что отказ от соглашения стал бы "праздником для Москвы и Пекина". Нужно быть совсем уж не в себе, чтобы так рассуждать. Пока население в ЕС справедливо возмущается, ни один журналист не находит смелости спросить её, а как это можно оправдать в эпоху экономического Армагеддона.

Показательна также реакция ЕС на террористическую атаку Украины на газопровод "Дружба" — жизненно важный для энергоснабжения Венгрии и Словакии, да и всей Европы. В ответ на жалобу и призыв к защите неизвестный придворный из брюссельского бюрократического аппарата, мысленно показав средний палец, сообщил венграм и словакам:

"Европейская комиссия не видит угрозы для европейского энергоснабжения".

Евросоюз саморазрушается

Враги Евросоюзу не нужны, чтобы перестать существовать, если есть такие правители, как Мерц и фон дер Ляйен, для которых важна солидарность с Украиной, а не солидарность с собственными гражданами.

Европа идёт по пути саморазрушения с событий "арабской весны", поддавшись на требования глобалистов принимать мигрантов миллионами. "Мы справимся", — сказала экс-канцлер Ангела Меркель. На самом деле она не справилась и не могла справиться, потому что целью США при демократах было разрушить Евросоюз, разбавив его культурный код. "Плавильный котёл" во всём мире для лучшего им управления — вот конечная цель глобалистов. С приходом президента США Дональда Трампа замаячил свет в конце тоннеля, его тарифы — это важный союзник России.

Уточнения

Йоахим-Фридрих Мартин Йозеф Мерц (нем. Joachim-Friedrich Martin Josef Merz [joˈaxɪm ˈfʁiːdʁɪç ˈmɛɐts]; род. 11 ноября 1955, Брилон, Хохзауэрланд, округ Арнсберг, земля Северный Рейн-Вестфалия, Западная Германия) — немецкий политический деятель, федеральный канцлер Германии с 6 мая 2025 года, лидер Христианско-демократического союза с 31 января 2022 года.

У́рсула Гертру́да фон дер Ля́йен (нем. Ursula Gertrud von der Leyen, урождённая А́льбрехт, нем. Albrecht; род. 8 октября 1958, Иксель, Брюссель, Бельгия) — немецкий и европейский политический и государственный деятель. Председатель Европейской комиссии с 1 декабря 2019 года — первая женщина в этой должности.

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Темы евросоюз германия еврокомиссия ангела меркель урсула фон дер ляйен
Мерц и фон дер Ляйен ведут Европу в никуда. Цена политической слепоты — банкротство Любовь Степушова
