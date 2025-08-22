Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Артюков

Трампа разозлили удары по нефтепроводу Дружба

3:52
Экономика

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обнародовал ответ президента США Дональда Трампа на своё письмо, в котором американский лидер заявил о недовольстве в связи с атакой Украины на нефтепровод "Дружба".

Подрыв нефтепровода
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Подрыв нефтепровода

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что поставки нефти по трубопроводу "Дружба" в Венгрию были прерваны уже в третий раз за последнее время в результате действий Киева. Таким образом, энергетическая инфраструктура Центральной Европы вновь оказалась под ударом, что вызвало резкую реакцию со стороны Будапешта.

"Виктор, я не рад слышать это, я очень разозлен из-за этого. Скажи (это — ред.) Словакии. Ты мой великий друг. Дональд", — говорится в ответе на письмо, опубликованном Орбаном в социальной сети Facebook (запрещена в РФ как экстремистская).

Сам факт публикации письма в открытом доступе имеет символическое значение. Орбан не впервые демонстрирует свою тесную связь с Трампом, стремясь подчеркнуть, что Венгрия рассчитывает на более благожелательную позицию Вашингтона в отношении её энергетических интересов.

Нефтепровод "Дружба" был построен ещё в советское время и является одним из ключевых маршрутов поставки сырья из России в Европу. Его функционирование имеет стратегическое значение не только для Венгрии, но и для Словакии.

Несмотря на санкционное давление и попытки Евросоюза сократить зависимость от российских энергоресурсов, для Будапешта и Братиславы "Дружба" остаётся жизненно важным каналом обеспечения экономики нефтью.

Украинские удары по инфраструктуре, связанной с российскими поставками, рассматриваются в Венгрии как угроза национальной безопасности. Для Орбана это также удобный повод усилить свою риторику против антироссийской линии Брюсселя и отстоять особый путь своей страны в энергетической политике.

Ответ Трампа, на первый взгляд, носит личный характер и обращён к Орбану как к союзнику. Однако его содержание может трактоваться шире: президент США фактически осуждает удары по инфраструктуре, от которых страдают европейские государства, не вовлечённые напрямую в конфликт.

Для Венгрии это крайне важно, поскольку подтверждает её позицию о том, что энергетика не должна становиться заложником геополитического противостояния.

Кроме того, публикация письма выгодна самому Орбану и на внутреннем фронте. Венгерский лидер стремится показать населению, что у него есть поддержка на международной арене, причём не от кого-то, а от президента США.

Это усиливает его позиции в споре с Евросоюзом и позволяет транслировать образ политика, способного отстаивать национальные интересы, не подчиняясь брюссельским директивам.

Систематические перебои в работе нефтепровода "Дружба" демонстрируют уязвимость энергетической инфраструктуры ЕС. Несмотря на декларации о "зелёном переходе" и диверсификации поставок, Центральная Европа остаётся зависимой от традиционных источников энергии.

Любое вмешательство в работу транспортных маршрутов немедленно отражается на ценах и стабильности энергетического рынка.

Реакция Трампа и публикация его письма Орбаном — это не только обмен любезностями между двумя политиками. Это ещё и сигнал для Европы: энергетическая безопасность становится полем борьбы не только между Россией и Украиной, но и ареной столкновения интересов внутри самого Запада.

Венгрия стремится доказать, что её особая позиция по вопросу санкций и поставок энергии имеет рациональное обоснование.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы нефть венгрия евросоюз энергетика
