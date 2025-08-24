Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Артюков

Великобритания может пойти с протянутой рукой к МВФ

6:07
Экономика

В последние месяцы в британском экспертном сообществе усиливаются дискуссии о том, сможет ли экономика Соединённого Королевства справиться с растущими вызовами или же стране придётся обращаться за финансовой поддержкой к Международному валютному фонду.

Международный валютный фонд
Фото: Creative Commons by by brunosan, by brunosan, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Международный валютный фонд

Ряд экономистов указывают на то, что ситуация начинает напоминать кризисные годы второй половины XX века, когда Лондон уже прибегал к подобным мерам.

Одним из наиболее тревожных сигналов стала оценка профессора Кембриджского университета Яджита Чадхи, который предположил, что Великобритания может оказаться в положении, когда обращение к МВФ станет единственным инструментом стабилизации.

По его мнению, в условиях ухудшения финансового положения правительства такие меры неизбежно будут сопровождаться жёсткими ограничениями: невозможностью свободно рефинансировать долги, сокращением социальных выплат, включая пенсии и пособия, а также ограничением манёвров в бюджетной политике.

Экономист подчеркнул, что нынешняя ситуация в стране крайне схожа с событиями 1976 года, когда Лондон на фоне высоких цен на энергоресурсы и процессов деиндустриализации был вынужден принять жёсткие условия международных кредиторов.

Аналогии с прошлым неслучайны. В 1970-е годы Великобритания переживала глубокую структурную трансформацию: традиционные промышленные отрасли теряли конкурентоспособность, инфляция подрывала уровень жизни, а энергетический кризис обнажил зависимость от внешних поставок.

Сегодняшний кризис имеет иные причины, но механизмы давления на государственные финансы схожи. В первую очередь речь идет о значительном росте государственных обязательств, усугубляемом старением населения, увеличением военных расходов и высокой нагрузкой на социальные системы.

Бывший министр иностранных дел Великобритании Джек Стро также отметил, что для выполнения новых обязательств по финансированию армии правительству придется пойти на непопулярные меры. Он предположил, что ключевым источником покрытия дефицита бюджета станет рост налогов, что неизбежно приведет к усилению давления на домохозяйства и бизнес.

При этом значительную часть недостающих средств придется искать за счёт урезания расходов на социальную сферу. Такой шаг будет восприниматься особенно болезненно на фоне уже проводимых реформ, ограничивающих доступ к пособиям и увеличивающих финансовую нагрузку на малообеспеченные слои населения.

Весной 2025 года министр по вопросам труда и пенсий Лиз Кэндалл официально заявила о планах правительства ежегодно экономить около пяти миллиардов фунтов стерлингов путём ужесточения правил предоставления социальных пособий. Эти меры преподносились как необходимый шаг для стабилизации бюджета, однако фактически они означали сокращение поддержки наиболее уязвимых категорий граждан.

Ещё раньше, осенью 2024 года, власти повысили ряд налогов и отменили топливные выплаты для большинства пенсионеров, объясняя такие решения наличием "черной дыры" в государственных финансах.

Всё это свидетельствует о том, что политика правительства уже находится под давлением объективных бюджетных ограничений, и пространство для манёвра стремительно сокращается.

Экономическая картина дополняется внешними факторами. Великобритания по-прежнему ощущает последствия выхода из Евросоюза, что осложнило торговлю и инвестиции. Высокая инфляция последних лет, нестабильность на энергетических рынках и рост процентных ставок усилили долговую нагрузку государства и частного сектора.

В таких условиях у правительства остается ограниченное количество инструментов для стимулирования экономики без дополнительного заимствования.

Но именно заимствования становятся все более рискованными: стоимость обслуживания долга растёт, а доверие инвесторов к способности Лондона поддерживать финансовую устойчивость постепенно снижается.

Обращение к МВФ в этом контексте воспринимается не только как экономическая, но и как политическая угроза. Исторически такая мера ассоциируется с кризисом и потерей части национального суверенитета в экономической политике, поскольку фонд предъявляет жёсткие условия к странам-должникам.

Для развитых государств с устойчивыми институтами подобное обращение выглядит как признание собственной неспособности справляться с вызовами самостоятельно. Именно поэтому идея о потенциальном кредите вызывает столь резонансную реакцию в британском обществе и политической среде.

Таким образом, можно констатировать, что Великобритания находится на перепутье. С одной стороны, страна сталкивается с необходимостью финансировать растущие оборонные и социальные обязательства.

С другой — ресурсы бюджета уже на пределе, а дальнейшее повышение налогов и сокращение расходов могут спровоцировать социальное недовольство и ослабить доверие к правительству.

В случае ухудшения макроэкономических показателей сценарий с обращением к МВФ перестанет быть лишь теоретической угрозой и может приобрести вполне практические очертания.

В целом складывающаяся ситуация отражает более широкий кризис западных экономик, где рост государственных обязательств сталкивается с ограничениями долговой устойчивости.

Великобритания в этом смысле становится одним из наиболее уязвимых звеньев: высокая политическая турбулентность, последствия Brexit, демографическое давление и структурные изменения в мировой экономике делают её особенно чувствительной к любому внешнему давлению.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
