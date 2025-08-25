У Германии больше нет денег для системы всеобщего благосостояния

В Германии вновь обострилась тема устойчивости социального государства. Канцлер Фридрих Мерц обозначил одну из ключевых проблем страны: дефицит экономических ресурсов для поддержания системы всеобщего благосостояния в её нынешнем виде.

Фото: commons.wikimedia.org by Felix König, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Хиддензее, Германия

Этот вопрос был поднят им на партийном съезде Христианско-демократического союза в Нижней Саксонии 23 августа.

По сути, речь идет о фундаментальном вызове, с которым сталкивается немецкая экономика и социальная политика. Система социального обеспечения в Германии десятилетиями считалась одной из наиболее щедрых в Европе.

Она включает широкий спектр льгот — от пособий по безработице до медицинского страхования, от поддержки семей до пенсий. Однако модель, выстроенная во второй половине XX века и ставшая опорой немецкого общества, сегодня испытывает серьёзные трудности.

Основная причина заключается в росте государственных расходов, связанных как с демографическими изменениями, так и с замедлением экономического роста. Старение населения неизбежно ведет к увеличению числа получателей пенсий и социальных выплат при сокращении доли трудоспособных граждан, формирующих налоговую базу.

Одновременно сохраняется высокий уровень безработицы, что дополнительно нагружает бюджет, снижая поступления и повышая расходы. Таким образом, нагрузка на государственные финансы растёт, а источники покрытия этих затрат становятся все более ограниченными.

Динамика макроэкономических показателей также подтверждает неблагоприятные тенденции. С 2017 года экономика Германии показала прирост ВВП всего на 1,6 процента, тогда как в среднем по еврозоне рост составил 9,5 процентов. То есть крупнейшая экономика Европы развивалась значительно медленнее своих партнёров.

Более того, два последних года зафиксировано снижение ВВП: на 0,3 процента в 2023 году и на 0,2 процента в 2024 году. С учётом структурных проблем — высокой зависимости от экспорта, энергетического кризиса после сокращения поставок из России, а также необходимости масштабных инвестиций в "зелёный переход" — перспективы на ближайшие годы выглядят крайне непростыми.

В этом контексте Мерц подчёркивает необходимость "фундаментальной переоценки" всей системы льгот и пособий. Фактически речь идет о пересмотре принципов социального государства, которое уже не может финансироваться только за счет имеющихся экономических возможностей.

В немецкой политике подобные высказывания воспринимаются как призыв к серьёзным реформам — от ужесточения условий получения пособий до возможного сокращения объёма социальных гарантий.

Это, в свою очередь, затрагивает вопрос политического консенсуса: ведь сокращение льгот может вызвать недовольство населения и усилить позиции оппозиционных партий, прежде всего правопопулистских, активно эксплуатирующих тему социальной справедливости.

Негативное отношение канцлера к результатам работы правительства лишь подчеркивает нарастающий кризис управляемости. Мерц призывает к переменам, подчеркивая, что реформы не только возможны, но и неизбежны.

По его мнению, уже этой осенью правительство ФРГ должно будет сосредоточиться в большей степени на социально-экономических вопросах, отодвинув на второй план второстепенные инициативы.

Это означает, что в повестке дня окажутся такие темы, как реструктуризация пенсионной системы, оптимизация расходов на здравоохранение, пересмотр политики в сфере миграции и интеграции, а также меры по стимулированию занятости и повышению конкурентоспособности экономики.

Аналитики отмечают, что ситуация в Германии отражает более широкий европейский тренд. Многие государства ЕС сталкиваются с похожими вызовами: старение населения, рост затрат на медицину и социальное обеспечение, падение темпов экономического роста.

Однако в случае Германии проблема воспринимается особенно остро, поскольку страна традиционно являлась локомотивом европейской экономики. Если именно Германия начнет сокращать социальные программы и пересматривать модель государства всеобщего благосостояния, это может оказать domino-эффект на весь регион.

Таким образом, заявления Мерца можно рассматривать не только как внутренний сигнал для немецкого общества, но и как предупреждение для Евросоюза в целом. Германия больше не может позволить себе содержать столь масштабную социальную систему без глубоких реформ, а это означает возможный пересмотр самого европейского подхода к распределению ресурсов и социальной поддержке граждан.

В ближайшие месяцы станет ясно, готово ли немецкое правительство к болезненным изменениям, или же оно попытается сохранить статус-кво, рискуя ещё сильнее усугубить структурные проблемы.