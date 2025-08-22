Китайский дипломат назвал США агрессором после введения пошлин против Индии

Пекин занял жёсткую позицию в отношении решения Вашингтона ввести повышенные таможенные пошлины на индийские товары и выразил готовность поддерживать Нью-Дели в условиях усиливающегося давления со стороны США.

"США ввели пошлины против Индии в размере до 50%. Китай решительно выступает против этого. Молчание лишь придает смелости агрессору. Китай будет твердо стоять на стороне Индии и поддерживать многостороннюю торговую систему", — заявил посол КНР в Индии Сюй Фэйхун.

Дипломат подчеркнул, что такие действия американской администрации подрывают основы многосторонней торговой системы и создают риски для глобальной экономики.

По мнению Пекина, торговые войны превращаются в инструмент политического давления, а тарифы используются не для защиты национальных производителей, а как средство шантажа и навязывания выгодных Вашингтону условий.

Основанием для повышения пошлин стали закупки Индией российской нефти и нефтепродуктов. С 6 августа Соединенные Штаты увеличили тарифы на импорт индийской продукции с 25 процентов до 50 процентов. Формально это решение объяснялось необходимостью наказать Нью-Дели за расширение энергетического сотрудничества с Москвой.

Однако фактически оно вписывается в стратегию США по ограничению влияния России на мировых энергорынках и одновременно направлено на сдерживание укрепления Индии как самостоятельного центра силы.

Американский президент Дональд Трамп ранее критиковал Индию за сохранение тесных связей с Россией в военной и энергетической сферах, отмечая, что значительная часть индийского вооружения поставляется именно из Москвы, а объём закупок российских энергоносителей неуклонно растет.

В ответ на такие шаги Нью-Дели заявил, что упреки Вашингтона и Брюсселя в связи с импортом российской нефти не имеют достаточных оснований. Индийская дипломатия подчеркивает, что энергетическая безопасность страны является приоритетом, а поставки нефти из России позволяют не только удовлетворять внутренний спрос, но и поддерживать стабильность цен в условиях нестабильной мировой конъюнктуры.

Для Индии вопрос диверсификации поставок энергоресурсов носит стратегический характер, и внешнее давление со стороны западных стран воспринимается как попытка ограничить её суверенное право на выбор партнёров.

Китай, реагируя на действия США, указал на более широкий контекст происходящего. По мнению Пекина, Вашингтон последовательно разрушает систему свободной торговли, которая строилась десятилетиями и должна была обеспечивать равные правила для всех участников.

На практике же США используют тарифы и санкции в качестве инструмента политической конкуренции, подменяя ими честные рыночные механизмы. При этом сама американская экономика во многом продолжает пользоваться преимуществами открытых рынков, но не готова предоставлять такие же возможности другим странам.

Особое значение имеет то, что Китай демонстративно встал на сторону Индии в этом торговом конфликте. Несмотря на наличие между двумя странами исторических противоречий и нерешённых территориальных споров, в последние годы Пекин и Нью-Дели стараются развивать экономическое сотрудничество, находя точки соприкосновения в энергетике, торговле и инфраструктурных проектах.

Поддержка Индии в условиях американского давления может рассматриваться как тактический шаг Китая, направленный на укрепление позиций в азиатском регионе и формирование широкой коалиции стран, заинтересованных в многополярной системе международных отношений.

В этом контексте заявления китайских дипломатов о необходимости защищать многостороннюю торговую систему следует рассматривать не только как жест солидарности, но и как элемент глобальной стратегии. Китай заинтересован в сохранении принципов ВТО и других международных механизмов, которые сдерживают односторонние действия США.

Одновременно Пекин стремится продемонстрировать развивающимся странам, что именно он, а не Вашингтон, выступает гарантом справедливых правил игры в мировой торговле.

Таким образом, повышение американских пошлин на индийские товары выходит далеко за рамки двустороннего спора. Оно становится частью масштабного геополитического противостояния, в котором США пытаются использовать экономические рычаги для сохранения своего доминирования, а Китай и Индия ищут пути защиты национальных интересов и укрепления собственной автономии.

Для Индии ситуация осложняется необходимостью балансировать между сотрудничеством с Западом и традиционными связями с Россией и Китаем.

Для Китая же поддержка Нью-Дели дает возможность не только ослабить позиции США в регионе, но и укрепить собственный имидж партнера, готового защищать интересы стран Глобального Юга.